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Android फोन में खतरा! आपके डेटा हो रहा चोरी? ऐसे पूरी तरह सुरक्षित रखें फोन
Android फोन में आपका निजी डेटा खतरे में पड़ सकता है. हैकिंग और मालवेयर से बचने के लिए अपनाएं ये आसान सिक्योरिटी टिप्स और अपने फोन को रखें पूरी तरह सुरक्षित.
आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज करने का साधन नहीं रह गया है. इसमें हमारी पर्सनल फोटोज, बैंकिंग डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स तक मौजूद रहते हैं. ऐसे में फोन की सुरक्षा में छोटी-सी लापरवाही भी आपकी पर्सनल जानकारी को खतरे में डाल सकती है. खासकर Android फोन इस्तेमाल करने वालों को कुछ जरूरी सिक्योरिटी सेटिंग्स का ध्यान रखना चाहिए.
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Published at : 02 Sep 2026 02:24 PM (IST)
Tags :Android TECH NEWS HINDI
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मनीष खेमका
Opinion