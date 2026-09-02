Android फोन में खतरा! आपके डेटा हो रहा चोरी? ऐसे पूरी तरह सुरक्षित रखें फोन

App इंस्टॉल करने से पहले उसके Developer, Reviews और Downloads की संख्या भी जांच लें. अगर कोई अनजान App जरूरत से ज्यादा Permissions मांग रहा है तो सावधान हो जाएं. कई बार हम बिना पढ़े किसी App को Camera, Microphone, Location, Contacts या Files का Access दे देते हैं. यही आपकी Privacy के लिए खतरा बन सकता है. Settings में जाकर Apps और Permissions वाले सेक्शन में देखें कि कौन-सा App किस जानकारी का Access ले रहा है. जिस Permission की जरूरत नहीं है उसे बंद कर देना बेहतर तरीका रहता है.