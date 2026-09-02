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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAndroid फोन में खतरा! आपके डेटा हो रहा चोरी? ऐसे पूरी तरह सुरक्षित रखें फोन

Android फोन में खतरा! आपके डेटा हो रहा चोरी? ऐसे पूरी तरह सुरक्षित रखें फोन

Android फोन में आपका निजी डेटा खतरे में पड़ सकता है. हैकिंग और मालवेयर से बचने के लिए अपनाएं ये आसान सिक्योरिटी टिप्स और अपने फोन को रखें पूरी तरह सुरक्षित.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 02 Sep 2026 02:24 PM (IST)
Android फोन में आपका निजी डेटा खतरे में पड़ सकता है. हैकिंग और मालवेयर से बचने के लिए अपनाएं ये आसान सिक्योरिटी टिप्स और अपने फोन को रखें पूरी तरह सुरक्षित.

आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज करने का साधन नहीं रह गया है. इसमें हमारी पर्सनल फोटोज, बैंकिंग डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स तक मौजूद रहते हैं. ऐसे में फोन की सुरक्षा में छोटी-सी लापरवाही भी आपकी पर्सनल जानकारी को खतरे में डाल सकती है. खासकर Android फोन इस्तेमाल करने वालों को कुछ जरूरी सिक्योरिटी सेटिंग्स का ध्यान रखना चाहिए.

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Android फोन को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है कि उसका Software और Security Updates समय पर इंस्टॉल करें. कंपनियां समय-समय पर ऐसे अपडेट जारी करती हैं जिनमें सुरक्षा खामियों को ठीक किया जाता है. इसलिए Settings में जाकर Software Update जरूर चेक करें.
Android फोन को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है कि उसका Software और Security Updates समय पर इंस्टॉल करें. कंपनियां समय-समय पर ऐसे अपडेट जारी करती हैं जिनमें सुरक्षा खामियों को ठीक किया जाता है. इसलिए Settings में जाकर Software Update जरूर चेक करें.
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अगर आपके फोन में लंबे समय से Security Update नहीं आया है तो ये भी देख लें कि स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने उस मॉडल के लिए अपडेट देना बंद तो नहीं कर दिया है. इसके अलावा किसी भी App को सिर्फ भरोसेमंद स्रोत से ही डाउनलोड करें. Google Play Store के बाहर से APK फाइल डाउनलोड करना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि इसमें Malware या दूसरे खतरनाक प्रोग्राम छिपे हो सकते हैं.
अगर आपके फोन में लंबे समय से Security Update नहीं आया है तो ये भी देख लें कि स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने उस मॉडल के लिए अपडेट देना बंद तो नहीं कर दिया है. इसके अलावा किसी भी App को सिर्फ भरोसेमंद स्रोत से ही डाउनलोड करें. Google Play Store के बाहर से APK फाइल डाउनलोड करना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि इसमें Malware या दूसरे खतरनाक प्रोग्राम छिपे हो सकते हैं.
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App इंस्टॉल करने से पहले उसके Developer, Reviews और Downloads की संख्या भी जांच लें. अगर कोई अनजान App जरूरत से ज्यादा Permissions मांग रहा है तो सावधान हो जाएं. कई बार हम बिना पढ़े किसी App को Camera, Microphone, Location, Contacts या Files का Access दे देते हैं. यही आपकी Privacy के लिए खतरा बन सकता है. Settings में जाकर Apps और Permissions वाले सेक्शन में देखें कि कौन-सा App किस जानकारी का Access ले रहा है. जिस Permission की जरूरत नहीं है उसे बंद कर देना बेहतर तरीका रहता है.
App इंस्टॉल करने से पहले उसके Developer, Reviews और Downloads की संख्या भी जांच लें. अगर कोई अनजान App जरूरत से ज्यादा Permissions मांग रहा है तो सावधान हो जाएं. कई बार हम बिना पढ़े किसी App को Camera, Microphone, Location, Contacts या Files का Access दे देते हैं. यही आपकी Privacy के लिए खतरा बन सकता है. Settings में जाकर Apps और Permissions वाले सेक्शन में देखें कि कौन-सा App किस जानकारी का Access ले रहा है. जिस Permission की जरूरत नहीं है उसे बंद कर देना बेहतर तरीका रहता है.
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फोन में सिर्फ साधारण PIN या आसान Pattern रखने से बचें. मजबूत PIN या Password का इस्तेमाल करें और अगर फोन सपोर्ट करता है तो Fingerprint या Face Unlock जैसी सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही Lock Screen पर आने वाले Notifications में पर्सनल जानकारी छिपाने का ऑप्शन चुनना भी कारगर साबित हो सकता है. इससे फोन लॉक होने पर कोई दूसरा व्यक्ति आपके OTP या पर्सनल मैसेज नहीं पढ़ पाएगा.
फोन में सिर्फ साधारण PIN या आसान Pattern रखने से बचें. मजबूत PIN या Password का इस्तेमाल करें और अगर फोन सपोर्ट करता है तो Fingerprint या Face Unlock जैसी सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही Lock Screen पर आने वाले Notifications में पर्सनल जानकारी छिपाने का ऑप्शन चुनना भी कारगर साबित हो सकता है. इससे फोन लॉक होने पर कोई दूसरा व्यक्ति आपके OTP या पर्सनल मैसेज नहीं पढ़ पाएगा.
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Android में मौजूद Google Play Protect आपके फोन में मौजूद Apps को स्कैन कर खतरनाक ऐप्स की पहचान करने में मदद करता है. इसलिए इसे बंद न करें. समय-समय पर Play Store की सुरक्षा सेटिंग्स में जाकर सुनिश्चित करें कि ये एक्टिव हैं.
Android में मौजूद Google Play Protect आपके फोन में मौजूद Apps को स्कैन कर खतरनाक ऐप्स की पहचान करने में मदद करता है. इसलिए इसे बंद न करें. समय-समय पर Play Store की सुरक्षा सेटिंग्स में जाकर सुनिश्चित करें कि ये एक्टिव हैं.
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Public Wi-Fi नेटवर्क काम के जरूर होते हैं लेकिन अनजान नेटवर्क पर संवेदनशील काम करने से बचना चाहिए. खासकर Banking, UPI या दूसरे जरूरी अकाउंट से जुड़े काम करते समय मोबाइल डेटा या भरोसेमंद नेटवर्क का इस्तेमाल बेहतर है.
Public Wi-Fi नेटवर्क काम के जरूर होते हैं लेकिन अनजान नेटवर्क पर संवेदनशील काम करने से बचना चाहिए. खासकर Banking, UPI या दूसरे जरूरी अकाउंट से जुड़े काम करते समय मोबाइल डेटा या भरोसेमंद नेटवर्क का इस्तेमाल बेहतर है.
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सिर्फ Password के भरोसे अपने Google, Email और Social Media अकाउंट न छोड़ें. जहां संभव हो, Two-Factor Authentication या Passkey जैसी एक्सट्रा सुरक्षा सुविधा ऑन करें. इससे Password किसी के हाथ लग जाने के बावजूद अकाउंट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है.
सिर्फ Password के भरोसे अपने Google, Email और Social Media अकाउंट न छोड़ें. जहां संभव हो, Two-Factor Authentication या Passkey जैसी एक्सट्रा सुरक्षा सुविधा ऑन करें. इससे Password किसी के हाथ लग जाने के बावजूद अकाउंट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है.
Published at : 02 Sep 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Android TECH NEWS HINDI

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