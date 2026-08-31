एक्सप्लोरर
Google Play Store से हो गए हैं बोर? इन ऑप्शन को कर सकते हैं ट्राई
Google Play Store के अलावा भी कई ऐसे ऐप स्टोर हैं, जहां आपको अलग-अलग और बेहतरीन ऐप्स मिल सकते हैं. जानें कौन से विकल्प आपके लिए बेहतर रहेंगे.
अगर आप Android स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले Google Play Store का ही नाम आता है. करोड़ों ऐप्स की मौजूदगी और आसान इंटरफेस के कारण ये Android यूजर्स के बीच सबसे फेमश ऐप स्टोर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि Play Store के अलावा भी कई ऐसे ऐप स्टोर मौजूद हैं, जहां आपको अलग तरह के ऐप्स और कई बार ऐसे ऐप्स भी मिल सकते हैं जो Google Play पर उपलब्ध नहीं होते हैं? हालांकि, Alternative App Store इस्तेमाल करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 31 Aug 2026 03:13 PM (IST)
Tags :Google Play Store TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
ऐप से कंट्रोल के अलावा कौन-कौन से फीचर्स के साथ आते हैं Smart Fan? चेक करें लिस्ट
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
WhatsApp का नया फीचर! Chat करते समय बदल जाएगा पूरा लुक, जानें कैसे
टेक्नोलॉजी
Screen Sharing Scam क्या है, एक कॉल से कैसे हो जाता है UPI Fraud?
टेक्नोलॉजी
क्या वाकई ChaTJB में AI नहीं असल इंसान दे रहे जवाब? कितना सच
टेक्नोलॉजी
Apple का अपडेट! iPadOS 27 और watchOS 27 का Beta 7 जारी, जानें क्या बदला
Advertisement
प्रो. सोनाली सिंह
Opinion