Google Play Store से हो गए हैं बोर? इन ऑप्शन को कर सकते हैं ट्राई

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Play Store के बाहर से ऐप डाउनलोड करने में सबसे बड़ा जोखिम सेफ्टी का रहता है. किसी अनजान वेबसाइट या संदिग्ध ऐप स्टोर से APK डाउनलोड करने पर उसमें मालवेयर या दूसरे वायरस का खतरा बना रहता है. इसलिए हमेशा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, ऐप के डेवलपर का नाम को चेक करें और जरूरत न होने पर Android में Install unknown apps की परमिशन को बंद रखें.