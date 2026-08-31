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एक क्लिक में जानें CIBIL Score, ये हैं ऑनलाइन चेक करने के तरीके
घर, कार, फोन या लैपटॉप के लिए लोन लेते समय आपका CIBIL Score जरूरी भूमिका निभाता है. CIBIL Score चेक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इसे घर बैठे ऑनलाइन देखा जा सकता है.
आज के समय में घर, कार, फोन या लैपटॉप खरीदने के लिए लोन लेना पहले के मुकाबले आसान हो गया है. ज्यादातर बैंक आसान EMI का ऑप्शन देते हैं, जिससे बड़ी खरीदारी का खर्च एक साथ उठाने की जगह किस्तों में चुकाया जा सकता है. हालांकि लोन मिलने और उस पर लगने वाली ब्याज दर के पीछे कई चीजें काम करती हैं. इनमें बैंक की ओर से तय इंटरेस्ट रेट के साथ आपका CIBIL Score, income, employer, loan type और मौजूदा loan policies भी शामिल हैं. CIBIL Score यह समझने में बैंकों की मदद करता है कि कोई व्यक्ति लोन चुकाने की क्षमता रखता है या नहीं. ऐसे में लोन के लिए आवेदन करने से पहले अपना CIBIL Score पता होना काफी जरूरी हो सकता है. इसे घर बैठे ऑनलाइन चेक किया जा सकता है तो आइए जानते हैं कि इसके आसान तरीके क्या हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 10:27 AM (IST)
Tags :Technology CIBIL CIBIL Score
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प्रो. सोनाली सिंह
Opinion