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एक क्लिक में जानें CIBIL Score, ये हैं ऑनलाइन चेक करने के तरीके

घर, कार, फोन या लैपटॉप के लिए लोन लेते समय आपका CIBIL Score जरूरी भूमिका निभाता है. CIBIL Score चेक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इसे घर बैठे ऑनलाइन देखा जा सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 31 Aug 2026 10:27 AM (IST)
घर, कार, फोन या लैपटॉप के लिए लोन लेते समय आपका CIBIL Score जरूरी भूमिका निभाता है. CIBIL Score चेक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इसे घर बैठे ऑनलाइन देखा जा सकता है.

आज के समय में घर, कार, फोन या लैपटॉप खरीदने के लिए लोन लेना पहले के मुकाबले आसान हो गया है. ज्यादातर बैंक आसान EMI का ऑप्शन देते हैं, जिससे बड़ी खरीदारी का खर्च एक साथ उठाने की जगह किस्तों में चुकाया जा सकता है. हालांकि लोन मिलने और उस पर लगने वाली ब्याज दर के पीछे कई चीजें काम करती हैं. इनमें बैंक की ओर से तय इंटरेस्ट रेट के साथ आपका CIBIL Score, income, employer, loan type और मौजूदा loan policies भी शामिल हैं. CIBIL Score यह समझने में बैंकों की मदद करता है कि कोई व्यक्ति लोन चुकाने की क्षमता रखता है या नहीं. ऐसे में लोन के लिए आवेदन करने से पहले अपना CIBIL Score पता होना काफी जरूरी हो सकता है. इसे घर बैठे ऑनलाइन चेक किया जा सकता है तो आइए जानते हैं कि इसके आसान तरीके क्या हैं.

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CIBIL Score कुल 900 पॉइंट्स में दिया जाता है और यह लोन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी को प्रभावित करता है. हालांकि कितना लोन मिलेगा, यह बैंक की risk-taking ability पर निर्भर करता है. Loan agents भी CIBIL Score देखकर यह तय कर सकते हैं कि आपको लोन पर कितना इंटरेस्ट देना होगा.
CIBIL Score कुल 900 पॉइंट्स में दिया जाता है और यह लोन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी को प्रभावित करता है. हालांकि कितना लोन मिलेगा, यह बैंक की risk-taking ability पर निर्भर करता है. Loan agents भी CIBIL Score देखकर यह तय कर सकते हैं कि आपको लोन पर कितना इंटरेस्ट देना होगा.
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अगर आपका CIBIL Score कम है, तो उसे समय रहते पता करना फायदेमंद हो सकता है. इससे आपको बाकी EMIs को due date से पहले या समय पर चुकाकर अपना Score सुधारने का समय मिल सकता है. CIBIL Score चेक करने से फ्रॉड का भी पता चल सकता है. अगर किसी ने आपकी जानकारी के बिना आपके नाम पर लोन लिया है, तो इसकी जानकारी मिलने में मदद मिल सकती है.
अगर आपका CIBIL Score कम है, तो उसे समय रहते पता करना फायदेमंद हो सकता है. इससे आपको बाकी EMIs को due date से पहले या समय पर चुकाकर अपना Score सुधारने का समय मिल सकता है. CIBIL Score चेक करने से फ्रॉड का भी पता चल सकता है. अगर किसी ने आपकी जानकारी के बिना आपके नाम पर लोन लिया है, तो इसकी जानकारी मिलने में मदद मिल सकती है.
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CIBIL Score चेक करने के कई तरीके हैं और आपको हर कैलेंडर ईयर में एक फ्री रिपोर्ट मिलती है. इसके लिए TransUnion CIBIL के ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है. Detailed CIBIL report के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन पोर्टल पर CIBIL Score मुफ्त में चेक किया जा सकता है. इसके अलावा Google Pay और Cred जैसे apps के जरिए भी CIBIL Score चेक किया जा सकता है.
CIBIL Score चेक करने के कई तरीके हैं और आपको हर कैलेंडर ईयर में एक फ्री रिपोर्ट मिलती है. इसके लिए TransUnion CIBIL के ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है. Detailed CIBIL report के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन पोर्टल पर CIBIL Score मुफ्त में चेक किया जा सकता है. इसके अलावा Google Pay और Cred जैसे apps के जरिए भी CIBIL Score चेक किया जा सकता है.
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TransUnion CIBIL Portal पर चेक करने के लिए सबसे पहले TransUnion CIBIL के online portal पर जाएं और Get Free CIBIL Score & Report ऑप्शन चुनें. इसके बाद email address, mobile number, password, first name, last name, ID proof, ID number, date of birth और pincode दर्ज करना होगा. ID के लिए PAN, passport, voter ID, driver license या ration card में से किसी एक की जानकारी दी जा सकती है. Terms and Conditions से सहमत होने के बाद Accept and Continue पर क्लिक करें. इसके बाद स्क्रीन पर आपका latest CIBIL Score दिखाई देगा.
TransUnion CIBIL Portal पर चेक करने के लिए सबसे पहले TransUnion CIBIL के online portal पर जाएं और Get Free CIBIL Score & Report ऑप्शन चुनें. इसके बाद email address, mobile number, password, first name, last name, ID proof, ID number, date of birth और pincode दर्ज करना होगा. ID के लिए PAN, passport, voter ID, driver license या ration card में से किसी एक की जानकारी दी जा सकती है. Terms and Conditions से सहमत होने के बाद Accept and Continue पर क्लिक करें. इसके बाद स्क्रीन पर आपका latest CIBIL Score दिखाई देगा.
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अपने फोन में Google Pay खोलें और होमपेज को नीचे की ओर scroll करें. यहां Check your CIBIL score for free ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद CIBIL Score के सामने दिए गए चेक बटन पर टैप करें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.
अपने फोन में Google Pay खोलें और होमपेज को नीचे की ओर scroll करें. यहां Check your CIBIL score for free ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद CIBIL Score के सामने दिए गए चेक बटन पर टैप करें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.
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अपने फोन में Cred app खोलें और होमपेज पर दिए गए Credit Score ऑप्शन पर क्लिक करें. अगर आपने अकाउंट सैटअप करते समय कंसेंट दिया है, तो app के पास आपके credit details पहले से मौजूद होंगे, इसलिए आपको दोबारा पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होगी. इसके बाद रिफ्रेश बटन पर टैप करके अपना latest CIBIL Score चेक किया जा सकता है.
अपने फोन में Cred app खोलें और होमपेज पर दिए गए Credit Score ऑप्शन पर क्लिक करें. अगर आपने अकाउंट सैटअप करते समय कंसेंट दिया है, तो app के पास आपके credit details पहले से मौजूद होंगे, इसलिए आपको दोबारा पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होगी. इसके बाद रिफ्रेश बटन पर टैप करके अपना latest CIBIL Score चेक किया जा सकता है.
Published at : 31 Aug 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Technology CIBIL CIBIL Score

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