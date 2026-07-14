Facebook यूजर्स तुरंत बदलें ये Settings, वरना कभी भी Hack हो सकता है आपका अकाउंट!

बता दें कि फेसबुक में अगर आपने अभी तक Two-Factor Authentication (2FA) ऑन नहीं किया है तो इसे तुरंत ऑन कर दें. ये फीचर पासवर्ड के अलावा आपको एक एक्सट्रा सेफ्टी लेयर उपलब्ध कराता है. ऐसे में जब भी कोई नए डिवाइस से आपके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसे आपके फोन या ऑथेंटिकेटर ऐप से मिलने वाला वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा. इसीलिए इस फीचर को ऑन करने के बाद कोई भी आपका अकाउंट सिर्फ पासवर्ड से नहीं एक्सेस कर पाएगा.