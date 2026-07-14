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Facebook यूजर्स तुरंत बदलें ये Settings, वरना कभी भी Hack हो सकता है आपका अकाउंट!
Facebook Tips: Facebook की Password and Security सेटिंग में जाकर Where You're Logged In सेक्शन देखें.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों के बीच काफी प्रचलित हो चुके हैं. फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक, आज ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. लेकिन कई बार देखा गया है कि यूजर्स की कुछ गलतियों के कारण उनका अकाउंट हैक हो जाता है या फिर प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है. इसी कड़ी में बता दें कि फेसबुक आज चर्चित प्लेटफॉर्म हैं लेकिन इसकी कुछ सेटिंग्ल बदलकर आप अपने अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 05:07 PM (IST)
Tags :FACEBOOK TECH NEWS HINDI
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