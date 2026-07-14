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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीFacebook यूजर्स तुरंत बदलें ये Settings, वरना कभी भी Hack हो सकता है आपका अकाउंट!

Facebook यूजर्स तुरंत बदलें ये Settings, वरना कभी भी Hack हो सकता है आपका अकाउंट!

Facebook Tips: Facebook की Password and Security सेटिंग में जाकर Where You're Logged In सेक्शन देखें.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 14 Jul 2026 05:07 PM (IST)
Facebook Tips: Facebook की Password and Security सेटिंग में जाकर Where You're Logged In सेक्शन देखें.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों के बीच काफी प्रचलित हो चुके हैं. फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक, आज ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. लेकिन कई बार देखा गया है कि यूजर्स की कुछ गलतियों के कारण उनका अकाउंट हैक हो जाता है या फिर प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है. इसी कड़ी में बता दें कि फेसबुक आज चर्चित प्लेटफॉर्म हैं लेकिन इसकी कुछ सेटिंग्ल बदलकर आप अपने अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं.

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Facebook की Password and Security सेटिंग में जाकर Where You're Logged In सेक्शन देखें. यहां उन सभी डिवाइस की लिस्ट दिख जाएगी जहां पर आपका अकाउंट लॉगइन है. ऐसे में अगर कोई अनजान डिवाइस दिखाई दे तो तुरंत उसे लॉगआउट कर दें. इसके अलावा, समय-समय पर उन थर्ड-पार्टी ऐप्स और वेबसाइट्स को भी चेक करते रहना चाहिए जिन्हें आपने Facebook से एक्सेस दिया हुआ है.
Facebook की Password and Security सेटिंग में जाकर Where You're Logged In सेक्शन देखें. यहां उन सभी डिवाइस की लिस्ट दिख जाएगी जहां पर आपका अकाउंट लॉगइन है. ऐसे में अगर कोई अनजान डिवाइस दिखाई दे तो तुरंत उसे लॉगआउट कर दें. इसके अलावा, समय-समय पर उन थर्ड-पार्टी ऐप्स और वेबसाइट्स को भी चेक करते रहना चाहिए जिन्हें आपने Facebook से एक्सेस दिया हुआ है.
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इसके अलावा कई लोग एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल अलग-अलग वेबसाइटों और ऐप्स पर करते हैं जो बड़ी गलती साबित हो सकती है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि Facebook के लिए हमेशा लंबा, मजबूत और यूनिक पासवर्ड बनाएं. इसमें बड़े और छोटे अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर को जरूर शामिल करें. साथ ही समय-समय पर अपने पासवर्ड को बदलते रहें.
इसके अलावा कई लोग एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल अलग-अलग वेबसाइटों और ऐप्स पर करते हैं जो बड़ी गलती साबित हो सकती है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि Facebook के लिए हमेशा लंबा, मजबूत और यूनिक पासवर्ड बनाएं. इसमें बड़े और छोटे अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर को जरूर शामिल करें. साथ ही समय-समय पर अपने पासवर्ड को बदलते रहें.
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अपनी पोस्ट, फ्रेंड लिस्ट, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जैसी जानकारी को Public रखने के बजाय Friends या Only Me पर सेट करें. इससे आपकी निजी जानकारी कम लोगों तक पहुंचेगी और साइबर अपराधियों के लिए आपके बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल होगा.
अपनी पोस्ट, फ्रेंड लिस्ट, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जैसी जानकारी को Public रखने के बजाय Friends या Only Me पर सेट करें. इससे आपकी निजी जानकारी कम लोगों तक पहुंचेगी और साइबर अपराधियों के लिए आपके बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल होगा.
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बता दें कि फेसबुक में अगर आपने अभी तक Two-Factor Authentication (2FA) ऑन नहीं किया है तो इसे तुरंत ऑन कर दें. ये फीचर पासवर्ड के अलावा आपको एक एक्सट्रा सेफ्टी लेयर उपलब्ध कराता है. ऐसे में जब भी कोई नए डिवाइस से आपके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसे आपके फोन या ऑथेंटिकेटर ऐप से मिलने वाला वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा. इसीलिए इस फीचर को ऑन करने के बाद कोई भी आपका अकाउंट सिर्फ पासवर्ड से नहीं एक्सेस कर पाएगा.
बता दें कि फेसबुक में अगर आपने अभी तक Two-Factor Authentication (2FA) ऑन नहीं किया है तो इसे तुरंत ऑन कर दें. ये फीचर पासवर्ड के अलावा आपको एक एक्सट्रा सेफ्टी लेयर उपलब्ध कराता है. ऐसे में जब भी कोई नए डिवाइस से आपके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसे आपके फोन या ऑथेंटिकेटर ऐप से मिलने वाला वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा. इसीलिए इस फीचर को ऑन करने के बाद कोई भी आपका अकाउंट सिर्फ पासवर्ड से नहीं एक्सेस कर पाएगा.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Facebook का Login Alerts फीचर आपको हर नए लॉगिन की जानकारी देता है. ऐसे में इस फीचर को भी ऑन करके रखना चाहिए. बता दें कि अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखते हैं तो अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन या ईमेल मिल जाएगा. इससे आप समय रहते पासवर्ड बदल सकते हैं और अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Facebook का Login Alerts फीचर आपको हर नए लॉगिन की जानकारी देता है. ऐसे में इस फीचर को भी ऑन करके रखना चाहिए. बता दें कि अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखते हैं तो अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन या ईमेल मिल जाएगा. इससे आप समय रहते पासवर्ड बदल सकते हैं और अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं.
Published at : 14 Jul 2026 05:07 PM (IST)
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