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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख

ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख

Big Bash League 2026-27: बिग बैश लीग के आगामी सीजन का पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनल मुकाबला 26 जनवरी को होगा.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 14 Jul 2026 04:49 PM (IST)
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Big Bash League 2026-27 Schedule: ऑस्ट्रेलियाई की टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL 2026-27) के आगामी सीजन का शेड्यूल जारी हो गया है. 16वें सीजन की शुरुआत 12 दिसंबर से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 26 जनवरी को होगा. पहला मैच चेन्नई के एमए चिदंबरस स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच खेला जाएगा. 

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से चेन्नई में होने वाले पहले मैच का एलान किया था. यह पहला मौका होगा कि जब बीबीएल का मैच भारत के किसी स्टेडियम में खेला जाएगा. सीजन में फाइनल सहित कुल 44 मैच होंगे. तो आइए जानते हैं कि टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल कैसा है. 

बिग बैश लीग 2026-27 का पूरा शेड्यूल 

तारीख मैच वेन्यू
12 दिसंबर 2026 मेलबर्न रेनेगेड्स vs पर्थ स्कॉर्चर्स एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
15 दिसंबर 2026 ब्रिस्बेन हीट vs सिडनी सिक्सर्स द गाबा, ब्रिस्बेन
16 दिसंबर 2026 सिडनी थंडर vs एडिलेड स्ट्राइकर्स मनुका ओवल, कैनबरा
17 दिसंबर 2026 होबार्ट हरिकेंस vs ब्रिस्बेन हीट बेलेरिव ओवल, होबार्ट
18 दिसंबर 2026 मेलबर्न स्टार्स vs एडिलेड स्ट्राइकर्स मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
19 दिसंबर 2026 सिडनी थंडर vs सिडनी सिक्सर्स सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम, सिडनी
20 दिसंबर 2026 पर्थ स्कॉर्चर्स vs होबार्ट हरिकेंस पर्थ स्टेडियम, पर्थ
21 दिसंबर 2026 मेलबर्न स्टार्स vs ब्रिस्बेन हीट जंक्शन ओवल, मेलबर्न
22 दिसंबर 2026 सिडनी सिक्सर्स vs मेलबर्न रेनेगेड्स सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी
23 दिसंबर 2026 एडिलेड स्ट्राइकर्स vs सिडनी थंडर एडिलेड ओवल, एडिलेड
24 दिसंबर 2026 मेलबर्न रेनेगेड्स vs होबार्ट हरिकेंस जंक्शन ओवल, मेलबर्न
26 दिसंबर 2026 सिडनी सिक्सर्स vs ब्रिस्बेन हीट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी
26 दिसंबर 2026 पर्थ स्कॉर्चर्स vs मेलबर्न स्टार्स पर्थ स्टेडियम, पर्थ
27 दिसंबर 2026 सिडनी थंडर vs मेलबर्न रेनेगेड्स सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम, सिडनी
28 दिसंबर 2026 ब्रिस्बेन हीट vs एडिलेड स्ट्राइकर्स द गाबा, ब्रिस्बेन
29 दिसंबर 2026 होबार्ट हरिकेंस vs मेलबर्न स्टार्स बेलेरिव ओवल, होबार्ट
30 दिसंबर 2026 पर्थ स्कॉर्चर्स vs सिडनी थंडर पर्थ स्टेडियम, पर्थ
31 दिसंबर 2026 एडिलेड स्ट्राइकर्स vs मेलबर्न स्टार्स एडिलेड ओवल, एडिलेड
1 जनवरी 2027 मेलबर्न रेनेगेड्स vs सिडनी सिक्सर्स मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
1 जनवरी 2027 ब्रिस्बेन हीट vs होबार्ट हरिकेंस द गाबा, ब्रिस्बेन
2 जनवरी 2027 सिडनी थंडर vs पर्थ स्कॉर्चर्स सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम, सिडनी
3 जनवरी 2027 सिडनी सिक्सर्स vs एडिलेड स्ट्राइकर्स मनुका ओवल, कैनबरा
4 जनवरी 2027 मेलबर्न स्टार्स vs मेलबर्न रेनेगेड्स मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
4 जनवरी 2027 पर्थ स्कॉर्चर्स vs ब्रिस्बेन हीट पर्थ स्टेडियम, पर्थ
5 जनवरी 2027 होबार्ट हरिकेंस vs सिडनी थंडर बेलेरिव ओवल, होबार्ट
6 जनवरी 2027 एडिलेड स्ट्राइकर्स vs मेलबर्न रेनेगेड्स एडिलेड ओवल, एडिलेड
7 जनवरी 2027 मेलबर्न स्टार्स vs सिडनी सिक्सर्स मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
8 जनवरी 2027 ब्रिस्बेन हीट vs पर्थ स्कॉर्चर्स द गाबा, ब्रिस्बेन
9 जनवरी 2027 होबार्ट हरिकेंस vs एडिलेड स्ट्राइकर्स ऑरोरा स्टेडियम, लॉन्सेस्टन
10 जनवरी 2027 सिडनी सिक्सर्स vs पर्थ स्कॉर्चर्स सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी
10 जनवरी 2027 मेलबर्न रेनेगेड्स vs ब्रिस्बेन हीट जंक्शन ओवल, मेलबर्न
11 जनवरी 2027 सिडनी थंडर vs मेलबर्न स्टार्स मनुका ओवल, कैनबरा
12 जनवरी 2027 एडिलेड स्ट्राइकर्स vs होबार्ट हरिकेंस एडिलेड ओवल, एडिलेड
13 जनवरी 2027 पर्थ स्कॉर्चर्स vs मेलबर्न रेनेगेड्स पर्थ स्टेडियम, पर्थ
14 जनवरी 2027 मेलबर्न स्टार्स vs होबार्ट हरिकेंस मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
15 जनवरी 2027 सिडनी सिक्सर्स vs सिडनी थंडर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी
16 जनवरी 2027 एडिलेड स्ट्राइकर्स vs पर्थ स्कॉर्चर्स एडिलेड ओवल, एडिलेड
16 जनवरी 2027 मेलबर्न रेनेगेड्स vs मेलबर्न स्टार्स मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
17 जनवरी 2027 होबार्ट हरिकेंस vs सिडनी सिक्सर्स बेलेरिव ओवल, होबार्ट
17 जनवरी 2027 ब्रिस्बेन हीट vs सिडनी थंडर द गाबा, ब्रिस्बेन
19 जनवरी 2027 क्वालिफायर तय होना बाकी 
20 जनवरी 2027 नॉकआउट तय होना बाकी 
23 जनवरी 2027 चैलेंजर तय होना बाकी 
26 जनवरी 2027 फाइनल तय होना बाकी 

 

यह भी पढ़ें: इंग्लैंड वनडे सीरीज लास्ट, फिर टीम इंडिया के कोच की होगी छुट्टी; सामने आई होश उड़ाने वाली रिपोर्ट

Published at : 14 Jul 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Chennai BBL Big Bash League 2026-27 Schedule
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