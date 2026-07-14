ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
Big Bash League 2026-27: बिग बैश लीग के आगामी सीजन का पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनल मुकाबला 26 जनवरी को होगा.
Big Bash League 2026-27 Schedule: ऑस्ट्रेलियाई की टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL 2026-27) के आगामी सीजन का शेड्यूल जारी हो गया है. 16वें सीजन की शुरुआत 12 दिसंबर से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 26 जनवरी को होगा. पहला मैच चेन्नई के एमए चिदंबरस स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच खेला जाएगा.
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से चेन्नई में होने वाले पहले मैच का एलान किया था. यह पहला मौका होगा कि जब बीबीएल का मैच भारत के किसी स्टेडियम में खेला जाएगा. सीजन में फाइनल सहित कुल 44 मैच होंगे. तो आइए जानते हैं कि टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल कैसा है.
बिग बैश लीग 2026-27 का पूरा शेड्यूल
|तारीख
|मैच
|वेन्यू
|12 दिसंबर 2026
|मेलबर्न रेनेगेड्स vs पर्थ स्कॉर्चर्स
|एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
|15 दिसंबर 2026
|ब्रिस्बेन हीट vs सिडनी सिक्सर्स
|द गाबा, ब्रिस्बेन
|16 दिसंबर 2026
|सिडनी थंडर vs एडिलेड स्ट्राइकर्स
|मनुका ओवल, कैनबरा
|17 दिसंबर 2026
|होबार्ट हरिकेंस vs ब्रिस्बेन हीट
|बेलेरिव ओवल, होबार्ट
|18 दिसंबर 2026
|मेलबर्न स्टार्स vs एडिलेड स्ट्राइकर्स
|मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
|19 दिसंबर 2026
|सिडनी थंडर vs सिडनी सिक्सर्स
|सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम, सिडनी
|20 दिसंबर 2026
|पर्थ स्कॉर्चर्स vs होबार्ट हरिकेंस
|पर्थ स्टेडियम, पर्थ
|21 दिसंबर 2026
|मेलबर्न स्टार्स vs ब्रिस्बेन हीट
|जंक्शन ओवल, मेलबर्न
|22 दिसंबर 2026
|सिडनी सिक्सर्स vs मेलबर्न रेनेगेड्स
|सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी
|23 दिसंबर 2026
|एडिलेड स्ट्राइकर्स vs सिडनी थंडर
|एडिलेड ओवल, एडिलेड
|24 दिसंबर 2026
|मेलबर्न रेनेगेड्स vs होबार्ट हरिकेंस
|जंक्शन ओवल, मेलबर्न
|26 दिसंबर 2026
|सिडनी सिक्सर्स vs ब्रिस्बेन हीट
|सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी
|26 दिसंबर 2026
|पर्थ स्कॉर्चर्स vs मेलबर्न स्टार्स
|पर्थ स्टेडियम, पर्थ
|27 दिसंबर 2026
|सिडनी थंडर vs मेलबर्न रेनेगेड्स
|सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम, सिडनी
|28 दिसंबर 2026
|ब्रिस्बेन हीट vs एडिलेड स्ट्राइकर्स
|द गाबा, ब्रिस्बेन
|29 दिसंबर 2026
|होबार्ट हरिकेंस vs मेलबर्न स्टार्स
|बेलेरिव ओवल, होबार्ट
|30 दिसंबर 2026
|पर्थ स्कॉर्चर्स vs सिडनी थंडर
|पर्थ स्टेडियम, पर्थ
|31 दिसंबर 2026
|एडिलेड स्ट्राइकर्स vs मेलबर्न स्टार्स
|एडिलेड ओवल, एडिलेड
|1 जनवरी 2027
|मेलबर्न रेनेगेड्स vs सिडनी सिक्सर्स
|मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
|1 जनवरी 2027
|ब्रिस्बेन हीट vs होबार्ट हरिकेंस
|द गाबा, ब्रिस्बेन
|2 जनवरी 2027
|सिडनी थंडर vs पर्थ स्कॉर्चर्स
|सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम, सिडनी
|3 जनवरी 2027
|सिडनी सिक्सर्स vs एडिलेड स्ट्राइकर्स
|मनुका ओवल, कैनबरा
|4 जनवरी 2027
|मेलबर्न स्टार्स vs मेलबर्न रेनेगेड्स
|मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
|4 जनवरी 2027
|पर्थ स्कॉर्चर्स vs ब्रिस्बेन हीट
|पर्थ स्टेडियम, पर्थ
|5 जनवरी 2027
|होबार्ट हरिकेंस vs सिडनी थंडर
|बेलेरिव ओवल, होबार्ट
|6 जनवरी 2027
|एडिलेड स्ट्राइकर्स vs मेलबर्न रेनेगेड्स
|एडिलेड ओवल, एडिलेड
|7 जनवरी 2027
|मेलबर्न स्टार्स vs सिडनी सिक्सर्स
|मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
|8 जनवरी 2027
|ब्रिस्बेन हीट vs पर्थ स्कॉर्चर्स
|द गाबा, ब्रिस्बेन
|9 जनवरी 2027
|होबार्ट हरिकेंस vs एडिलेड स्ट्राइकर्स
|ऑरोरा स्टेडियम, लॉन्सेस्टन
|10 जनवरी 2027
|सिडनी सिक्सर्स vs पर्थ स्कॉर्चर्स
|सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी
|10 जनवरी 2027
|मेलबर्न रेनेगेड्स vs ब्रिस्बेन हीट
|जंक्शन ओवल, मेलबर्न
|11 जनवरी 2027
|सिडनी थंडर vs मेलबर्न स्टार्स
|मनुका ओवल, कैनबरा
|12 जनवरी 2027
|एडिलेड स्ट्राइकर्स vs होबार्ट हरिकेंस
|एडिलेड ओवल, एडिलेड
|13 जनवरी 2027
|पर्थ स्कॉर्चर्स vs मेलबर्न रेनेगेड्स
|पर्थ स्टेडियम, पर्थ
|14 जनवरी 2027
|मेलबर्न स्टार्स vs होबार्ट हरिकेंस
|मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
|15 जनवरी 2027
|सिडनी सिक्सर्स vs सिडनी थंडर
|सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी
|16 जनवरी 2027
|एडिलेड स्ट्राइकर्स vs पर्थ स्कॉर्चर्स
|एडिलेड ओवल, एडिलेड
|16 जनवरी 2027
|मेलबर्न रेनेगेड्स vs मेलबर्न स्टार्स
|मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
|17 जनवरी 2027
|होबार्ट हरिकेंस vs सिडनी सिक्सर्स
|बेलेरिव ओवल, होबार्ट
|17 जनवरी 2027
|ब्रिस्बेन हीट vs सिडनी थंडर
|द गाबा, ब्रिस्बेन
|19 जनवरी 2027
|क्वालिफायर
|तय होना बाकी
|20 जनवरी 2027
|नॉकआउट
|तय होना बाकी
|23 जनवरी 2027
|चैलेंजर
|तय होना बाकी
|26 जनवरी 2027
|फाइनल
|तय होना बाकी
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