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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहिंदी में बात करने वालों के साथ Claude का खास लगाव, एंथ्रोपिक ने खुद किया खुलासा

हिंदी में बात करने वालों के साथ Claude का खास लगाव, एंथ्रोपिक ने खुद किया खुलासा

Anthropic Claude: एंथ्रोपिक की स्टडी में सामने आया है कि उसका Claude मॉडल हिंदी में पूछे गए सवालों के जवाब देते समय विनम्र और सभ्य भाषा का इस्तेमाल करता है, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 14 Jul 2026 02:43 PM (IST)
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  • एंथ्रोपिक क्लाउड AI हिंदी में अलग व्यवहार करता है।
  • हिंदी में AI मॉडल सभ्य, मज़ेदार, उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया देता है।
  • अंग्रेजी में AI जवाब विश्लेषणात्मक, सतर्क और गहरे होते हैं।
  • रिसर्च में लाखों बातचीत का विश्लेषण कर अंतर पाया गया।

Anthropic Claude: अगर आप एंथ्रोपिक के एआई मॉडल Claude से एक ही सवाल को हिंदी और इंग्लिश में अलग-अलग पूछेंगे तो आपको अलग-अलग जवाब मिलेंगे. यह अंतर सिर्फ भाषा से जुड़ा नहीं होगा. एंथ्रोपिक की स्टडी में सामने आया है कि भाषा बदलने के साथ ही इस एआई मॉडल का बिहेवियर भी बदल जाता है. उदाहरण के तौर पर अगर आप इससे हिंदी में सवाल करेंगे तो यह मजेदार, सभ्य और हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में जवाब देता है, जबकि इंग्लिश में पूछे गए सवाल के जवाब में ऐसा नहीं होता. इससे यह समझा जा सकता है कि एंथ्रोपिक के इस मॉडल का हिंदीभाषी लोगों के साथ विशेष लगाव है.

3 लाख से अधिक कन्वर्सेशन पर की गई रिसर्च

एंथ्रोपिक ने अपनी रिसर्च में Claude के अलग-अलग मॉडल्स Sonnet 4.6, Opus 4.6 और Opus 4.7 के साथ 20 सबसे कॉमन भाषाओं में हुई 3 लाख से अधिक कन्वर्सेशन को एनालाइज किया. ये बातचीत एडवाइस, फीडबैक और ओपिनियन वाले सवालों से जुड़ी हुई थी. यानी रिसर्च में ऐसे सवालों वाली कन्वर्सेशन्स को शामिल किया गया है, जिनका एक जवाब नहीं हो सकता. इस रिसर्च के जरिए कंपनी यह देखना चाहती थी कि Claude मॉडल अपने यूजर्स के साथ कैसे बातचीत करता है.

नतीजे में सामने आई यह बात

रिसर्च में सामने आया कि Claude मॉडल हिंदी और अरबी में पूछे गए सवालों का सबसे गर्मजोशी के साथ जवाब देता है. वहीं इंग्लिश में रूसी भाषा के सवालों के जवाब ज्यादा एनालिटिकल और कठोर भाषा वाले होते हैं. हिंदी की बात करें तो यह मॉडल विनम्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जवाब देता है और इसके जवाबों में मजाकिया अंदाज भी होता है. यह बिना पूछे ही यूजर का हौसला बढ़ाता है, यूजर के मूड के हिसाब से जवाब देता है और उन्हें बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है.

इंग्लिश के मामले में कहानी पूरी अलग

दूसरी तरफ इंग्लिश भाषा के मामले में कहानी पूरी तरह अलग है. रिसर्च में पता चला कि इंग्लिश में पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए Claude अधिक सावधान रहता है और इसके जवाबों में गहराई होती है. यह धारणाओं को चुनौती देता है और बिना कहे ही अपनी गलतियों को सुधार लेता है. इंग्लिश में जवाब देते हुए यह अपने रिस्पॉन्स में सबूत भी शामिल करने की कोशिश करता है. इस अंतर को लेकर कंपनी भी हैरान है. एंथ्रोपिक ने कहा कि वह यह पता लगा रही है कि इतना अंतर क्यों आ रहा है. इससे फ्यूचर के एआई सिस्टम को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 14 Jul 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
AI Model TECH NEWS Anthropic Anthropic Claude
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