Instagram पर Spam Messages से हो गए हैं परेशान? ऐसे मिनटों में हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा

सबसे पहले Instagram ऐप खोलें. इसके बाद अपनी प्रोफाइल पर जाएं. अब ऊपर दाईं ओर दिए गए तीन लाइन (Menu) आइकन पर टैप करें. इसके बाद Settings and Activity में जाएं. यहां पर Messages and Story Replies ऑप्शन दिखाई देगा उसपर क्लिक करें. इसके बाद Message Controls पर टैप करें. यहां आप तय कर सकते हैं कि कौन आपको मैसेज भेज सकता है और किसके मैसेज सीधे Message Requests में जाएंगे.