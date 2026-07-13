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Instagram पर Spam Messages से हो गए हैं परेशान? ऐसे मिनटों में हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा
Instagram Spam Message: Instagram में यूजर्स को स्पैम फिल्टर फीचर मिलता है जो यूजर्स को स्पैम मैसेज से बचाने के ले बनाया गया है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम आज के समय में एक ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. यहां लोग मनोरंजन से लेकर पैसा कमाने तक का काम कर रहे हैं. लेकिन अब स्पैम मैसेज से यूजर्स को काफी परेशानी होती है. बता दें कि आज के समय में स्पैम मैसेज और कॉल ने कई यूजर्स को काफी परेशान कर रखा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी स्पैम मैसेज बढ़ चुके हैं. अगर आप भी इंस्टाग्राम पर स्पैम मैसेज से परेशान हैं तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेंगे.
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Published at : 13 Jul 2026 03:59 PM (IST)
Tags :Instagram TECH NEWS HINDI
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