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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीInstagram पर Spam Messages से हो गए हैं परेशान? ऐसे मिनटों में हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा

Instagram पर Spam Messages से हो गए हैं परेशान? ऐसे मिनटों में हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा

Instagram Spam Message: Instagram में यूजर्स को स्पैम फिल्टर फीचर मिलता है जो यूजर्स को स्पैम मैसेज से बचाने के ले बनाया गया है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 13 Jul 2026 03:59 PM (IST)
Instagram Spam Message: Instagram में यूजर्स को स्पैम फिल्टर फीचर मिलता है जो यूजर्स को स्पैम मैसेज से बचाने के ले बनाया गया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम आज के समय में एक ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. यहां लोग मनोरंजन से लेकर पैसा कमाने तक का काम कर रहे हैं. लेकिन अब स्पैम मैसेज से यूजर्स को काफी परेशानी होती है. बता दें कि आज के समय में स्पैम मैसेज और कॉल ने कई यूजर्स को काफी परेशान कर रखा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी स्पैम मैसेज बढ़ चुके हैं. अगर आप भी इंस्टाग्राम पर स्पैम मैसेज से परेशान हैं तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेंगे.

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आपको बता दें कि Instagram में यूजर्स को स्पैम फिल्टर फीचर मिलता है जो यूजर्स को स्पैम मैसेज से बचाने के ले बनाया गया है. दरअसल, ये फीचर संदिग्ध अकाउंट्स और मैसेज की पहचान करके उन्हें आपके मेन चैट से अलग कर देता है. इससे आपके इनबॉक्स में केवल जरूरी मैसेज ही दिखाई देते हैं.
आपको बता दें कि Instagram में यूजर्स को स्पैम फिल्टर फीचर मिलता है जो यूजर्स को स्पैम मैसेज से बचाने के ले बनाया गया है. दरअसल, ये फीचर संदिग्ध अकाउंट्स और मैसेज की पहचान करके उन्हें आपके मेन चैट से अलग कर देता है. इससे आपके इनबॉक्स में केवल जरूरी मैसेज ही दिखाई देते हैं.
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बता दें कि इस फीचर की मदद से यूजर्स फर्जी लिंक पर क्लिक करने या ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से भी बच सकते हैं. ऐसे में अगर आप Instagram ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
बता दें कि इस फीचर की मदद से यूजर्स फर्जी लिंक पर क्लिक करने या ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से भी बच सकते हैं. ऐसे में अगर आप Instagram ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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सबसे पहले Instagram ऐप खोलें. इसके बाद अपनी प्रोफाइल पर जाएं. अब ऊपर दाईं ओर दिए गए तीन लाइन (Menu) आइकन पर टैप करें. इसके बाद Settings and Activity में जाएं. यहां पर Messages and Story Replies ऑप्शन दिखाई देगा उसपर क्लिक करें. इसके बाद Message Controls पर टैप करें. यहां आप तय कर सकते हैं कि कौन आपको मैसेज भेज सकता है और किसके मैसेज सीधे Message Requests में जाएंगे.
सबसे पहले Instagram ऐप खोलें. इसके बाद अपनी प्रोफाइल पर जाएं. अब ऊपर दाईं ओर दिए गए तीन लाइन (Menu) आइकन पर टैप करें. इसके बाद Settings and Activity में जाएं. यहां पर Messages and Story Replies ऑप्शन दिखाई देगा उसपर क्लिक करें. इसके बाद Message Controls पर टैप करें. यहां आप तय कर सकते हैं कि कौन आपको मैसेज भेज सकता है और किसके मैसेज सीधे Message Requests में जाएंगे.
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इतना ही नहीं, इस फीचर की मदद से आप अनजान लोगों और संदिग्ध अकाउंट्स के लिए फिल्टर लगा सकते हैं जिससे वे आपको मैसेज नहीं भेज सकेंगे. इन सेटिंग्स के बाद स्पैम मैसेज काफी हद तक कम हो जाएंगे.
इतना ही नहीं, इस फीचर की मदद से आप अनजान लोगों और संदिग्ध अकाउंट्स के लिए फिल्टर लगा सकते हैं जिससे वे आपको मैसेज नहीं भेज सकेंगे. इन सेटिंग्स के बाद स्पैम मैसेज काफी हद तक कम हो जाएंगे.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फीचर के साथ-साथ आपको खुद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना चाहिए. सिर्फ स्पैम फिल्टर ऑन करना ही काफी नहीं है. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें. साथ ही संदिग्ध अकाउंट्स को तुरंत Block या Report करें.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फीचर के साथ-साथ आपको खुद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना चाहिए. सिर्फ स्पैम फिल्टर ऑन करना ही काफी नहीं है. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें. साथ ही संदिग्ध अकाउंट्स को तुरंत Block या Report करें.
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अपनी निजी जानकारी, OTP या बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ शेयर न करें. इसके अलावा समय-समय पर Instagram ऐप को अपडेट करते रहें ताकि आपको नए सेफ्टी फीचर्स मिलते रहें. बता दें कि आज के समय में ये फीचर यूजर्स को साइबर फ्रॉड जैसे खतरे से बचाने में काफी मदद करता है.
अपनी निजी जानकारी, OTP या बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ शेयर न करें. इसके अलावा समय-समय पर Instagram ऐप को अपडेट करते रहें ताकि आपको नए सेफ्टी फीचर्स मिलते रहें. बता दें कि आज के समय में ये फीचर यूजर्स को साइबर फ्रॉड जैसे खतरे से बचाने में काफी मदद करता है.
Published at : 13 Jul 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Instagram TECH NEWS HINDI

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