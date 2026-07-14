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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहोर्मुज में ईरान के अटैक से गई भारतीय की जान तो गुस्से में बोला भारत- 'जहाजों को निशाना बनाना बंद करो'

होर्मुज में ईरान के अटैक से गई भारतीय की जान तो गुस्से में बोला भारत- 'जहाजों को निशाना बनाना बंद करो'

होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों को लेकर भारत ने कड़ी निंदा की. विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ईरानी दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 14 Jul 2026 02:55 PM (IST)
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होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों को लेकर भारत ने मंगलवार (14 जुलाई) को कड़ी निंदा की. भारत ने कहा कि ये हमले नाविकों को निशाना बनाने और होर्मुज जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही में बाधा डालने वाली हिंसा की घटनाएं हैं. यह बयान तब आया, जब विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ईरानी दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया.

विदेश मंत्रालय ने होर्मुज से गुजर रहे 2 जहाजों पर हुए मिसाइल हमले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया. इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए हैं. विदेश मंत्रालय ने UAE के झंडे वाले जहाज़ों 'MT अल बहिया' और 'MT मोम्बासा' पर हुए हमलों पर गहरी चिंता जताई है. 

इन दोनों जहाजों के कुल 46 क्रू मेंबर्स में 30 भारतीय शामिल थे. विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में फिर से हो रहे हमलों और बढ़ती दुश्मनी पर भी चिंता जाहिर की है. भारत ने इलाके में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हिंसा को तुरंत रोकने और बातचीत व कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है.

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा
विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस इलाके में कमर्शियल शिपिंग और आम लोगों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचों पर हमले बंद होने चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक जलमार्गों से बिना रुकावट के आवाजाही और व्यापार को जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जा सके. मंत्रालय के अनुसार 'MT अल बहिया' जहाज पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से 1 की मौत हो गई और 1 अन्य घायल हो गया. MT मोम्बासा पर सवार 18 भारतीयों में से 9 घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

स्थिति पर बारीकी से नजर
मंत्रालय ने कहा कि UAE में भारत का मिशन स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और प्रभावित भारतीय क्रू सदस्यों को हर संभव मदद दिलाने के लिए UAE के अधिकारियों के संपर्क में है. भारत ने यह भी कहा कि मंगलवार सुबह नई दिल्ली में ईरानी दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया गया और हमलों को लेकर उनके सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 14 Jul 2026 02:14 PM (IST)
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