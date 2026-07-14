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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनतारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच

तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच

TMKOC: तारक मेहता शो में दिलीप जोशी सालों से जेठालाल का किरदार निभा रहे हैं. वहीं अफवाहें फैली हुई हैं एक्टर शो छोड़ रहे हैं. अब मेकर्स ने इन रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी है और सारा सच बताया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Jul 2026 12:05 PM (IST)
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दिलीप जोशी सालों से टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में जेठालाल का किरदार निभा रहे हैं. पिछले 18 सालों से वे शो का चेहरा बने हुए हैं और दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं. हालांकि, एक ऐसी खबर सामने आई थी असित कुमार मोदी के शो के मेकर्स अब दिलीप जोशी के सीन कम करने की योजना बना रहे हैं. वहीं मेकर्स ने अब इन रूमर्स पर रिएक्ट किया है.

‘शो से नहीं कटेगा जेठालाल का रोल’
जब से 'दया भाभी' यानी दिशा वकानी ने शो छोड़ा है, तब से दिलीप जोशी ही गडा परिवार और शो की कहानी को संभाले हुए हैं, हालांकि, कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मेकर्स जेठालाल के ट्रैक को कम करने और शो में हाल ही में शामिल किए गए राजस्थानी परिवार पर फोकस करने की प्लानिंग कर रहे हैं. ये भी रूमर्स फैले हुए हैं कि दिलीप जोशी शो को अलविदा कहने वाले हैं.

वहीं अब मेकर्स ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोडते हुए सारा सच बताया है. दरअसल मेकर्स ने आजतक संग बातचीत में साफ कर दिया है कि शो से जेठालाल का ट्रैक कतई कम नहीं किया जाएगा और वे शो में बने रहेंगे. मेकर्स ने ये भी कहा कि फिलहाल कहानी जेठालाल पर ही फोकस रहेगी. मेकर्स ने ये भी बताया कि शो 20 जुलाई को अपने 18 साल पूरे कर रहा है और इसका जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है. इस खास एपिसोड का प्रोमो भी आ गया है. इसी के साथ ये बात भी साफ हो गई है कि दिलीप जोशी शो को नहीं छोड़ रहे हैं. 

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18 साल से शो का चेहरा हैं दिलीप जोशी
बता दें कि तारक मेहका शो को दर्शकों को एंटरटेन करते हुए 18 साल हो गए हैं. वहीं दिलीप जोशी शुरू से इस शो से जुड़े हुए हैं. अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार कॉमिक टाइमिंग के चलते वे दर्शकों के फेवरेट बने हुए हैं. उनके किरदार की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि लोग उन्हें दिलीप जोशी नहीं बल्कि जेठालाल के नाम से ही जानते हैं. वे इस शो के हाईएस्ट पेड एक्टर भी हैं. 

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Published at : 14 Jul 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Dilip Joshi Jethalal TMKOC Asit Modi Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
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