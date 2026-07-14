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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनौकरियां हो जाएंगी गायब, गूगल और ओपनआई जैसी कंपनियों ने एआई को लेकर दी नई वॉर्निंग

नौकरियां हो जाएंगी गायब, गूगल और ओपनआई जैसी कंपनियों ने एआई को लेकर दी नई वॉर्निंग

AI Impact On Jobs: गूगल जैसी कई कंपनियों समेत रिसर्चर, अर्थशास्त्रियों और नोबल पुरस्कार विजेताओं ने एआई को लेकर नई चेतावनी दी है. इसमें कहा गया है कि यह टेक्नोलॉजी नौकरियों को गायब कर देगी.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 14 Jul 2026 04:09 PM (IST)
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  • एआई के जॉब्स पर बड़े असर की नई चेतावनी सामने आई।
  • 200 से अधिक विशेषज्ञों ने भविष्य की चुनौतियों पर चेताया।
  • अगले दशक में AI से नौकरी बाजार में बड़ा बदलाव होगा।
  • सही नीतियों के अभाव में लाखों नौकरियां गायब होंगी।

AI Impact On Jobs: एआई को लेकर नई और बड़ी वॉर्निंग सामने आई है. वॉर्निंग देने वालों में ऐसे लोग और कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्होंने एआई को बनाया है. बता दें कि एआई को लेकर लंबे समय से चेतावनी दी जा रही है कि यह अर्थव्यवस्था, काम करने के तरीके और समाज को पूरी तरह बदल देगी. अब ताजा वॉर्निंग में कहा गया है कि एआई का सबसे बड़ा असर अभी दिखना बाकी है. आइए जानते हैं कि नई वॉर्निंग में क्या कहा गया है और यह वॉर्निंग किन लोगों और कंपनियों की तरफ से जारी हुई है.

वॉर्निंग देने वालों में रिसर्चर, इकोनॉमिस्ट और कंपनियां समेत सब शामिल

दुनियाभर के 200 से अधिक इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर, एग्जीक्यूटिव के अलावा गूगल, ओपनएआई और एंथ्रोपिक के सीनियर लीडर्स ने एक पब्लिक लेटर पर साइन किए हैं. इस लेटर में वॉर्निंग दी गई है कि अगले दशक में एआई के कारण जॉब मार्केट में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं. इस लेटर का टाइटल "We Must Act Now" है और इसे स्टेनफोर्ड डिजिटल इकोनमी लैब की पहल पर लिखा गया है. लेटर के अनुसार अगले 10 सालों में एआई बहुत पावरफुल हो जाएगी. ग्लोबल इकोनमी पर इसका असर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से भी बड़ा होगा, लेकिन यह बहुत कम समय में हो जाएगा.

....तो नौकरियां हो जाएंगी गायब 

एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई से कई फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन सरकारों के लिए इसके लिए काम करने की जरूरत है. अगर इसके लिए उचित सुरक्षा उपाय न किए गए और सही पॉलिसी नहीं बनाई जाती है तो नौकरियां गायब हो जाएंगी और बड़ी संख्या में कर्मचारी पीछे रह जाएंगे. इससे पहले भी कई जानकार यह बात कह चुके हैं कि एआई के कारण लाखों की संख्या में नौकरियां जाएंगी. 

लेटर पर इन दिग्गजों के साइन

वॉर्निंग लेटर पर साइन करने वालों में गूगल के पूर्व सीईओ Eric Schmidt, लिंक्डइन के को-फाउंडर Reid Hoffman, ओपनएआई की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, गूगल एआई लीडर Jeff Dean और एंथ्रोपिक के को-फाउंडर Jack Clark समेत टेक जगत के कई दिग्गजों के नाम हैं. इनके अलावा Joseph Stiglitz, Daron Acemoglu, Simon Johnson और Michael Spence जैसे नोबल पुरस्कार विजेता, स्टेनफोर्ड, एमआईटी, हार्वर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कई प्रोफेसरों ने भी इस लेटर पर साइन किए हैं. एक्सपर्ट्स की तरफ से यह वॉर्निंग ऐसे समय सामने आई है, जब नौकरियों पर एआई के असर को लेकर लगातार रिसर्च चल रही है. कई स्टडीज में नौकरियों के गायब होने की बात कही गई है तो कुछ में कहा गया है कि यह टेक्नोलॉजी हायरिंग के तरीकों को भी बदल रही है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 14 Jul 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS AI Impact On Jobs
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