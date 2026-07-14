फोन चार्जिंग को लेकर फैले ये 5 बड़े झूठ! आज भी लाखों लोग कर रहे हैं यकीन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज सबसे बड़ा झूठ ये है कि स्मार्टफोन को 100 प्रतिशत तक चार्ज करने से बैटरी खराब हो जाती है. लेकिन आज के एडवांस स्मार्टफोन में ऐसा फीचर मिलता है जो 100 प्रतिशत के बाद ऑटो कट हो जाता है और बैटरी में करंट नहीं पहुंचता है. इसलिए कभी-कभार रातभर चार्जिंग करने से बैटरी को बड़ा नुकसान नहीं होता. हालांकि, लंबे समय तक लगातार ऐसा करने से बैटरी पर ज्यादा गर्मी का असर पड़ सकता है.