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फोन चार्जिंग को लेकर फैले ये 5 बड़े झूठ! आज भी लाखों लोग कर रहे हैं यकीन
Tech Tips: कई लोगों का मानना है कि फोन को हमेशा 0 प्रतिशत होने के बाद ही चार्ज पर लगाना चाहिए.
स्मार्टफोन आज के समय में लोगों के जीवन का एक अहम डिवाइस बन चुका है. लेकिन अक्सर लोग स्मार्टफोन चार्जिंग को लेकर काफी परेशान रहते हैं. बता दें कि आज के समय में स्मार्टफोन चार्जिंग से जुड़े कई सारे झूठ फैले हुए हैं जिन्हें लोग आज भी मान रहे हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही चार्जिंग से जुड़े झूठ के बारे में जिन्हें आज भी लाखों लोग कर रहे हैं यकीन.
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Published at : 14 Jul 2026 10:28 AM (IST)
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