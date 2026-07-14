INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीफोन चार्जिंग को लेकर फैले ये 5 बड़े झूठ! आज भी लाखों लोग कर रहे हैं यकीन

फोन चार्जिंग को लेकर फैले ये 5 बड़े झूठ! आज भी लाखों लोग कर रहे हैं यकीन

Tech Tips: कई लोगों का मानना है कि फोन को हमेशा 0 प्रतिशत होने के बाद ही चार्ज पर लगाना चाहिए.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 14 Jul 2026 10:28 AM (IST)
Tech Tips: कई लोगों का मानना है कि फोन को हमेशा 0 प्रतिशत होने के बाद ही चार्ज पर लगाना चाहिए.

स्मार्टफोन आज के समय में लोगों के जीवन का एक अहम डिवाइस बन चुका है. लेकिन अक्सर लोग स्मार्टफोन चार्जिंग को लेकर काफी परेशान रहते हैं. बता दें कि आज के समय में स्मार्टफोन चार्जिंग से जुड़े कई सारे झूठ फैले हुए हैं जिन्हें लोग आज भी मान रहे हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही चार्जिंग से जुड़े झूठ के बारे में जिन्हें आज भी लाखों लोग कर रहे हैं यकीन.

1/5
इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि फोन को हमेशा 0 प्रतिशत होने के बाद ही चार्ज पर लगाना चाहिए. जबकि लिथियम-आयन बैटरियों के लिए ये तरीका सही नहीं माना जाता. विशेषज्ञों के अनुसार, बैटरी को 20% से 30% के बीच चार्ज पर लगाना और 80% से 90% तक चार्ज रखना उसकी लाइफ बढ़ाने में मदद कर सकता है.
इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि फोन को हमेशा 0 प्रतिशत होने के बाद ही चार्ज पर लगाना चाहिए. जबकि लिथियम-आयन बैटरियों के लिए ये तरीका सही नहीं माना जाता. विशेषज्ञों के अनुसार, बैटरी को 20% से 30% के बीच चार्ज पर लगाना और 80% से 90% तक चार्ज रखना उसकी लाइफ बढ़ाने में मदद कर सकता है.
2/5
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज सबसे बड़ा झूठ ये है कि स्मार्टफोन को 100 प्रतिशत तक चार्ज करने से बैटरी खराब हो जाती है. लेकिन आज के एडवांस स्मार्टफोन में ऐसा फीचर मिलता है जो 100 प्रतिशत के बाद ऑटो कट हो जाता है और बैटरी में करंट नहीं पहुंचता है. इसलिए कभी-कभार रातभर चार्जिंग करने से बैटरी को बड़ा नुकसान नहीं होता. हालांकि, लंबे समय तक लगातार ऐसा करने से बैटरी पर ज्यादा गर्मी का असर पड़ सकता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज सबसे बड़ा झूठ ये है कि स्मार्टफोन को 100 प्रतिशत तक चार्ज करने से बैटरी खराब हो जाती है. लेकिन आज के एडवांस स्मार्टफोन में ऐसा फीचर मिलता है जो 100 प्रतिशत के बाद ऑटो कट हो जाता है और बैटरी में करंट नहीं पहुंचता है. इसलिए कभी-कभार रातभर चार्जिंग करने से बैटरी को बड़ा नुकसान नहीं होता. हालांकि, लंबे समय तक लगातार ऐसा करने से बैटरी पर ज्यादा गर्मी का असर पड़ सकता है.
3/5
आपको बता दें कि हर चार्जर एक जैसा नहीं होता. सस्ते या नकली चार्जर सही वोल्टेज और करंट नहीं दे पाते जिससे फोन गर्म हो सकता है या बैटरी को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए हमेशा भरोसेमंद ब्रांड या फोन निर्माता द्वारा सुझाए गए चार्जर का ही इस्तेमाल करना बेहतर होता है.
आपको बता दें कि हर चार्जर एक जैसा नहीं होता. सस्ते या नकली चार्जर सही वोल्टेज और करंट नहीं दे पाते जिससे फोन गर्म हो सकता है या बैटरी को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए हमेशा भरोसेमंद ब्रांड या फोन निर्माता द्वारा सुझाए गए चार्जर का ही इस्तेमाल करना बेहतर होता है.
4/5
इतना ही नहीं, चार्जिंग के दौरान हल्का-फुल्का फोन इस्तेमाल करना आमतौर पर सेफ होता है. हालांकि, अगर फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा हो, भारी गेम खेल रहे हों या खराब क्वालिटी वाला चार्जर इस्तेमाल कर रहे हों तो जोखिम बढ़ सकता है. बेहतर होगा कि चार्जिंग के समय भारी ऐप्स और गेमिंग से बचें.
इतना ही नहीं, चार्जिंग के दौरान हल्का-फुल्का फोन इस्तेमाल करना आमतौर पर सेफ होता है. हालांकि, अगर फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा हो, भारी गेम खेल रहे हों या खराब क्वालिटी वाला चार्जर इस्तेमाल कर रहे हों तो जोखिम बढ़ सकता है. बेहतर होगा कि चार्जिंग के समय भारी ऐप्स और गेमिंग से बचें.
5/5
फास्ट चार्जिंग से बैटरी जल्दी खराब हो जाती है, ये भी आज के समय में एक बड़ा झूठ साबित हुआ है. आज के एडवांस स्मार्टफोन में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके फोन को फास्ट चार्जिंग के साथ ही डिवाइस को सुरक्षित भी रखता है. अगर आप कंपनी का ओरिजिनल चार्जर और केबल इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल परिस्थितियों में फास्ट चार्जिंग से बैटरी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता.
फास्ट चार्जिंग से बैटरी जल्दी खराब हो जाती है, ये भी आज के समय में एक बड़ा झूठ साबित हुआ है. आज के एडवांस स्मार्टफोन में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके फोन को फास्ट चार्जिंग के साथ ही डिवाइस को सुरक्षित भी रखता है. अगर आप कंपनी का ओरिजिनल चार्जर और केबल इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल परिस्थितियों में फास्ट चार्जिंग से बैटरी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता.
Published at : 14 Jul 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI Smartphone Charging

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
वैज्ञानिकों ने बना ली दिमाग जैसी धाकड़ चिप, तुरंत पकड़ लेगी गड़बड़ी, जानें कहां होगा यूज
वैज्ञानिकों ने बना ली दिमाग जैसी धाकड़ चिप, तुरंत पकड़ लेगी गड़बड़ी, जानें कहां होगा यूज
टेक्नोलॉजी
मोबाइल खरीदने वालों को लगा एक और झटका, Samsung, Vivo और Poco ने इतने महंगे कर दिए स्मार्टफोन
मोबाइल खरीदने वालों को लगा एक और झटका, Samsung, Vivo और Poco ने इतने महंगे कर दिए स्मार्टफोन
टेक्नोलॉजी
गर्मी में काम करना बंद कर रहा है आईफोन? इन तरीकों से रहेगा एकदम ठंडा
गर्मी में काम करना बंद कर रहा है आईफोन? इन तरीकों से रहेगा एकदम ठंडा
टेक्नोलॉजी
Google या Samsung, जानिए किस Android Smartwatch में मिलता है लंबा बैटरी बैकअप?
Google या Samsung, जानिए किस Android Smartwatch में मिलता है लंबा बैटरी बैकअप?
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
opinion: हरित भारत चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रास्ता हैं?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
E20 पेट्रोल पर आया वो सर्वे, जो उड़ा देगा केंद्र सरकार की नींद, NDA समर्थक ही हो गए खिलाफ, आंकड़ों ने चौंकाया
E20 पेट्रोल पर आया वो सर्वे, जो उड़ा देगा केंद्र सरकार की नींद, NDA समर्थक ही हो गए खिलाफ, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीच सड़क बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर, पीतमपुरा-शालीमार बाग रोड चौड़ीकरण को लेकर एक्शन
दिल्ली: बीच सड़क बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर, पीतमपुरा-शालीमार बाग रोड चौड़ीकरण को लेकर एक्शन
विश्व
UNSC का फिर अस्थायी सदस्य बनेगा भारत? इस देश के साथ होगा मुकाबला, एस जयशंकर ने शुरू किया प्रचार
UNSC का फिर अस्थायी सदस्य बनेगा भारत? इस देश के साथ होगा मुकाबला, एस जयशंकर ने शुरू किया प्रचार
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 18: 'वेलकम टू द जंगल' तीसरे मंडे हुई फुस्स, 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई, जानें- टोटल कलेक्शन
वेलकम टू द जंगल' तीसरे मंडे हुई फुस्स, 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई, जानें- टोटल कलेक्शन
स्पोर्ट्स
सूर्यकुमार यादव की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI सूत्र का टीम इंडिया में उनकी वापसी पर बड़ा खुलासा
सूर्यकुमार यादव की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI सूत्र का टीम इंडिया में उनकी वापसी पर बड़ा खुलासा
इंडिया
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बोलीं- ‘दो दिन ज्यादा बीत गए, पर अभी तक...'
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बोलीं- ‘दो दिन ज्यादा बीत गए, पर अभी तक...'
नौकरी
कर्नाटक में 4,723 सरकारी पदों पर भर्ती शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
कर्नाटक में 4,723 सरकारी पदों पर भर्ती शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
ऑटो
हर महीने खूब बिक रही Maruti की ये हाइब्रिड कार, अब कंपनी दे रही 2 लाख का डिस्काउंट
हर महीने खूब बिक रही Maruti की ये हाइब्रिड कार, अब कंपनी दे रही 2 लाख का डिस्काउंट
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget