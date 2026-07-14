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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'

पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'

Balochistan: बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है. उसने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है. इसके साथ ही 85 प्रतिशत जमीन पर कब्जे का दावा भी किया है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 14 Jul 2026 03:03 PM (IST)
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बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को करारा झटका देते हुए खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक बयान शेयर किया गया है, जिसमें 'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' के नाम से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित किए जाने का दावा किया गया है. वायरल लेटर में कहा गया है कि बलूचिस्तान की सेना ने क्षेत्र के 85 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है. इसके साथ ही देश का झंडा, राष्ट्रगान, नई करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का भी दावा किया गया है.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए लेटर में यह भी कहा गया है कि नई सरकार के पास क्षेत्र का खनिज, गैस क्षेत्रों और कोयला खदानों पर पूरा नियंत्रण है. इसके अलावा पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों से बड़ी संख्या में लोगों के इस्तीफा देकर बलूचिस्तान का साथ देने का भी जिक्र किया गया है. 

पाकिस्तान के खिलाफ कई बार हुआ विरोध प्रदर्शन

बलूचिस्तान में लंबे समय से तनाव चल रहा है. पाकिस्तान के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुआ. बलूचिस्तान के लोगों ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी भी की. अब बलूचिस्तान के खुद के आजाद घोषित करने के बाद पाक का सिरदर्द और ज्यादा बढ़ गया है.
पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा

अहम बात यह भी है कि वायरल लेटर के दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसके साथ ही अभी तक किसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था या मान्यता प्राप्त सरकार ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा नहीं की है. 

बलूचिस्तान में पिछले कुछ महीन में हिंसा बढ़ी है. यहां जातीय बलूच विद्रोही और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं. पांच जुलाई से अब तक 109 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें 71 आतंकवादी ऑपरेशन शाबान के दौरान मारे गए. यह अभियान पाकिस्तान सेना, फ्रंटियर कोर (एफसी) और बलूचिस्तान पुलिस ने मिलकर चलाया था. हालांकि अब स्थिति और ज्यादा बदल गई है.

यह भी पढ़ें : हॉर्मुज में दो जहाजों के बीच भीषण टक्कर, 'बल्क कैरियर' के उड़े परखच्चे, ईरान ने बचाई क्रू के 23 लोगों की जान

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Balochistan Pakistan Breaking News Abp News
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