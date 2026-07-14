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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीमहंगे Smart Fridge से लोग बना रहे हैं दूरी! सामने आई ये चौंकाने वाली वजह

महंगे Smart Fridge से लोग बना रहे हैं दूरी! सामने आई ये चौंकाने वाली वजह

Smart Fridge: स्मार्ट फ्रिज की कीमत अब लोगों को खटकने लगी है. जी हां, नॉर्मल फ्रिज के मुकाबले स्मार्ट फ्रिज की कीमत काफी ज्यादा होती है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 14 Jul 2026 12:49 PM (IST)
Smart Fridge: स्मार्ट फ्रिज की कीमत अब लोगों को खटकने लगी है. जी हां, नॉर्मल फ्रिज के मुकाबले स्मार्ट फ्रिज की कीमत काफी ज्यादा होती है.

टेक्नोलॉजी की दुनिया में मार्केट में कई सारे स्मार्ट डिवाइस आ चुके हैं जिन्हें लोगों के काम को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है. इसके अलावा आज स्मार्ट होम डिवाइस का भी चलन शुरू हो गया है. लोग अब अपने घरों में स्मार्ट डिवाइसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने हैं और काम को भी आसान बनाते हैं. लेकिन स्मार्ट फ्रिज से अब लोग दूरी बनाने लगे हैं. कई बार इंटरनेट की दिक्कत और महंगे होने के कारण भी लोग इसे खरीदना पसंद नहीं करते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसकी असली वजह.

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स्मार्ट फ्रिज में कई सारे एडवांस फीचर्स मौजूद रहते हैं जिनमें टचस्क्रीन, इंटरनेट, रेसिपी सजेशन, वॉयस कंट्रोल और इन-बिल्ट कैमरा शामिल है. लेकिन अक्सर देखा गया है कि घर में इन फीचर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाता है. ऐसे में ये बस एक दिखावा बनकर रह जाता है. इस वजह से भी लोग अब स्मार्ट फ्रिज से दूरी बना रहे हैं.
स्मार्ट फ्रिज में कई सारे एडवांस फीचर्स मौजूद रहते हैं जिनमें टचस्क्रीन, इंटरनेट, रेसिपी सजेशन, वॉयस कंट्रोल और इन-बिल्ट कैमरा शामिल है. लेकिन अक्सर देखा गया है कि घर में इन फीचर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाता है. ऐसे में ये बस एक दिखावा बनकर रह जाता है. इस वजह से भी लोग अब स्मार्ट फ्रिज से दूरी बना रहे हैं.
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दरअसल, स्मार्ट फ्रिज की कीमत अब लोगों को खटकने लगी है. जी हां, नॉर्मल फ्रिज के मुकाबले स्मार्ट फ्रिज की कीमत काफी ज्यादा होती है. जहां एक अच्छा रेगुलर फ्रिज कम कीमत में मिल जाता है, वहीं स्मार्ट फ्रिज के लिए लोगों को काफी ज्यादा रकम देनी पड़ती है. इसीलिए लोग अब स्मार्ट फ्रिज की जगह पर नॉर्मल फ्रिज की ओर बढ़ रहे हैं.
दरअसल, स्मार्ट फ्रिज की कीमत अब लोगों को खटकने लगी है. जी हां, नॉर्मल फ्रिज के मुकाबले स्मार्ट फ्रिज की कीमत काफी ज्यादा होती है. जहां एक अच्छा रेगुलर फ्रिज कम कीमत में मिल जाता है, वहीं स्मार्ट फ्रिज के लिए लोगों को काफी ज्यादा रकम देनी पड़ती है. इसीलिए लोग अब स्मार्ट फ्रिज की जगह पर नॉर्मल फ्रिज की ओर बढ़ रहे हैं.
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इसके अलावा इंटरनेट से जुड़े होने के कारण स्मार्ट फ्रिज में डेटा सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठते हैं. अगर डिवाइस समय से अपडेट न हो या सेफ्टी कमजोर हो तो हैकिंग या डेटा लीक का खतरा भी बढ़ सकता है. यही कारण है कि कई लोग ऐसे स्मार्ट डिवाइस को खरीदने से पहले दो बार सोचते हैं.
इसके अलावा इंटरनेट से जुड़े होने के कारण स्मार्ट फ्रिज में डेटा सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठते हैं. अगर डिवाइस समय से अपडेट न हो या सेफ्टी कमजोर हो तो हैकिंग या डेटा लीक का खतरा भी बढ़ सकता है. यही कारण है कि कई लोग ऐसे स्मार्ट डिवाइस को खरीदने से पहले दो बार सोचते हैं.
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बता दें कि जितनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी उतना महंगा ही उसका मेंटेनेंस. जी हां, दरअसल, स्मार्ट फ्रिज की रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट भी नॉर्मल फ्रिज के मुकाबले कहीं ज्यादा है. साथ ही अगर कोई पार्ट खराब होता है तो नए पार्ट की कीमत भी काफी ज्यादा होती है. इसी वजह से लोग अब पुराने रेगुलर फ्रिज की ओर रुख कर रहे हैं.
बता दें कि जितनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी उतना महंगा ही उसका मेंटेनेंस. जी हां, दरअसल, स्मार्ट फ्रिज की रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट भी नॉर्मल फ्रिज के मुकाबले कहीं ज्यादा है. साथ ही अगर कोई पार्ट खराब होता है तो नए पार्ट की कीमत भी काफी ज्यादा होती है. इसी वजह से लोग अब पुराने रेगुलर फ्रिज की ओर रुख कर रहे हैं.
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इतना ही नहीं, पुराने रेगुलर फ्रिज के मुकाबले स्मार्ट फ्रिज की लाइफ भी कुछ कम होती है. जहां एक तरफ रेगुलर फ्रिज बिना किसी दिक्कत के कई सालों तक चलते हैं तो वहीं, दूसरी तरफ, स्मार्ट फ्रिज में सॉफ्टवेयर अपडेट, डिजिटल फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर समय के साथ पुराने पड़ सकते हैं. ऐसे में अगर कंपनी भविष्य में अपडेट देना बंद कर दे तो कई स्मार्ट फीचर्स बेकार हो सकते हैं.
इतना ही नहीं, पुराने रेगुलर फ्रिज के मुकाबले स्मार्ट फ्रिज की लाइफ भी कुछ कम होती है. जहां एक तरफ रेगुलर फ्रिज बिना किसी दिक्कत के कई सालों तक चलते हैं तो वहीं, दूसरी तरफ, स्मार्ट फ्रिज में सॉफ्टवेयर अपडेट, डिजिटल फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर समय के साथ पुराने पड़ सकते हैं. ऐसे में अगर कंपनी भविष्य में अपडेट देना बंद कर दे तो कई स्मार्ट फीचर्स बेकार हो सकते हैं.
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अगर आपको स्मार्ट होम इकोसिस्टम पसंद है और आप एडवांस फीचर्स का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो स्मार्ट फ्रिज आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है. लेकिन वहीं, अगर आपको केवल बेहतर कूलिंग, कम बिजली खपत और लंबी लाइफ चाहिए तो आपके लिए पुराना रेगुलर फ्रिज ही एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.
अगर आपको स्मार्ट होम इकोसिस्टम पसंद है और आप एडवांस फीचर्स का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो स्मार्ट फ्रिज आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है. लेकिन वहीं, अगर आपको केवल बेहतर कूलिंग, कम बिजली खपत और लंबी लाइफ चाहिए तो आपके लिए पुराना रेगुलर फ्रिज ही एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.
Published at : 14 Jul 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI Smart Fridge

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