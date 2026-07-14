महंगे Smart Fridge से लोग बना रहे हैं दूरी! सामने आई ये चौंकाने वाली वजह

इतना ही नहीं, पुराने रेगुलर फ्रिज के मुकाबले स्मार्ट फ्रिज की लाइफ भी कुछ कम होती है. जहां एक तरफ रेगुलर फ्रिज बिना किसी दिक्कत के कई सालों तक चलते हैं तो वहीं, दूसरी तरफ, स्मार्ट फ्रिज में सॉफ्टवेयर अपडेट, डिजिटल फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर समय के साथ पुराने पड़ सकते हैं. ऐसे में अगर कंपनी भविष्य में अपडेट देना बंद कर दे तो कई स्मार्ट फीचर्स बेकार हो सकते हैं.