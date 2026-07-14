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महंगे Smart Fridge से लोग बना रहे हैं दूरी! सामने आई ये चौंकाने वाली वजह
Smart Fridge: स्मार्ट फ्रिज की कीमत अब लोगों को खटकने लगी है. जी हां, नॉर्मल फ्रिज के मुकाबले स्मार्ट फ्रिज की कीमत काफी ज्यादा होती है.
टेक्नोलॉजी की दुनिया में मार्केट में कई सारे स्मार्ट डिवाइस आ चुके हैं जिन्हें लोगों के काम को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है. इसके अलावा आज स्मार्ट होम डिवाइस का भी चलन शुरू हो गया है. लोग अब अपने घरों में स्मार्ट डिवाइसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने हैं और काम को भी आसान बनाते हैं. लेकिन स्मार्ट फ्रिज से अब लोग दूरी बनाने लगे हैं. कई बार इंटरनेट की दिक्कत और महंगे होने के कारण भी लोग इसे खरीदना पसंद नहीं करते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसकी असली वजह.
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Published at : 14 Jul 2026 12:49 PM (IST)
Tags :Tech Tips TECH NEWS HINDI Smart Fridge
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