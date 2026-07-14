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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीRefurbished Smartphones खरीदते समय क्या-क्या चीजें चेक करना चाहिए? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

Refurbished Smartphones खरीदते समय क्या-क्या चीजें चेक करना चाहिए? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

Refurbished Smartphones: फोन का IMEI नंबर बॉक्स और डिवाइस में एक जैसा होना चाहिए. इसके अलावा ये भी चेक करें कि फोन चोरी का या ब्लैकलिस्टेड डिवाइस न हो.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 14 Jul 2026 04:10 PM (IST)
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  • वारंटी और रिटर्न पॉलिसी की जानकारी अवश्य ले लें।

Refurbished Smartphones: टेक्नोलॉजी की दुनिया में स्मार्टफोन लोगों के जिंदगी की जरुरत बन चुकी है. अब लोग स्मार्टफोन के जरिए अपने कई सारे काम आसान बना रहे हैं. लेकिन कई लोग बजट की कमी की वजह से सेकेंड हैंड या Refurbished स्मार्टफोन को खरीद लेते हैं. बता दें कि Refurbished स्मार्टफोन आजकल काफी ट्रेंडिंग में आ चुके हैं. लोग अब ऑनलाइन भी ऐसे डिवाइस को खरीद रहे हैं. लेकिन अक्सर लोग Refurbished फोन खरीदने से पहले कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से लोगों को बाद में पछताना पड़ता है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें Refurbished फोन खरीदने से पहले ध्यान रखना चाहिए.

IMEI नंबर और फोन की असली पहचान

इतना ही नहीं, फोन का IMEI नंबर बॉक्स और डिवाइस में एक जैसा होना चाहिए. इसके अलावा ये भी चेक करें कि फोन चोरी का या ब्लैकलिस्टेड डिवाइस न हो. IMEI को चेक करने से आपको डिवाइस की असली पहचान का पता चल जाता है.

बैटरी हेल्थ चेक करें

Refurbished फोन में सबसे ज्यादा समस्या बैटरी को लेकर होती है. बैटरी जल्दी खत्म होने लगे तो पूरा अनुभव खराब हो सकता है. iPhone में Battery Health आसानी से देखी जा सकती है जबकि Android फोन में बैटरी टेस्टिंग ऐप या सर्विस सेंटर की मदद ली जा सकती है.

फोन को अच्छे से करें चेक

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले फोन के बॉडी, डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल को ध्यान से चेक करना चाहिए. कहीं गहरे स्क्रैच, डेंट या टूटा हुआ हिस्सा तो नहीं है. साथ ही अगर फोन देखने में ही ज्यादा पुराना लग रहा है तो खरीदने से पहले दो बार सोचें.

सभी फीचर्स चेक करें

पुराना स्मार्टफोन खरीदने से पहले फोन के टचस्क्रीन, स्पीकर, माइक्रोफोन, कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, Wi-Fi, Bluetooth और चार्जिंग पोर्ट जैसे सभी चीजों को चेक कर लेना चाहिए. छोटी-सी खराबी भी आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है.

वारंटी और रिटर्न पॉलिसी जरूर पढ़ें

सबसे जरूरी बात पुराना स्मार्टफोन खरीदने से पहले उसकी वारंटी और रिटर्न पॉलिसी को जरूर चेक कर लेना चाहिए. बता दें कि ज्यादातर Refurbished फोन पर 6 महीने से 1 साल तक की वारंटी देते हैं. साथ ही रिटर्न या रिप्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध होती है. ऐसे में बिना वारंटी वाला फोन खरीदना आपके लिए खतरा साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 14 Jul 2026 04:10 PM (IST)
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