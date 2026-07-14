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Refurbished Smartphones: टेक्नोलॉजी की दुनिया में स्मार्टफोन लोगों के जिंदगी की जरुरत बन चुकी है. अब लोग स्मार्टफोन के जरिए अपने कई सारे काम आसान बना रहे हैं. लेकिन कई लोग बजट की कमी की वजह से सेकेंड हैंड या Refurbished स्मार्टफोन को खरीद लेते हैं. बता दें कि Refurbished स्मार्टफोन आजकल काफी ट्रेंडिंग में आ चुके हैं. लोग अब ऑनलाइन भी ऐसे डिवाइस को खरीद रहे हैं. लेकिन अक्सर लोग Refurbished फोन खरीदने से पहले कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से लोगों को बाद में पछताना पड़ता है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें Refurbished फोन खरीदने से पहले ध्यान रखना चाहिए.

IMEI नंबर और फोन की असली पहचान

इतना ही नहीं, फोन का IMEI नंबर बॉक्स और डिवाइस में एक जैसा होना चाहिए. इसके अलावा ये भी चेक करें कि फोन चोरी का या ब्लैकलिस्टेड डिवाइस न हो. IMEI को चेक करने से आपको डिवाइस की असली पहचान का पता चल जाता है.

बैटरी हेल्थ चेक करें

Refurbished फोन में सबसे ज्यादा समस्या बैटरी को लेकर होती है. बैटरी जल्दी खत्म होने लगे तो पूरा अनुभव खराब हो सकता है. iPhone में Battery Health आसानी से देखी जा सकती है जबकि Android फोन में बैटरी टेस्टिंग ऐप या सर्विस सेंटर की मदद ली जा सकती है.

फोन को अच्छे से करें चेक

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले फोन के बॉडी, डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल को ध्यान से चेक करना चाहिए. कहीं गहरे स्क्रैच, डेंट या टूटा हुआ हिस्सा तो नहीं है. साथ ही अगर फोन देखने में ही ज्यादा पुराना लग रहा है तो खरीदने से पहले दो बार सोचें.

सभी फीचर्स चेक करें

पुराना स्मार्टफोन खरीदने से पहले फोन के टचस्क्रीन, स्पीकर, माइक्रोफोन, कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, Wi-Fi, Bluetooth और चार्जिंग पोर्ट जैसे सभी चीजों को चेक कर लेना चाहिए. छोटी-सी खराबी भी आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है.

वारंटी और रिटर्न पॉलिसी जरूर पढ़ें

सबसे जरूरी बात पुराना स्मार्टफोन खरीदने से पहले उसकी वारंटी और रिटर्न पॉलिसी को जरूर चेक कर लेना चाहिए. बता दें कि ज्यादातर Refurbished फोन पर 6 महीने से 1 साल तक की वारंटी देते हैं. साथ ही रिटर्न या रिप्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध होती है. ऐसे में बिना वारंटी वाला फोन खरीदना आपके लिए खतरा साबित हो सकता है.

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