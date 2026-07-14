INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीजल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर

जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर

अगर 10वीं के बाद जल्दी नौकरी करना चाहते हैं, तो कई ऐसे डिप्लोमा कोर्स हैं जो कम समय में स्किल सिखाकर करियर की मजबूत शुरुआत कर सकते हैं. जानिए 10वीं के बाद किए जाने वाले 7 सबसे अच्छे डिप्लोमा कोर्स.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 14 Jul 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 10वीं के बाद छात्र डिप्लोमा से शीघ्र नौकरी या व्यवसाय पाएं.
  • पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट, फैशन-एनीमेशन में बनाएं शानदार करियर विकल्प.
  • फोटोग्राफी, ब्यूटी, आईटी डिप्लोमा भी दिलाते हैं बेहतर नौकरी अवसर.

हर छात्र 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई नहीं करना चाहता. कुछ छात्र जल्दी कोई प्रोफेशनल स्किल सीखकर नौकरी करना चाहते हैं, तो कुछ अपना काम शुरू करने का सपना देखते हैं. ऐसे छात्रों के लिए डिप्लोमा कोर्स बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. इन कोर्सों में कम समय में ट्रेनिंग मिलती है और कई क्षेत्रों में अच्छी नौकरी के अवसर भी मिल जाते हैं.

पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से इंजीनियरिंग सेक्टर में बना सकते हैं करियर

अगर आपकी रुचि टेक्निकल फील्ड में है, तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सबसे बेहतर विकल्पों में से एक है.इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसी कई ब्रांच मिलती हैं.यह कोर्स पूरा करने के बाद जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सरकारी या निजी कंपनियों में नौकरी के अच्छे मौके मिल सकते हैं.

होटल मैनेजमेंट में तेजी से बढ़ रहे हैं नौकरी के मौके

होटल और पर्यटन उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है.अगर आपको लोगों से मिलना-जुलना पसंद है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा अच्छा विकल्प हो सकता है. इस कोर्स के बाद होटल, रिसॉर्ट, एयरलाइन कैटरिंग, रेस्टोरेंट और क्रूज इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल सकता है.

फैशन डिजाइनिंग और एनीमेशन में भी बना सकते हैं शानदार भविष्य

अगर आप क्रिएटिव हैं, तो फैशन डिजाइनिंग और एनीमेशन जैसे कोर्स आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं.फैशन डिजाइनिंग में कपड़ों की डिजाइन, टेक्सटाइल और नए फैशन ट्रेंड्स की जानकारी दी जाती है.वहीं एनीमेशन कोर्स में ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, 2D-3D एनीमेशन और वीएफएक्स जैसी स्किल सिखाई जाती हैं. इन क्षेत्रों में आज नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग के भी अच्छे अवसर मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें - NEET UG की OMR शीट जारी, अब अपने जवाबों का करें मिलान; गलती मिलने पर ऐसे दर्ज करें आपत्ति

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में भी है कमाई का अच्छा मौका

अगर आपको कैमरा चलाना, फोटो और वीडियो बनाना पसंद है, तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का डिप्लोमा आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है.इस कोर्स के बाद वेडिंग फोटोग्राफी, न्यूज मीडिया, विज्ञापन, डिजिटल कंटेंट और सोशल मीडिया इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल सकता है.

ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में लगातार बढ़ रही है डिमांड

ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर में प्रशिक्षित लोगों की मांग पहले से काफी बढ़ गई है.इस कोर्स को लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं. कोर्स पूरा करने के बाद मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी कंसल्टेंट, सैलून प्रोफेशनल या वेलनेस एक्सपर्ट के रूप में काम किया जा सकता है. चाहें तो अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं.

कंप्यूटर और आईटी डिप्लोमा से कई सेक्टर में मिल सकती है नौकरी

आज के समय में कंप्यूटर की जानकारी लगभग हर क्षेत्र में जरूरी हो गई है.कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी डिप्लोमा में बेसिक प्रोग्रामिंग, ऑफिस एप्लीकेशन, नेटवर्किंग और कंप्यूटर हार्डवेयर जैसी चीजें सिखाई जाती हैं.इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री, टेक्निकल सपोर्ट, आईटी असिस्टेंट और कई अन्य पदों पर नौकरी के अवसर मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें - बिना खिलाड़ी बने आईपीएल जैसी बड़ी लीग्स का बनें हिस्सा, जानिए क्या है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Education JOB Diploma Courses After 10th
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर
जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर
नौकरी
CCI Recruitment 2026: कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 148 पदों पर भर्ती, 9 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन
कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 148 पदों पर भर्ती, 9 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन
नौकरी
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
नौकरी
बिहार में निकली फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की भर्ती, इस डेट से कर सकेंगे अप्लाई; पढ़ें डिटेल्स
बिहार में निकली फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की भर्ती, इस डेट से कर सकेंगे अप्लाई; पढ़ें डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

FY27 में लॉन्च होंगी 5 धमाकेदार Mid Size SUVs | #suv #newlaunch #autolive
Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बिल्डिंगें गिर जाएंगी, आपके बच्चे मरेंगे...', पेपर लीक मामले पर बोले सोनम वांगचुक, PM मोदी को क्या दिया मैसेज?
'बिल्डिंगें गिरेंगी, बच्चे मरेंगे...', पेपर लीक मामले पर बोले सोनम वांगचुक, PM मोदी को क्या दिया मैसेज?
महाराष्ट्र
अजित पवार गुट में नया विवाद, NCP चीफ के पद से सुनेत्रा पवार की होगी विदाई?
अजित पवार गुट में नया विवाद, NCP चीफ के पद से सुनेत्रा पवार की होगी विदाई?
इंडिया
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
क्रिकेट
127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?
127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
विश्व
5 घंटे तक 6 शहरों में बरसा बारूद... ईरान बोला- मार गिराया US का MQ-1, होर्मुज पर जंग से तेल महंगा
5 घंटे तक 6 शहरों में बरसा बारूद... ईरान बोला- मार गिराया US का MQ-1, होर्मुज पर जंग से तेल महंगा
शिक्षा
Career Options After 12th Arts: आर्ट्स वाले छात्रों की खुलेगी किस्मत! इन 3 नए सेक्टर्स में नौकरियों की भरमार, आज ही करें अप्लाई
आर्ट्स वाले छात्रों की खुलेगी किस्मत! इन 3 नए सेक्टर्स में नौकरियों की भरमार, आज ही करें अप्लाई
टेक्नोलॉजी
क्या बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त कर देगा Claude Mythos? कनाडा ने जारी कर दिया अलर्ट
क्या बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त कर देगा Claude Mythos? कनाडा ने जारी कर दिया अलर्ट
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget