जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 10वीं के बाद छात्र डिप्लोमा से शीघ्र नौकरी या व्यवसाय पाएं.

पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट, फैशन-एनीमेशन में बनाएं शानदार करियर विकल्प.

फोटोग्राफी, ब्यूटी, आईटी डिप्लोमा भी दिलाते हैं बेहतर नौकरी अवसर.

हर छात्र 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई नहीं करना चाहता. कुछ छात्र जल्दी कोई प्रोफेशनल स्किल सीखकर नौकरी करना चाहते हैं, तो कुछ अपना काम शुरू करने का सपना देखते हैं. ऐसे छात्रों के लिए डिप्लोमा कोर्स बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. इन कोर्सों में कम समय में ट्रेनिंग मिलती है और कई क्षेत्रों में अच्छी नौकरी के अवसर भी मिल जाते हैं.

पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से इंजीनियरिंग सेक्टर में बना सकते हैं करियर

अगर आपकी रुचि टेक्निकल फील्ड में है, तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सबसे बेहतर विकल्पों में से एक है.इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसी कई ब्रांच मिलती हैं.यह कोर्स पूरा करने के बाद जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सरकारी या निजी कंपनियों में नौकरी के अच्छे मौके मिल सकते हैं.

होटल मैनेजमेंट में तेजी से बढ़ रहे हैं नौकरी के मौके

होटल और पर्यटन उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है.अगर आपको लोगों से मिलना-जुलना पसंद है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा अच्छा विकल्प हो सकता है. इस कोर्स के बाद होटल, रिसॉर्ट, एयरलाइन कैटरिंग, रेस्टोरेंट और क्रूज इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल सकता है.

फैशन डिजाइनिंग और एनीमेशन में भी बना सकते हैं शानदार भविष्य

अगर आप क्रिएटिव हैं, तो फैशन डिजाइनिंग और एनीमेशन जैसे कोर्स आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं.फैशन डिजाइनिंग में कपड़ों की डिजाइन, टेक्सटाइल और नए फैशन ट्रेंड्स की जानकारी दी जाती है.वहीं एनीमेशन कोर्स में ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, 2D-3D एनीमेशन और वीएफएक्स जैसी स्किल सिखाई जाती हैं. इन क्षेत्रों में आज नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग के भी अच्छे अवसर मौजूद हैं.

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फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में भी है कमाई का अच्छा मौका

अगर आपको कैमरा चलाना, फोटो और वीडियो बनाना पसंद है, तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का डिप्लोमा आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है.इस कोर्स के बाद वेडिंग फोटोग्राफी, न्यूज मीडिया, विज्ञापन, डिजिटल कंटेंट और सोशल मीडिया इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल सकता है.

ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में लगातार बढ़ रही है डिमांड

ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर में प्रशिक्षित लोगों की मांग पहले से काफी बढ़ गई है.इस कोर्स को लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं. कोर्स पूरा करने के बाद मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी कंसल्टेंट, सैलून प्रोफेशनल या वेलनेस एक्सपर्ट के रूप में काम किया जा सकता है. चाहें तो अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं.

कंप्यूटर और आईटी डिप्लोमा से कई सेक्टर में मिल सकती है नौकरी

आज के समय में कंप्यूटर की जानकारी लगभग हर क्षेत्र में जरूरी हो गई है.कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी डिप्लोमा में बेसिक प्रोग्रामिंग, ऑफिस एप्लीकेशन, नेटवर्किंग और कंप्यूटर हार्डवेयर जैसी चीजें सिखाई जाती हैं.इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री, टेक्निकल सपोर्ट, आईटी असिस्टेंट और कई अन्य पदों पर नौकरी के अवसर मिल सकते हैं.

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