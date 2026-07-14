Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चिप की कमी से दाम बढ़े, फिर सेल में घटाए गए।

Smartphone in Online Sale: अक्सर देखा गया है कि लोग नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए ऑनलाइन सेल का इंतजार करते है. ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकॉर्ट और अमेजन की सेल में लोगों को अक्सर सस्ते स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सेल में आपको इतना ज्यादा सस्ता फोन कैसे मिल जाते हैं. आपको बता दें कि हमेशा ज्यादा डिस्काउंट से फोन खरीदना फायदे का सौदा नहीं होता है.

लॉन्च प्राइस से करें तुलना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर ग्राहक सेल के दौरान दिखाई जा रही MRP और ऑफर प्राइस की तुलना करते हैं. जबकि सही तुलना फोन की लॉन्च कीमत से होनी चाहिए. ऐसा करने पर पता चलता है कि कई स्मार्टफोन अभी भी अपनी शुरुआती कीमत से महंगे बिक रहे हैं या फिर बहुत मामूली छूट पर उपलब्ध हैं.

रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दरअसल, TechArc द्वारा 10 ब्रांड्स के 50 स्मार्टफोन्स पर किए गए ऑबजर्वेशन में यही ट्रेंड देखने को मिला. रिपोर्ट के अनुसार, जून 2026 तक सेल शुरू होने से पहले ही 68% स्मार्टफोन अपने लॉन्च प्राइस से ज्यादा कीमत पर बिक रहे थे. इतना ही नहीं, Amazon और Flipkart की सेल खत्म होने के बाद भी ज्यादातर स्मार्टफोन की कीमत लॉन्च प्राइस से ज्यादा ही बनी हुई थी. OnePlus, Samsung, Nothing और Lava जैसे ब्रांड्स में भी यही पैटर्न देखने को मिला.

सेल से पहले क्यों बढ़ती हैं कीमतें

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2026 के दौरान ग्लोबल मेमोरी चिप और स्टोरेज कंपोनेंट्स की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है. AI डेटा सेंटर की बढ़ती डिमांड के कारण स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी की सप्लाई प्रभावित हुई जिससे कंपनियों ने डिवाइस की कीमतों में इजाफा किया था. इसी वजह से कंपनियों ने सेल से पहले स्मार्टफोन की कीमतों में इजाफा किया था और सेल के दौरान कीमत को कम किया था.

Samsung फोन में दिखा ये ट्रेंड

अब Samsung के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की बात करें तो इसमें भी यही ट्रेंड देखने को मिला है. बता दें कि Galaxy S25 की लॉन्च कीमत 80,999 रुपये थी जबकि Flipkart GOAT Sale में यह 56,999 रुपये में उपलब्ध था. सबसे बड़ी छूट Galaxy S25 Ultra पर देखने को मिली. ये फोन 1,29,999 रुपये की लॉन्च कीमत के मुकाबले Amazon पर 84,999 रुपये में मिला जो करीब 34.6% की असली छूट थी.

TechArc के अनुसार, Samsung के फ्लैगशिप S-सीरीज मॉडल्स पर औसतन 24.7% की असली छूट मिली. हालांकि यही फायदा F-सीरीज और M-सीरीज के बजट फोन्स में नहीं दिखा जहां बढ़ी हुई लागत का असर सीधे यूजर्स पर डाला गया.

OnePlus के मॉडल्स में कम छूट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि OnePlus के नए स्मार्टफोन्स में भी ये ट्रेंड देखने को मिला है. बता दें कि OnePlus 15R के 12+256GB वेरिएंट को लॉन्च के समय 47,999 रुपये में पेश किया गया था. बाद में इसकी लिस्ट प्राइस बढ़ाकर 54,999 रुपये कर दी गई. Amazon Prime Day सेल के दौरान 3,000 रुपये के बैंक डिस्काउंट के बाद यह 48,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया था.

अब अगर बढ़ी हुई लिस्ट प्राइस से तुलना करें तो ये लगभग 10.9% की छूट लगती है. लेकिन लॉन्च प्राइस के मुकाबले देखें तो ग्राहक को अभी भी करीब 2.1% ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी. यानी दिखने वाला डिस्काउंट असली बचत में कनवर्ट नहीं हुआ.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. हमेशा फोन की लॉन्च कीमत और मौजूदा सेल प्राइस को कंपेयर करें. इसके अलावा केवल MRP और डिस्काउंट प्रतिशत देखकर फैसला न लें. साथ ही बैंक ऑफर और EMI ऑफर की शर्तें को जरूर पढ़ें. पुराने प्राइस हिस्ट्री को देखकर ही खरीददारी करनी चाहिए. इसीलिए अगर आप भी नया फोन खरीदने वाले हैं तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें.

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