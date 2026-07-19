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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभोपाल में बारिश के लिए अनोखा टोटका, गधों को थाल भरकर खिलाए गुलाब जामुन, यूजर्स ने लिए मजे

भोपाल में बारिश के लिए अनोखा टोटका, गधों को थाल भरकर खिलाए गुलाब जामुन, यूजर्स ने लिए मजे

Bhopal Viral News: मौसम विभाग भले ही कहता रहे कि बारिश बादलों और हवा के दबाव से होती है, लेकिन यहां के स्थानीय लोगों को अपनी पुरानी लोक परंपराओं पर ज्यादा भरोसा है.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 19 Jul 2026 08:09 AM (IST)
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भारत में जब समय पर बारिश नहीं होती है, तो लोग भगवान को खुश करने के लिए तरह-तरह के उपाय और टोटके करते हैं. कोई हवन कराता है, तो कोई मेंढक-मेंढकी की शादी करवाता है. लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अंधविश्वास और आस्था का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. भोपाल में इस साल मॉनसून बहुत कमजोर है और गर्मी-उमस से लोग बेहाल हैं. ऐसे में बारिश की आस में वहां के लोगों ने एक बहुत ही अजीबोगरीब पुरानी परंपरा को निभाया है. यहां लोगों ने मिलकर गधों को बुलाकर उन्हें थाल भर-भरकर गुलाब जामुन खिलाए हैं. लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बारिश के देवता खुश हो जाएंगे.

इंद्र देव को खुश करने के लिए गधों की खातिरदारी

यह अजीबोगरीब मामला भोपाल शहर का है, जहां इस बार उम्मीद के मुताबिक पानी नहीं बरसा है. मौसम विभाग भले ही कहता रहे कि बारिश बादलों और हवा के दबाव से होती है, लेकिन यहां के स्थानीय लोगों को अपनी पुरानी लोक परंपराओं पर ज्यादा भरोसा है. लोगों का मानना है कि जब भी मॉनसून में देरी होती है या सूखा पड़ता है, तब गधों को मीठा खिलाने से हिंदू धर्म के बारिश के देवता, भगवान इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं. इसी अंधविश्वास के चलते भोपाल के लोगों ने बाकायदा एक कार्यक्रम रखा और गधों को बुलाकर उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए मीठे-मीठे गुलाब जामुन खिलाए ताकि इंद्र देव खुश होकर शहर में झमाझम बारिश कर दें.

वीडियो में दिखी भारी भीड़ और गुलाब जामुन खाते गधे

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस अनोखे नजारे को देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं. चारों तरफ भीड़ लगी हुई है और लोग अपने मोबाइल फोन से इस वाकये की वीडियो बना रहे हैं. बीच में कुछ गधे खड़े हैं और लोग उन्हें बड़े चाव से गुलाब जामुन खिलाते नजर आ रहे हैं. इस कार्यक्रम को देखने के लिए राहगीर भी रुक गए. वहां मौजूद लोगों का कहना है कि यह उनकी आस्था का मामला है और उन्हें पक्का भरोसा है कि गधों को गुलाब जामुन खिलाने के बाद अब भोपाल में बहुत जल्द जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: Mobile Phone Theft in Hospital: अस्पताल में घुसा चोर और उठा ले गया मरीजों के मोबाइल फोन, चोरी का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों ने मजे लेते हुए किया ट्रोल

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी. लोग इस टोटके का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "चलो भाई, इंसानों को मिले न मिले, भोपाल में गधों के तो अच्छे दिन आ गए, उन्हें फ्री में गुलाब जामुन खाने को मिल रहे हैं." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "मौसम विभाग को अब अपनी नौकरियां छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि असली फॉरकास्ट तो गधे कर रहे हैं." एक तीसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा, "पढ़े-लिखे शहर में अंधविश्वास का ऐसा नजारा देखना वाकई हैरान करने वाला है, अब देखना यह है कि इंद्र देव पिघलते हैं या नहीं."

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Published at : 19 Jul 2026 08:09 AM (IST)
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