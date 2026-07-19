क्या होता है AI Agent! यह Chatbot से कितना अलग; जान लीजिए दोनों के काम

AI Agent vs Chatbot : आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है. ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर मोबाइल फोन, बैंकिंग, ऑफिस और पढ़ाई तक, कई ऐसे काम हैं जहां AI हमारी मदद करता है. कई बार हम किसी वेबसाइट पर सवाल पूछते हैं और तुरंत जवाब मिल जाता है, तो कई बार कोई सिस्टम खुद ही हमारी जरूरत समझकर आगे का काम भी पूरा कर देता है.

यही वजह है कि अब AI Chatbot और AI Agent जैसे शब्द तेजी से चर्चा में हैं. दोनों AI तकनीक पर काम करते हैं, लेकिन दोनों का तरीका और काम करने की क्षमता एक-दूसरे से काफी अलग है. ऐसे में आइए जानते हैं कि AI Agent क्या होता है और यह Chatbot से कितना अलग है, साथ ही दोनों के काम क्या है.

AI Agent क्या होता है?

AI Agent, AI Chatbot से कहीं ज्यादा एडवांस सिस्टम होता है. इसका काम केवल सवालों के जवाब देना नहीं, बल्कि किसी गोल को पूरा करने के लिए खुद योजना बनाना, जानकारी का विश्लेषण करना और जरूरत पड़ने पर फैसले लेना भी होता है. इसे एक काम सौंप दिया जाए तो यह उसे पूरा करने के लिए जरूरी कई कदम अपने स्तर पर उठा सकता है. यह बातचीत के साथ-साथ पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करता है और पहले के एक्सपीरियंस से सीखते हुए अपने काम को बेहतर भी बनाता है.

AI Chatbot क्या होता है?

AI Chatbot एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे इंसानों से लिखकर या बोलकर बातचीत करने के लिए तैयार किया जाता है. यह हमारी बात को समझने के लिए AI और भाषा समझने वाली तकनीक का इस्तेमाल करता है. इसे पहले से जानकारी और नियम सिखाए जाते हैं, जिनके आधार पर यह सवालों के जवाब देता है. अगर उससे सामान्य जानकारी मांगी जाए या किसी आसान काम के बारे में पूछा जाए तो वह तुरंत जवाब दे सकता है, लेकिन अगर उससे ऐसा काम करने को कहा जाए जो उसके दायरे से बाहर हो या जिसमें कई चरणों में फैसला लेना पड़े, तो वह उसे पूरा नहीं कर पाता है.

AI Chatbot का इस्तेमाल कहां होता है?

आज AI Chatbot का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जा रहा है. कस्टमर केयर में यह ऑर्डर, रिटर्न या डिलीवरी से जुड़े सवालों के जवाब देता है. ऑफिस में कर्मचारियों को पासवर्ड रीसेट करने या तकनीकी समस्याओं का हल बताने में मदद करता है. कई रेस्टोरेंट और कंपनियां टेबल बुकिंग या अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी Chatbot का इस्तेमाल करती हैं. बैंक, अस्पताल और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म भी ग्राहकों की मदद के लिए 24 घंटे Chatbot की सुविधा देते हैं.

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Chatbot से कितना अलग है AI Agent?

AI Agent का यूज ऐसे कामों में किया जाता है जहां सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं होता है. जैसे सप्लाई चेन में यह बिक्री के आंकड़े और मौसम जैसी जानकारी देखकर तय कर सकता है कि कितना सामान मंगाना है. सोशल मीडिया में यह लोगों की पसंद और ट्रेंड के आधार पर कंटेंट दिखाने में मदद करता है. करियर से जुड़े कामों में यह रिज्यूमे बेहतर बनाने और इंटरव्यू की तैयारी कराने में मदद करता है. इसके अलावा कुछ AI Agent डॉक्टरों को इलाज से जुड़े फैसलों में सहायता करते हैं, फैक्ट्रियों में मशीनों की निगरानी करते हैं और निवेश से जुड़े जोखिम का आकलन करने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं.

AI Agent और Chatbot दोनों के काम क्या है?

आज ChatGPT, Google Gemini और Microsoft Copilot सबसे लोकप्रिय AI Chatbot माने जाते हैं. ये ईमेल लिखने, कंटेंट तैयार करने, कोड लिखने और सामान्य जानकारी देने जैसे काम करते हैं. वहीं Apple का Siri और Amazon का Alexa वॉइस आधारित Chatbot आवाज सुनकर कई छोटे-छोटे काम कर सकते हैं. वहीं AI Agent किसी गोल को पूरा करने के लिए खुद योजना बना सकता है, जानकारी का विश्लेषण कर सकता है और कई चरणों वाले काम भी संभाल सकता है. जैसे कुछ एआई एजेंट बाजार का विश्लेषण करके निवेश से जुड़े फैसलों में मदद करते हैं. कुछ एआई एजेंट मरीजों की रिपोर्ट का विश्लेषण करके डॉक्टरों को इलाज तय करने में सहायता करते हैं.

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