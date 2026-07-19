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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsMopping Tips: पोछा लगाने के बाद भी नहीं महकता घर? पानी की बाल्टी में डालें ये चीज, आ जाएगी खुशबू

Mopping Tips: पोछा लगाने के बाद भी नहीं महकता घर? पानी की बाल्टी में डालें ये चीज, आ जाएगी खुशबू

Floor Cleaning Tips: हर किसी की यही इच्छा होती है कि कमरों में लंबे समय तक ताजगी भरी खुशबू बनी रहे. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पोछा लगाने के कुछ ही मिनट बाद महक गायब हो जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 19 Jul 2026 08:49 AM (IST)
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How To Keep House Smelling Fresh After Mopping: घर की सफाई करने के बाद हर किसी की यही इच्छा होती है कि कमरों में लंबे समय तक ताजगी भरी खुशबू बनी रहे. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पोछा लगाने के कुछ ही मिनट बाद महक गायब हो जाती है और घर पहले जैसा ही महसूस होने लगता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो महंगे रूम फ्रेशनर या केमिकल क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. एक छोटा-सा घरेलू तरीका आपके पूरे घर को देर तक महका सकता है.

इस आसान उपाय के लिए आपको सिर्फ एसेंशियल ऑयल की जरूरत होगी. पोछा लगाने के लिए जब भी गुनगुने पानी की बाल्टी तैयार करें, उसमें अपनी पसंद के एसेंशियल ऑयल की केवल 2 से 3 बूंदें मिला दें. इसके बाद उसी पानी से पूरे घर में पोछा लगाएं. फर्श सूखने के बाद भी हल्की और प्राकृतिक खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है.

गुनगुने पानी का करें इस्तेमाल

अगर आप ठंडे पानी की जगह हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करते हैं तो एसेंशियल ऑयल की खुशबू ज्यादा अच्छी तरह फैलती है. गर्माहट की वजह से इसकी महक पूरे कमरे में आसानी से पहुंचती है और फर्श सूखने के बाद भी देर तक महसूस होती रहती है.

कौन-सा एसेंशियल ऑयल है बेहतर?

घर को फ्रेश महक देने के लिए लैवेंडर, लेमनग्रास, ऑरेंज और यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल अच्छे विकल्प माने जाते हैं. इनकी खुशबू तेज होने के बजाय हल्की और सुकून देने वाली होती है. ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में ऑयल डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी कुछ बूंदें ही पूरे घर के लिए काफी होती हैं.

पोछा ज्यादा गीला न रखें

अगर पोछा बहुत ज्यादा भीगा होगा तो पानी जल्दी फैल जाएगा और एसेंशियल ऑयल का असर कम हो सकता है. इसलिए पोछे को हल्का निचोड़कर इस्तेमाल करें. इससे खुशबू फर्श पर समान रूप से फैलती है और ज्यादा समय तक बनी रहती है.

बाल्टी की सफाई भी है जरूरी

कई बार पोछा लगाने वाली बाल्टी में पहले से जमी गंदगी या बदबू भी खुशबू को खराब कर देती है. इसलिए हर बार इस्तेमाल से पहले बाल्टी को अच्छी तरह धो लें. इससे एसेंशियल ऑयल की असली खुशबू बनी रहती है.

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सफाई के बाद थोड़ी देर खिड़कियां खोलें

पोछा लगाने के बाद कुछ मिनट के लिए घर की खिड़कियां खोल दें. इससे ताजी हवा के साथ खुशबू पूरे घर में आसानी से फैल जाती है और कमरों में एक अलग ही फ्रेशनेस महसूस होती है.

इस एक चीज से और बढ़ेगा असर

अगर फर्श से पुरानी बदबू पूरी तरह हटानी है तो पोछे के पानी में एक छोटा चम्मच सफेद सिरका भी मिला सकते हैं. यह फर्श पर मौजूद पुराने दुर्गंध वाले कणों को हटाने में मदद करता है, जिससे एसेंशियल ऑयल की खुशबू और ज्यादा साफ व लंबे समय तक टिकती है. चाहें तो एक-दो बूंद माइल्ड लिक्विड सोप भी मिला सकते हैं, इससे ऑयल पानी में अच्छी तरह घुल जाता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 19 Jul 2026 08:49 AM (IST)
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