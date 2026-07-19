पोछा लगाने के बाद भी नहीं महकता घर? पानी की बाल्टी में डालें ये चीज, आ जाएगी खुशबू

How To Keep House Smelling Fresh After Mopping: घर की सफाई करने के बाद हर किसी की यही इच्छा होती है कि कमरों में लंबे समय तक ताजगी भरी खुशबू बनी रहे. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पोछा लगाने के कुछ ही मिनट बाद महक गायब हो जाती है और घर पहले जैसा ही महसूस होने लगता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो महंगे रूम फ्रेशनर या केमिकल क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. एक छोटा-सा घरेलू तरीका आपके पूरे घर को देर तक महका सकता है.

इस आसान उपाय के लिए आपको सिर्फ एसेंशियल ऑयल की जरूरत होगी. पोछा लगाने के लिए जब भी गुनगुने पानी की बाल्टी तैयार करें, उसमें अपनी पसंद के एसेंशियल ऑयल की केवल 2 से 3 बूंदें मिला दें. इसके बाद उसी पानी से पूरे घर में पोछा लगाएं. फर्श सूखने के बाद भी हल्की और प्राकृतिक खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है.

गुनगुने पानी का करें इस्तेमाल

अगर आप ठंडे पानी की जगह हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करते हैं तो एसेंशियल ऑयल की खुशबू ज्यादा अच्छी तरह फैलती है. गर्माहट की वजह से इसकी महक पूरे कमरे में आसानी से पहुंचती है और फर्श सूखने के बाद भी देर तक महसूस होती रहती है.

कौन-सा एसेंशियल ऑयल है बेहतर?

घर को फ्रेश महक देने के लिए लैवेंडर, लेमनग्रास, ऑरेंज और यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल अच्छे विकल्प माने जाते हैं. इनकी खुशबू तेज होने के बजाय हल्की और सुकून देने वाली होती है. ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में ऑयल डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी कुछ बूंदें ही पूरे घर के लिए काफी होती हैं.

पोछा ज्यादा गीला न रखें

अगर पोछा बहुत ज्यादा भीगा होगा तो पानी जल्दी फैल जाएगा और एसेंशियल ऑयल का असर कम हो सकता है. इसलिए पोछे को हल्का निचोड़कर इस्तेमाल करें. इससे खुशबू फर्श पर समान रूप से फैलती है और ज्यादा समय तक बनी रहती है.

बाल्टी की सफाई भी है जरूरी

कई बार पोछा लगाने वाली बाल्टी में पहले से जमी गंदगी या बदबू भी खुशबू को खराब कर देती है. इसलिए हर बार इस्तेमाल से पहले बाल्टी को अच्छी तरह धो लें. इससे एसेंशियल ऑयल की असली खुशबू बनी रहती है.

इसे भी पढ़ें- पोछा लगाते समय पानी में मिलाएं ये चीजें, सीसे की तरह चमक उठेगा घर का कोना-कोना

सफाई के बाद थोड़ी देर खिड़कियां खोलें

पोछा लगाने के बाद कुछ मिनट के लिए घर की खिड़कियां खोल दें. इससे ताजी हवा के साथ खुशबू पूरे घर में आसानी से फैल जाती है और कमरों में एक अलग ही फ्रेशनेस महसूस होती है.

इस एक चीज से और बढ़ेगा असर

अगर फर्श से पुरानी बदबू पूरी तरह हटानी है तो पोछे के पानी में एक छोटा चम्मच सफेद सिरका भी मिला सकते हैं. यह फर्श पर मौजूद पुराने दुर्गंध वाले कणों को हटाने में मदद करता है, जिससे एसेंशियल ऑयल की खुशबू और ज्यादा साफ व लंबे समय तक टिकती है. चाहें तो एक-दो बूंद माइल्ड लिक्विड सोप भी मिला सकते हैं, इससे ऑयल पानी में अच्छी तरह घुल जाता है.