INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचौंकाने वाला खुलासा! इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा AI से तैयार हो रहे हैं पोस्ट, जानें कहां है सबसे कम

चौंकाने वाला खुलासा! इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा AI से तैयार हो रहे हैं पोस्ट, जानें कहां है सबसे कम

Social Media Platform: रिसर्च करने वाली टीम ने ये भी स्पष्ट किया कि AI डिटेक्शन टूल्स को पूरी तरह से सफल नहीं माना जा सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 19 Jul 2026 07:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • AI डिटेक्शन टूल पूरी तरह सफल नहीं, पारदर्शिता आवश्यक बताई गई।

Social Media Platform: आज कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में अब लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए एआई चैटबॉट की मदद लेते हैं. ऐसे में ये ट्रेंड अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आ चुका है. आज ज्यादातर सोशल मीडिया पर हो रहीं पोस्ट एआई से तैयार की गई है. आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला.

AI डिटेक्शन पूरी तरह नहीं है सफल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिसर्च करने वाली टीम ने ये भी स्पष्ट किया कि AI डिटेक्शन टूल्स को पूरी तरह से सफल नहीं माना जा सकता है. कई बार ऐसे टूल्स उन लोगों की लिखी पोस्ट को भी AI जनरेटेड मान लेते हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है. इसलिए इन रिजल्ट्स को केवल एक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए.

सोशल मीडिया के भविष्य को लेकर चिंता

Pangram के CEO और सह-संस्थापक मैक्स स्पेरो का कहना है कि AI से लिखा गया कंटेंट अब लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से बढ़ रहा है. उनके अनुसार, प्लेटफॉर्म पर बढ़ते एआई कंटेंट एक चिंता का विषय बन चुका है.

उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में इंटरनेट बिना किसी जानकारी के AI कंटेंट से भर गया तो ये यूजर्स के ठीक नहीं होगा. इसलिए AI से तैयार किए गए कंटेंट की ट्रांसपरेंसी बढ़ाना जरूरी है ताकि लोग ये समझ सकें कि वे जो पढ़ रहे हैं, वो इंसान ने लिखा है या किसी AI टूल ने.

यहां मिला सबसे ज्यादा AI पोस्ट

AI डिटेक्शन स्टार्टअप Pangram की रिपोर्ट के मुताबिक, LinkedIn पर मौजूद लंबी पोस्टों (Long-form Posts) में करीब 40 प्रतिशत से ज्यादा कंटेंट पूरी तरह AI द्वारा तैयार किया गया पाया गया है. शोध के दौरान LinkedIn, X, Reddit, Medium और Substack जैसे प्लेटफॉर्म के 10 लाख से ज्यादा पोस्ट को चेक किया गया है.

यहां मिला सबसे कम AI कंटेंट

रिपोर्ट के अनुसार Reddit प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है जहां पर सबसे कम AI कंटेंट मौजूद है. रिपोर्ट के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म में केवल 4.4 प्रतिशत पोस्ट ही AI से तैयार किए गए पाए गए थे.

इसके अलावा Reddit पर 98.1 प्रतिशत रिप्लाई इंसानों द्वारा लिखे हुआ पाए गए. हालांकि, ज्यादातर पोस्ट में करीब 11.6 प्रतिशत कंटेंट AI जनरेटेड पाया गया है. रिसर्च का मानना है कि Reddit की एंटी-स्पैम नियम ऑटोमेटेड AI रिप्लाई को काफी हद तक रोकती हैं लेकिन बेहतर क्वालिटी वाले AI कंटेंट को पहचानना अभी भी चुनौती बना हुआ है.

यह भी पढें:

क्या आपका Wireless Charger बढ़ा रहा है बिजली का बिल? जानिए क्या है पूरी सच्चाई

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 19 Jul 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
LinkedIn Social Media TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
चौंकाने वाला खुलासा! इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा AI से तैयार हो रहे हैं पोस्ट, जानें कहां है सबसे कम
चौंकाने वाला खुलासा! इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा AI से तैयार हो रहे हैं पोस्ट, जानें कहां है सबसे कम
टेक्नोलॉजी
घर के लिए कौन सा Smart Speaker खरीदना चाहिए? जानिए Echo Dot और Google Nest में क्या है अंतर
घर के लिए कौन सा Smart Speaker खरीदना चाहिए? जानिए Echo Dot और Google Nest में क्या है अंतर
टेक्नोलॉजी
Airtel यूजर्स को लगा बड़ा झटका! Unlimited 5G Plan के साथ नहीं कर सकेंगे ये काम, जानिए पूरी जानकारी
Airtel यूजर्स को लगा बड़ा झटका! Unlimited 5G Plan के साथ नहीं कर सकेंगे ये काम, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
क्या होते हैं Anti-Reflective स्क्रीन प्रोटेक्टर? जानिए किस टेक्नोलॉजी पर करते हैं काम और क्या होते हैं इसके नुकसान
क्या होते हैं Anti-Reflective स्क्रीन प्रोटेक्टर? जानिए किस टेक्नोलॉजी पर करते हैं काम और क्या होते हैं इसके नुकसान
Advertisement

वीडियोज

बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आमिर खान!
Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Bollywood News: आमिर खान को कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वायरल ऑडियो-पोस्ट से बॉलीवुड में मचा हड़कंप (18.07.26)
Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागियों को दिया ऑफर तो आया ऋतब्रत बनर्जी का रिएक्शन, बोले - उन्होंने आज...'
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागियों को दिया ऑफर तो आया ऋतब्रत बनर्जी का रिएक्शन, बोले - उन्होंने आज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ध्वस्तीकरण पहला या एकमात्र विकल्प...', आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर बोले मौलाना अरशद मदनी
'ध्वस्तीकरण पहला या एकमात्र विकल्प...', आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर बोले मौलाना अरशद मदनी
इंडिया
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
TMC के बागी गुट के नेताओं को अभिषेक बनर्जी ने दी चुनौती, बोले- 'एक घंटे में इस्तीफा दे दूंगा अगर...'
बागी गुट के नेताओं को अभिषेक बनर्जी ने दी चुनौती, बोले- 'एक घंटे में इस्तीफा दे दूंगा अगर...'
एग्रीकल्चर
सरकारी मदद से चमकेगी किसानों की किस्मत, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का ऐसे उठाएं पूरा लाभ
सरकारी मदद से चमकेगी किसानों की किस्मत, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का ऐसे उठाएं पूरा लाभ
ट्रेंडिंग
Video: शहर नहीं अदरक है ये! गुरुग्राम की हालत देख लड़की का फूटा गुस्सा- वीडियो में निकाली भड़ास
शहर नहीं अदरक है ये! गुरुग्राम की हालत देख लड़की का फूटा गुस्सा- वीडियो में निकाली भड़ास
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget