Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom AI डिटेक्शन टूल पूरी तरह सफल नहीं, पारदर्शिता आवश्यक बताई गई।

Social Media Platform: आज कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में अब लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए एआई चैटबॉट की मदद लेते हैं. ऐसे में ये ट्रेंड अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आ चुका है. आज ज्यादातर सोशल मीडिया पर हो रहीं पोस्ट एआई से तैयार की गई है. आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला.

AI डिटेक्शन पूरी तरह नहीं है सफल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिसर्च करने वाली टीम ने ये भी स्पष्ट किया कि AI डिटेक्शन टूल्स को पूरी तरह से सफल नहीं माना जा सकता है. कई बार ऐसे टूल्स उन लोगों की लिखी पोस्ट को भी AI जनरेटेड मान लेते हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है. इसलिए इन रिजल्ट्स को केवल एक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए.

सोशल मीडिया के भविष्य को लेकर चिंता

Pangram के CEO और सह-संस्थापक मैक्स स्पेरो का कहना है कि AI से लिखा गया कंटेंट अब लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से बढ़ रहा है. उनके अनुसार, प्लेटफॉर्म पर बढ़ते एआई कंटेंट एक चिंता का विषय बन चुका है.

उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में इंटरनेट बिना किसी जानकारी के AI कंटेंट से भर गया तो ये यूजर्स के ठीक नहीं होगा. इसलिए AI से तैयार किए गए कंटेंट की ट्रांसपरेंसी बढ़ाना जरूरी है ताकि लोग ये समझ सकें कि वे जो पढ़ रहे हैं, वो इंसान ने लिखा है या किसी AI टूल ने.

यहां मिला सबसे ज्यादा AI पोस्ट

AI डिटेक्शन स्टार्टअप Pangram की रिपोर्ट के मुताबिक, LinkedIn पर मौजूद लंबी पोस्टों (Long-form Posts) में करीब 40 प्रतिशत से ज्यादा कंटेंट पूरी तरह AI द्वारा तैयार किया गया पाया गया है. शोध के दौरान LinkedIn, X, Reddit, Medium और Substack जैसे प्लेटफॉर्म के 10 लाख से ज्यादा पोस्ट को चेक किया गया है.

यहां मिला सबसे कम AI कंटेंट

रिपोर्ट के अनुसार Reddit प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है जहां पर सबसे कम AI कंटेंट मौजूद है. रिपोर्ट के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म में केवल 4.4 प्रतिशत पोस्ट ही AI से तैयार किए गए पाए गए थे.

इसके अलावा Reddit पर 98.1 प्रतिशत रिप्लाई इंसानों द्वारा लिखे हुआ पाए गए. हालांकि, ज्यादातर पोस्ट में करीब 11.6 प्रतिशत कंटेंट AI जनरेटेड पाया गया है. रिसर्च का मानना है कि Reddit की एंटी-स्पैम नियम ऑटोमेटेड AI रिप्लाई को काफी हद तक रोकती हैं लेकिन बेहतर क्वालिटी वाले AI कंटेंट को पहचानना अभी भी चुनौती बना हुआ है.

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