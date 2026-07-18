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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC के बागी गुट के नेताओं को अभिषेक बनर्जी ने दी चुनौती, बोले- 'एक घंटे में इस्तीफा दे दूंगा अगर...'

TMC के बागी गुट के नेताओं को अभिषेक बनर्जी ने दी चुनौती, बोले- 'एक घंटे में इस्तीफा दे दूंगा अगर...'

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर आज मुझे भला बुरा कह रहे हैं, उन्हें मैं चुनौती देता हूं कि वे दीदी के पास वापस आ जाएं. तो मैं एक घंटे के अंदर पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 18 Jul 2026 06:45 PM (IST)
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एक तरफ शनिवार (18 जुलाई) को पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है, तो वहीं पार्टी में फूट के बाद एक धड़े के निशाने पर आए नेताओं को चुनौती दी है. साथ ही ममता बनर्जी के पास वापस लौटने को कहा है. साथ ही कहा है कि अगर वह ऐसा करते हैं, तो खुद एक घंटे के अंदर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे. 

मैं एक घंटे के भीतर पार्टी से दे दूंगा इस्तीफा: अभिषेक बनर्जी

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर आज मुझे भला बुरा कह रहे हैं, या मुझपर आरोप लगा रहे हैं. उन्हें मैं चुनौती देता हूं कि वे दीदी के पास वापस आ जाएं. अगर वे ऐसा करते हैं, तो मैं एक घंटे के अंदर पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा. लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे. उन्होंने बीजेपी के साथ डील की है. पार्टी छोड़ो, बागी गुट या बीजेपी में शामिल हो जाओ. ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों से सुरक्षा लो. फिर अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाओ. उन्हें बुरा-भला कहो. 

सिर्फ डरे हुए लोग ही हार मानते हैं...: अभिषेक बनर्जी

इसके अलावा बनर्जी ने कहा है कि हर किसी को अपना फैसला लेने और जहां चाहे वहां जाने का अधिकार है. लेकिन अगर कोई ईडी का समन मिलते ही पाला बदल लेता है, तो साफ है कि वे लड़ना नहीं चाहते. वे डरे हुए हैं. सिर्फ डरे हुए लोग ही हार मानते हैं.

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मेरे खिलाफ 20 से 30 FIR दर्ज है: अभिषेक बनर्जी

बनर्जी ने कहा कि मुझे भी ईडी ने समन भेजा है. मैं भागा नहीं. मुझे लगभग 10 बार बुलाया गया. सीबीआई, एसटीएफ और राज्य पुलिस ने भी मुझे समन भेजा है. मेरे खिलाफ 20-30 एफआईआर दर्ज हैं. मुझे खुद सही संख्या नहीं पता. मैंने हाईकोर्ट से अपील की है कि डीजीपी से मेरे खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर की लिस्ट मांगी जाएगी. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 18 Jul 2026 06:45 PM (IST)
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Abhishek Banerjee NEWS WEST BENGAL
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