'रामायण: पार्ट 1' का शनिवार को ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ. इस इवेंट का नाम 'प्रथम संकल्प' था और ये इवेंट दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ. इवेंट में फिल्म की पूरी कास्ट पहुंची. हर तरफ इस इवेंट की चर्चा है. इवेंट में रणबीर कपूर की एंट्री ने दिल जीत लिया. इवेंट में बाबा रामदेव से लेकर कुमार विश्वास तक नजर आए. आइए जानते हैं इवेंट की सारी डिटेल्स के बारे में.

बता दें कि फिल्म का ट्रेलर अभी रिलीज नहीं किया गया है. 24 जुलाई को ट्रेलर रिलीज किया जाएगा.

काला चश्मा लगाकर क्यों इवेंट में पहुंचे रणबीर कपूर?

रणबीर कपूर ब्लैक कलर के बंद गला सूट में दिखे. उन्होंने धनुष की डिजाइन वाला ब्रोच भी लगाया हुआ था. रणबीर इस इवेंट में काला चश्मा लगाकर पहुंचे थे. उन्होंने पूरे समय काला चश्मा लगाया हुआ था. रणबीर ने इसके पीछे की वजह भी बताई. रणबीर ने इवेंट में कहा, 'नमस्कार, सबसे पहले तो मैं ये एक चीज कहना चाहूंगा कि ये काला चश्मा पहनने के लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूं. मेरी आंखों में इंफेक्शन हुआ है. आज इस शुभ अवसर पर मेरे दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार है. तो प्लीज बुरा मत मानिएगा.'

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इवेंट में यश की सरप्राइज एंट्री

यश फिल्म में रावण के रोल में हैं. इवेंट में यश ने सरप्राइज एंट्री ली. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि ये इंडिया का सपना है. हम सब एक साथ आए हैं. इस फिल्म से जो भी जुड़ा है वो एक ही विजन के साथ थे कि हमारी इस स्टोरी को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं. हम सब अपने-अपने सारे इंटरेस्ट साइड रखकर सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि प्रभु श्री राम की स्टोरी को ग्लोबल ऑडियंस तक ले जाएं और अपने इस देश में सेलिब्रेट करें.'

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इवेंट में रवि दुबे इमोशनल हो गए. उन्होंने अपनी कास्टिंग को लेकर बात की. रवि ने कहा, 'श्रीराम ने आदरणीय नमित जी को चुना. नमित जी ने नितेश जी को चुना. मेरे भाई रणबीर भाई जो श्रीराम का पात्र कर रहे हैं उन्हें चुना. माते साई को चुना मां सीता के रोल के लिए. न जाने ये कैसे हो गया कि इतने बड़े नामों में मैं यहां खड़ा हूं. मेरे मां-पापा आ हुए हैं यहां पर. शायद उनके अच्छे कर्म हैं, मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म हैं जो कि मेरा महा सौभाग्य बन गए. मैं इस राम कथा में लक्ष्मण का पात्रा निभा रहा हूं. बहुत धन्यवाद. मैं हाथ जोड़कर जिंदगीभर आप लोगों का ऋणी रहूंगा.' रवि ने कहा कि वो रणबीर और साई को राम-सीता की तरह मानते हैं.

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बता दें कि 'रामायण' दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट इस दिवाली को रिलीज होगा. दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा. फिल्म में साई पल्लवी मां सीता के रोल में हैं. रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में हैं. सनी देओल हनुमान के रोल में हैं. वहीं रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल भी नजर आएंगे.

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