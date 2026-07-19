FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: किलियन एम्बाप्पे ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 गोल दागकर इतिहास रच दिया है. फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले लियोनेल मेसी को झटका लगा है. स्पेन बनाम अर्जेंटीना फाइनल आज है.
फीफा विश्व कप 2026 का खिताबी मुकाबला आज स्पेन और इंग्लैंड के बीच है, इससे पहले लियोनेल मेसी को एक झटका लगा है. वह गोल्डन बूट की रेस में पिछड़ गए हैं, हालांकि फाइनल में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ वह इस अवार्ड को जीत भी सकते हैं लेकिन ये अब मुश्किल हो गया है. किलियन एम्बाप्पे ने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 2 गोल दागकर इतिहास रचा, हालांकि उनकी फ्रांस टीम इस मुकाबले को 4-6 से हार गई.
लियोनेल मेसी ने इस विश्व कप में जर्मनी के Miroslav Klose का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ा था, वह सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने और सेमीफाइनल के बाद तक आगे रहे. लेकिन अब फाइनल से पहले वह पिछड़ गए हैं, Kylian Mbappe अब 22 गोल के साथ पहले स्थान पर आ गए हैं. 21 गोल के साथ Lionel Messi दूसरे स्थान पर खिसक गए, हालांकि फाइनल में उनके पास आगे जाने का एक और मौका है. ये मेसी का आखिरी विश्व कप है.
गोल्डन बूट की रेस में भी पिछड़े Messi
लियोनेल मेसी गोल्डन बूट की रेस में भी दूसरे स्थान पर आ गए, जबकि सेमीफाइनल के बाद तक वह पहले नंबर पर बने हुए थे. बता दें कि मेसी आज तक फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट अवार्ड नहीं जीत पाए हैं, जो संस्करण में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलता है.
तीसरे स्थान के लिए हुआ फ्रांस बनाम इंग्लैंड मैच ऐतिहासिक रहा, जिसमें इंग्लैंड ने 6-4 से जीत दर्ज की. किलियन एम्बाप्पे ने इस मैच में 2 गोल दागे, अब उनके इस संस्करण 10 गोल हो गए हैं.
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गोल्डन बूट अवार्ड जीतने के लिए Messi को कितने गोल मारने है?
अब लियोनेल मेसी के लिए गोल्डन बूट जीतने के लिए एक मौका बचा है, वो फाइनल मुकाबले में. किलियन एम्बाप्पे 10 गोल के साथ पहले नंबर पर हैं, मेसी 8 गोल के साथ दूसरे स्थान पर है. मेसी को ये अवार्ड जीतने के लिए अब स्पेन के खिलाफ फाइनल में 3 गोल दागने हैं, वह 2 गोल के साथ एम्बाप्पे की बराबरी कर लेंगे. उस स्थिति में असिस्ट के आधार पर फैसला होगा, अभी मेसी और एम्बाप्पे के 4-4 असिस्ट हैं. मेसी के लिए ये अवार्ड जीतना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है.
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