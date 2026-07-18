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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel यूजर्स को लगा बड़ा झटका! Unlimited 5G Plan के साथ नहीं कर सकेंगे ये काम, जानिए पूरी जानकारी

Airtel यूजर्स को लगा बड़ा झटका! Unlimited 5G Plan के साथ नहीं कर सकेंगे ये काम, जानिए पूरी जानकारी

Airtel Unlimited 5G Plan: अगर ये शर्त लागू होती है तो हॉटस्पॉट इस्तेमाल करने पर डेटा Unlimited 5G से नहीं बल्कि यूजर के रोजाना मिलने वाले 4G डेटा कोटे से कट सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 18 Jul 2026 07:13 PM (IST)
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  • कंपनी पहले ही 5G डेटा की 300GB मासिक सीमा रखती है।

Airtel Unlimited 5G Plan: देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने यूजर्स को एक झटका दिया है. जानकारी के अनुसार, Airtel अब Unlimited 5G डेटा को मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए शेयर करने की अनुमति नहीं दे रही है. बता दें कि इस बदलाव के बाद यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर करना भी शुरू कर दिया है.

यूजर्स ने जताई नाराजगी

आपको बता दें कि इसके बाद से कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है. कई यूजर्स का कहना है कि वे अपने ऑफिस के काम के लिए हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं और अगर अनलिमिटेड 5G पर ये सुविधा बंद हो जाएगी तो उन्हें काम करने में काफी परेशानी होगी. इसके अलावा कई यूजर्स का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो कई यूजर्स दूसरे टेलीकॉम कंपनी पर भी शिफ्ट हो सकते हैं.

सोशल मीडिया पर वॉयरल पोस्ट

जानकारी के मुताबिक, हाल के दिनों में X पर Airtel की Terms and Conditions का एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हुआ है. इसमें लिखा गया था कि Unlimited 5G डेटा का इस्तेमाल मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए शेयर नहीं किया जा सकेगा.

अगर ये शर्त लागू होती है तो हॉटस्पॉट इस्तेमाल करने पर डेटा Unlimited 5G से नहीं बल्कि यूजर के रोजाना मिलने वाले 4G डेटा कोटे से कट सकता है. हालांकि, अभी तक एयरटेल की ओर से इस पर कोई आधिकारी जानकारी नहीं शेयर की गई है.

कंपनी कैसे करती है पहचान

अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर टेलीकॉम कंपनी को कैसे पता चलता है कि डेटा सीधे फोन पर इस्तेमाल हो रहा है या हॉटस्पॉट के जरिए किसी दूसरे डिवाइस पर. दरअसल, एक्सपर्ट्स के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियां नेटवर्क लेवल पर डेटा ट्रैफिक को चेक कर सकती हैं. इसके लिए TTL (Time To Live), TCP/IP Fingerprinting, HTTP User-Agent और Deep Packet Inspection (DPI) जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से अलग-अलग डिवाइस के नेटवर्क के नेचर की पहचान की जा सकती है.

300GB इंटरनेट डेटा

जानकारी के लिए बता दें कि Airtel की Unlimited 5G सुविधा पूरी तरह अनलिमिटेड नहीं होती है. बता दें कि कंपनी पहले से ही एक यूजर के लिए हर महीने मैक्सिमम 300GB 5G डेटा की लीमिट फिक्स करती है. इसके बाद डेटा इस्तेमाल पर अलग नियम लागू हो सकते हैं. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 18 Jul 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Airtel TECH NEWS HINDI Unlimited 5G
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