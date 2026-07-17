घर के लिए कौन सा Smart Speaker खरीदना चाहिए? जानिए Echo Dot और Google Nest में क्या है अंतर

Amazon Eco Dot Vs Google Nest: आज के समय में स्मार्ट डिवाइसेज काफी तेजी से मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं. लोग अब स्मार्ट डिवाइसेज का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में अब ज्यादातर घरों में स्मार्ट फ्रिज से लेकर स्मार्ट स्पीकर तक देखने को मिल जाता है. बता दें कि बाजार में अब स्मार्ट स्पीकर में भी ऑप्शन आ गए हैं. फिलहाल मार्केट में अमेजन इको डॉट और गूगल नेस्ट काफी ट्रेडिंग में है. आइए जानते हैं कि दोनों में क्या है अंतर और आपको कौन सा खरीदना चाहिए.

मिलेगा बेहतरीन Voice Assistant

जानकारी के अनुसार, Echo Dot में Amazon का Alexa Voice Assistant देखने को मिल जाता है. वहीं, Google Nest में Google Assistant का सपोर्ट होता है. अगर आप इंटरनेट पर सर्च करने से लेकर रास्ता पूछने या Google की सर्विसेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो Google Assistant ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं, Alexa रोजमर्रा के काम जैसे Smart Home कंट्रोल, रूटीन सेट करने और थर्ड-पार्टी डिवाइस सपोर्ट के मामले में काफी फेमश है.

Google Services या Amazon Services

अब अगर आप Gmail, Google Calendar, Google Maps और YouTube Music जैसी सर्विसेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको Google Nest पर विचार करना चाहिए. वहीं अगर आपके पास Amazon Prime Membership है और आप Amazon Music, Audible या Alexa Skills का इस्तेमाल करते हैं तो Echo Dot आपके अनुभव को बेहतर बना सकता है.

किसकी साउंड क्वालिटी बेहतर

इसके अलावा अगर बात ऑडियो क्वालिटी की करें तो दोनों ही डिवाइस नॉर्मल कमरे के लिए अच्छी साउंड देते हैं. Echo Dot का ऑडियो पहले के मुकाबले में काफी बेहतर हुआ है और इसमें दमदार बेस मिलता है.

वहीं, दूसरी ओर, Google Nest की आवाज साफ और बैलेंस्ड होती है जिससे पॉडकास्ट, न्यूज और वोकल म्यूजिक सुनने का बेहतरीन एक्सपीरिएंस मिलता है.

Smart Home कंट्रोल में किसमें ज्यादा दम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके घर में Smart Bulb, Smart Plug, Smart Camera या दूसरे IoT डिवाइस हैं तो Echo Dot आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. Alexa हजारों स्मार्ट डिवाइस और ब्रांड्स के साथ आसानी से काम करता है. Google Nest भी स्मार्ट होम डिवाइस को कंट्रोल करता है लेकिन कई मामलों में Alexa का इकोसिस्टम थोड़ा बड़ा माना जाता है.

किसे खरीदने में है फायदा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको बेहतर Smart Home कंट्रोल, Alexa Skills और Amazon Services चाहिए हैं तो Echo Dot आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है. लेकिन अगर आप Google Search, Gmail, Calendar और Google Ecosystem का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा नैचुरल Voice Responses चाहते हैं तो Google Nest पर आपको विचार करना चाहिए.

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