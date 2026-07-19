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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमौलाना जर्जिस अंसारी के बाद अब सपा नेता एसटी हसन के बयान पर विवाद, हिंदू देवताओं को बताया पैगंबर

मौलाना जर्जिस अंसारी के बाद अब सपा नेता एसटी हसन के बयान पर विवाद, हिंदू देवताओं को बताया पैगंबर

ST Hasan Statement on Lord Ram And Krishna: हिंदू देवताओं पर डॉ. एसटी हसन का विवादित बयान सामने आया है. उन्होंने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण मुस्लिम पैगंबर बताया है.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 19 Jul 2026 09:22 AM (IST)
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भगवान श्रीकृष्ण को मुस्लिम और पांच वक्त का नमाजी बताए जाने संबंधित मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर अभी बवाल थमा भी नहीं था, इसी बीच समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने हिंदू देवाताओं को लेकर विवादित टिप्पणी की है. अखिलेश यादव के नेता डॉ. एसटी हसन ने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण मुस्लिम पैगंबर बताया है. 

उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद संसदीय सीट से पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. एसटी हसन ने मौलाना जर्जिश अंसारी के बयान का समर्थन करते हुए भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण को लेकर ऐसी बात कही, जिसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया. साथ ही उनके इस बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है.

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भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण हो सकते हैं पैगंबर- एसटी हसन

मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने कहा कि कई मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि दुनिया में आए 1 लाख 24 हजार पैगंबरों में भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण भी हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस बारे में अलग-अलग राय है और वह मौलाना जर्जिश अंसारी की बात का समर्थन करते हैं. एसटी हसन के इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है.

अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ाएंगे एसटी हसन?

आपको बता दें कि पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के नेता डॉ. एसटी हसन का भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण को लेकर विवादित बयान उस वक्त पर आया है, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सबसे बड़ा सनातनी और राम भक्त है, इस बात राजनीतिक लड़ाई चल रही है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव प्रदेश सरकार पर हमला रुख अपनाए हुए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि एसटी हसन का यह बयान अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है.

चुनावी साल से पहले गरमाया श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा

यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का मुद्दा गरमा गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को चैलेंज किया है कि वह खुद बड़ा सनातनी कहते हैं तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर खुल बोलें. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से कहा है कि, "खुलकर बोलिये कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए."

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 19 Jul 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Moradabad News ST Hasan UP NEWS UP POLITICS
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