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WhatsApp पर डिलीट हो गया मैसेज! Android की ये सेटिंग बताएगी क्या लिखा था
WhatsApp पर डिलीट हुआ मैसेज पढ़ना चाहते हैं? Android की एक खास सेटिंग की मदद से जान सकते हैं कि डिलीट किए गए मैसेज में क्या लिखा था.
कई बार WhatsApp या किसी दूसरे मैसेजिंग ऐप पर कोई मैसेज आता है लेकिन जब तक आप उसे खोलते हैं सामने वाला उसे डिलीट कर चुका होता है. इसके बाद अक्सर सिर्फ This message was deleted दिखाई देता है और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा था. Android फोन में मौजूद एक फीचर ऐसी कंडिशन में काम आता है. इसका नाम Notification History है.
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Published at : 21 Sep 2026 12:06 PM (IST)
Tags :WhatsApp TECH NEWS HINDI
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