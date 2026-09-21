WhatsApp पर डिलीट हो गया मैसेज! Android की ये सेटिंग बताएगी क्या लिखा था

Notification History Android का ऐसा फीचर है जो फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड रखता है. इसमें मैसेजिंग ऐप्स, ईमेल और दूसरे ऐप्स से मिले नोटिफिकेशन शामिल हो सकते हैं. खास बात यह है कि अगर किसी मैसेज का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ चुका था और उसके बाद भेजने वाले ने मैसेज डिलीट कर दिया तो Notification History में उसका कुछ हिस्सा दिखाई दे सकता है. यह फीचर किसी डिलीट हुए मैसेज को ऐप के अंदर से वापस नहीं लाता है बल्कि पहले मिले नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड दिखाता है.