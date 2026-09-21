गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp पर डिलीट हो गया मैसेज! Android की ये सेटिंग बताएगी क्या लिखा था

WhatsApp पर डिलीट हो गया मैसेज! Android की ये सेटिंग बताएगी क्या लिखा था

WhatsApp पर डिलीट हुआ मैसेज पढ़ना चाहते हैं? Android की एक खास सेटिंग की मदद से जान सकते हैं कि डिलीट किए गए मैसेज में क्या लिखा था.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 21 Sep 2026 12:06 PM (IST)
WhatsApp पर डिलीट हुआ मैसेज पढ़ना चाहते हैं? Android की एक खास सेटिंग की मदद से जान सकते हैं कि डिलीट किए गए मैसेज में क्या लिखा था.

कई बार WhatsApp या किसी दूसरे मैसेजिंग ऐप पर कोई मैसेज आता है लेकिन जब तक आप उसे खोलते हैं सामने वाला उसे डिलीट कर चुका होता है. इसके बाद अक्सर सिर्फ This message was deleted दिखाई देता है और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा था. Android फोन में मौजूद एक फीचर ऐसी कंडिशन में काम आता है. इसका नाम Notification History है.

1/6
Notification History Android का ऐसा फीचर है जो फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड रखता है. इसमें मैसेजिंग ऐप्स, ईमेल और दूसरे ऐप्स से मिले नोटिफिकेशन शामिल हो सकते हैं. खास बात यह है कि अगर किसी मैसेज का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ चुका था और उसके बाद भेजने वाले ने मैसेज डिलीट कर दिया तो Notification History में उसका कुछ हिस्सा दिखाई दे सकता है. यह फीचर किसी डिलीट हुए मैसेज को ऐप के अंदर से वापस नहीं लाता है बल्कि पहले मिले नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड दिखाता है.
Notification History Android का ऐसा फीचर है जो फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड रखता है. इसमें मैसेजिंग ऐप्स, ईमेल और दूसरे ऐप्स से मिले नोटिफिकेशन शामिल हो सकते हैं. खास बात यह है कि अगर किसी मैसेज का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ चुका था और उसके बाद भेजने वाले ने मैसेज डिलीट कर दिया तो Notification History में उसका कुछ हिस्सा दिखाई दे सकता है. यह फीचर किसी डिलीट हुए मैसेज को ऐप के अंदर से वापस नहीं लाता है बल्कि पहले मिले नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड दिखाता है.
2/6
इस फीचर को पहले से चालू करना जरूरी है. Google Pixel और Motorola जैसे फोन में इसे एक्टिवेट करने के लिए Settings खोलें. इसके बाद Notifications में जाएं और Notification history पर टैप करें. अब Use notification history का टॉगल ऑन कर दें.
इस फीचर को पहले से चालू करना जरूरी है. Google Pixel और Motorola जैसे फोन में इसे एक्टिवेट करने के लिए Settings खोलें. इसके बाद Notifications में जाएं और Notification history पर टैप करें. अब Use notification history का टॉगल ऑन कर दें.
3/6
Samsung Galaxy फोन में तरीका थोड़ा अलग हो सकता है. यहां Settings में जाकर Notifications में जाएं और यहां Advanced settings जाने पर Notification history मिल जाएगा. इसमें जाकर इसे ऑन किया जा सकता है. दूसरे Android फोन में भी Settings के Notifications सेक्शन में Notification History खोजी जा सकती है. अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो Settings के सर्च बॉक्स में Notification history लिखकर सर्च करें.
Samsung Galaxy फोन में तरीका थोड़ा अलग हो सकता है. यहां Settings में जाकर Notifications में जाएं और यहां Advanced settings जाने पर Notification history मिल जाएगा. इसमें जाकर इसे ऑन किया जा सकता है. दूसरे Android फोन में भी Settings के Notifications सेक्शन में Notification History खोजी जा सकती है. अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो Settings के सर्च बॉक्स में Notification history लिखकर सर्च करें.
4/6
एक बार Notification History एक्टिव होने के बाद फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड इसमें सेव होता रहेगा. अगर कोई मैसेज आने के बाद डिलीट कर दिया जाता है तो आप Notification History में जाकर उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि मैसेज का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आया हो. अगर आपने उस चैट के नोटिफिकेशन बंद कर रखे हैं या चैट म्यूट है तो मैसेज Notification History में रिकॉर्ड नहीं होगा.
एक बार Notification History एक्टिव होने के बाद फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड इसमें सेव होता रहेगा. अगर कोई मैसेज आने के बाद डिलीट कर दिया जाता है तो आप Notification History में जाकर उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि मैसेज का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आया हो. अगर आपने उस चैट के नोटिफिकेशन बंद कर रखे हैं या चैट म्यूट है तो मैसेज Notification History में रिकॉर्ड नहीं होगा.
5/6
इस फीचर की एक बड़ी सीमा भी है. Notification History में नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड केवल पिछले 24 घंटे तक उपलब्ध रहता है. इसके बाद पुराने नोटिफिकेशन हट जाते हैं. इसलिए डिलीट हुए मैसेज को देखने के लिए 24 घंटे के अंदर Notification History चेक करनी होगी. इसके अलावा बहुत लंबे मैसेज भी पूरी तरह दिखाई नहीं दे सकते. Notification History में आमतौर पर नोटिफिकेशन में उपलब्ध टेक्स्ट का कुछ हिस्सा ही नजर आता है.
इस फीचर की एक बड़ी सीमा भी है. Notification History में नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड केवल पिछले 24 घंटे तक उपलब्ध रहता है. इसके बाद पुराने नोटिफिकेशन हट जाते हैं. इसलिए डिलीट हुए मैसेज को देखने के लिए 24 घंटे के अंदर Notification History चेक करनी होगी. इसके अलावा बहुत लंबे मैसेज भी पूरी तरह दिखाई नहीं दे सकते. Notification History में आमतौर पर नोटिफिकेशन में उपलब्ध टेक्स्ट का कुछ हिस्सा ही नजर आता है.
6/6
Notification History का इस्तेमाल केवल डिलीट मैसेज देखने के लिए नहीं है. अगर आपने गलती से कोई जरूरी नोटिफिकेशन स्वाइप करके हटा दिया है तो भी यह फीचर उसे दोबारा देखने में मदद कर सकता है. साथ ही इससे यह पता लगाने में भी मदद मिलती है कि कौन-से ऐप बार-बार गैरजरूरी नोटिफिकेशन भेज रहे हैं.
Notification History का इस्तेमाल केवल डिलीट मैसेज देखने के लिए नहीं है. अगर आपने गलती से कोई जरूरी नोटिफिकेशन स्वाइप करके हटा दिया है तो भी यह फीचर उसे दोबारा देखने में मदद कर सकता है. साथ ही इससे यह पता लगाने में भी मदद मिलती है कि कौन-से ऐप बार-बार गैरजरूरी नोटिफिकेशन भेज रहे हैं.
Published at : 21 Sep 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
यह है दुनिया की सबसे सस्ती बर्तन धोने की मशीन, जानें इसका एक-एक फीचर
यह है दुनिया की सबसे सस्ती बर्तन धोने की मशीन, जानें इसका एक-एक फीचर
टेक्नोलॉजी
iPhone की Warranty के नाम पर न खाएं धोखा, ऐसे चेक करें Coverage
iPhone की Warranty के नाम पर न खाएं धोखा, ऐसे चेक करें Coverage
टेक्नोलॉजी
क्या Android फोन यूजर्स को खरीदना चाहिए AirPods? जानिए सच्चाई
क्या Android फोन यूजर्स को खरीदना चाहिए AirPods? जानिए सच्चाई
टेक्नोलॉजी
NAND Flash के बिना क्यों मुश्किल है Digital Storage? जानें इसकी खासियत
NAND Flash के बिना क्यों मुश्किल है Digital Storage? जानें इसकी खासियत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओवैसी का मिशन यूपी, सपा के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? कर दिया खुलासा
ओवैसी का मिशन यूपी, सपा के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? कर दिया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजाद समाज पार्टी ने जारी की 42 उम्मीदवारों की सूची, जानें किन्हें मिला मौका
आजाद समाज पार्टी ने जारी की 42 उम्मीदवारों की सूची, जानें किन्हें मिला मौका
इंडिया
'यूके डेड इकोनॉमी है, वहां से क्या...' CM विजय के UK दौरे पर अन्नामलाई ये क्या बोल गए
'यूके डेड इकोनॉमी है, वहां से क्या...' CM विजय के UK दौरे पर अन्नामलाई ये क्या बोल गए
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
क्रिकेट
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
EXPLAINED: 'महायुद्ध' की ओर अमेरिका-ईरान संघर्ष? रूस-यू्क्रेन वॉर में स्थिति भयानक, दुनिया के सामने 10 बड़े खतरे
EXPLAINED: 'महायुद्ध' की ओर अमेरिका-ईरान संघर्ष? रूस-यू्क्रेन वॉर में स्थिति भयानक, दुनिया के सामने 10 बड़े खतरे
बिहार
बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा, पोखर में डूबने से 6 बच्चों की मौत
बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा, पोखर में डूबने से 6 बच्चों की मौत
Home Tips
How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget