एक्सप्लोरर
एक ही पौधे में उगाएं आलू और टमाटर, जानें कैसे होती है ऐसी खेती?
एक ही पौधे पर टमाटर और आलू उगाने वाली पोमैटो फार्मिंग किसानों के बीच चर्चा में है. ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार इस पौधे से एक ही जगह पर दो फसलें ली जा सकती हैं, जिससे कम जगह में बेहतर उत्पादन होता है.
Pomato Farming Tips: खेती में अब किसान एक ही खेत से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसी ही एक दिलचस्प तकनीक है पोमैटो फार्मिंग, जिसमें एक ही पौधे के ऊपर टमाटर और जमीन के नीचे आलू उगाए जाते हैं. सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ग्राफ्टिंग तकनीक की मदद से इसे संभव हो सकता है. खास बात यह है कि, किसान एक ही जगह से दो अलग-अलग फसलों का उत्पादन ले सकता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 04 Oct 2026 12:39 PM (IST)
एग्रीकल्चर
8 Photos
किसानों को मालामाल बनाने वाली है सरकार, इस दिन खाते में आएंगे किसान निधि के पैसे
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
रबी फसल पर सूखे का खतरा, बुवाई से पहले ये काम करें किसान
एग्रीकल्चर
आलू किसानों की कमाई बढ़ा सकती हैं ये 3 किस्में, 400 क्विंटल तक उपज
एग्रीकल्चर
तुलसी के पास आलू रखने से क्या होता है, सच में हरा-भरा रहता है पौधा?
एग्रीकल्चर
पशुपालकों को बिना जमानत 2 लाख रुपये तक लोन, ऐसे बनवाएं KCC
Advertisement