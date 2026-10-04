एक ही पौधे में उगाएं आलू और टमाटर, जानें कैसे होती है ऐसी खेती?

एक ही पौधे से टमाटर और आलू: पोमैटो फार्मिंग की सबसे खास बात यह है कि एक ही पौधे के ऊपर टमाटर और नीचे जमीन के अंदर आलू उगते हैं. इससे किसान एक ही जगह से दो फसलों का उत्पादन ले सकता है और जमीन का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है.