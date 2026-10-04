चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज

तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ चुनाव प्रचार में एक बच्चे को शामिल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. धारापुरम पुलिस के अनुसार, शनिवार को पेरियार की मूर्ति के पास हुई एक चुनावी सभा के दौरान बच्चे को मंच से बोलने के लिए कहा गया था. पुलिस का आरोप है कि बच्चे से मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ अपमानजनक बात कहलवाई गई.

यह मामला धारापुरम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से जुड़ा है. पुलिस के मुताबिक, शनिवार को उदयनिधि स्टालिन ने पेरियार की मूर्ति के पास चुनावी सभा को संबोधित किया था. इसी कार्यक्रम में एक बच्चे को चुनाव प्रचार में शामिल किए जाने का आरोप लगा है. धारापुरम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है. कुछ स्थानीय रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बच्चे को प्रचार वाहन पर चढ़ाकर बोलने का मौका दिया गया था. एक रिपोर्ट में बच्चे की उम्र आठ साल बताई गई है, लेकिन तिरुप्पुर जिला पुलिस की प्रेस रिलीज में बच्चे की उम्र या पहचान की जानकारी नहीं दी गई है. इसलिए इस जानकारी को पुलिस की आधिकारिक पुष्टि के तौर पर नहीं देखा जा सकता.

चुनाव आयोग के निर्देशों का हवाला

पुलिस ने कहा है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में बच्चों को शामिल नहीं करने का निर्देश दिया है. पुलिस ने इसी निर्देश का हवाला देते हुए उदयनिधि के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस के मुताबिक, बच्चे से ऐसी बात कहलवाई गई जिससे मुख्यमंत्री विजय का अपमान हुआ. हालांकि, पुलिस की प्रेस रिलीज में बच्चे ने वास्तव में क्या कहा था, इसका विवरण नहीं दिया गया है.

किन धाराओं में केस हुआ, इसकी जानकारी नहीं

पुलिस ने मामला दर्ज किए जाने की पुष्टि की है, लेकिन उपलब्ध प्रेस रिलीज में यह नहीं बताया गया है कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कौन-कौन सी कानूनी धाराएं लगाई गई हैं. यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि शिकायत किस व्यक्ति, राजनीतिक दल या चुनाव अधिकारी की ओर से की गई. पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों से जुड़े तथ्यों और उदयनिधि की भूमिका को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी. अभी पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों को अंतिम रूप से साबित तथ्य नहीं माना जा सकता.

6 अक्टूबर को होना है उपचुनाव

धारापुरम विधानसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है. इसके चलते इलाके में आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव प्रचार को लेकर पुलिस तथा चुनाव अधिकारियों की निगरानी बढ़ी हुई है.