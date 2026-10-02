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बार-बार Spam में क्यों जा रहा जरूरी Email? Gmail में ऐसे रोकें

Gmail में जरूरी Email बार-बार Spam में जा रहा है, कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर इस समस्या को दूर किया जा सकता है. जानिए Gmail में इस समस्या को सही करने का आसान तरीका

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 02 Oct 2026 06:12 PM (IST)
Gmail में जरूरी Email बार-बार Spam में जा रहा है, कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर इस समस्या को दूर किया जा सकता है. जानिए Gmail में इस समस्या को सही करने का आसान तरीका

Gmail में कई बार जरूरी Email भी सीधे Inbox में आने की जगह Spam Folder में चला जाता है. यह दिक्कत तब ज्यादा परेशान करती है, जब किसी भरोसेमंद व्यक्ति या कंपनी के Emails लगातार Spam में पहुंचते रहें. Sender को सेफ मानने के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है, तो Gmail की कुछ सेटिंग्स इसकी वजह हो सकती हैं. कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर जरूरी Emails को दोबारा Spam में जाने से रोका जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि Gmail में इस परेशानी को कैसे ठीक करें.

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Gmail की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, ऐसा तब हो सकता है जब Spam में पहुंचा Email वहां से हटाकर Not Spam न किया गया हो, Sender को Google Contacts में सेव न किया गया हो या उसके लिए सही Filter सेट न किया गया हो. इन तरीकों की मदद से आगे आने वाले जरूरी Email को Spam में जाने से रोका जा सकता है. ऐसे में सबसे पहले Gmail खोलें और बाईं तरफ More पर जाकर Spam Folder खोलें. जिस Email को वापस लाना है, उसे चुनें और ऊपर Not Spam ऑप्शन दबाएं. Email को Spam से हटाने के बाद उसी Sender के आने वाले संदेशों के लिए भी यह मददगार हो सकता है.
Gmail की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, ऐसा तब हो सकता है जब Spam में पहुंचा Email वहां से हटाकर Not Spam न किया गया हो, Sender को Google Contacts में सेव न किया गया हो या उसके लिए सही Filter सेट न किया गया हो. इन तरीकों की मदद से आगे आने वाले जरूरी Email को Spam में जाने से रोका जा सकता है. ऐसे में सबसे पहले Gmail खोलें और बाईं तरफ More पर जाकर Spam Folder खोलें. जिस Email को वापस लाना है, उसे चुनें और ऊपर Not Spam ऑप्शन दबाएं. Email को Spam से हटाने के बाद उसी Sender के आने वाले संदेशों के लिए भी यह मददगार हो सकता है.
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Sender का Email Address गूगल कॉन्टेक्ट्स में जोड़ना भी जरूरी हो सकता है. कंप्यूटर पर Google Contacts खोलें और Create Contact चुनें. इसके बाद नाम और बाकी जानकारी भरकर सेव कर दें. इससे उस Sender के Email को Spam में जाने से रोकने में मदद मिलती है.
Sender का Email Address गूगल कॉन्टेक्ट्स में जोड़ना भी जरूरी हो सकता है. कंप्यूटर पर Google Contacts खोलें और Create Contact चुनें. इसके बाद नाम और बाकी जानकारी भरकर सेव कर दें. इससे उस Sender के Email को Spam में जाने से रोकने में मदद मिलती है.
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किसी खास Sender के Email को Spam से बचाने के लिए Filter बनाया जा सकता है. कंप्यूटर पर Gmail खोलकर Search Bar में Show search options चुनें. From वाले बॉक्स में Sender का Email Address डालें और फिर Create filter पर क्लिक करें.
किसी खास Sender के Email को Spam से बचाने के लिए Filter बनाया जा सकता है. कंप्यूटर पर Gmail खोलकर Search Bar में Show search options चुनें. From वाले बॉक्स में Sender का Email Address डालें और फिर Create filter पर क्लिक करें.
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Filter बनाते समय Never send it to Spam वाले ऑप्शन पर टिक लगाएं और फिर Create filter दबाएं. इसके बाद चुने गए Sender के Emails के लिए Gmail को उन्हें Spam में भेजने से रोकने का निर्देश मिल जाएगा.
Filter बनाते समय Never send it to Spam वाले ऑप्शन पर टिक लगाएं और फिर Create filter दबाएं. इसके बाद चुने गए Sender के Emails के लिए Gmail को उन्हें Spam में भेजने से रोकने का निर्देश मिल जाएगा.
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Android फोन, iPhone या टैबलेट में Gmail App खोलें और Menu में Spam पर जाएं. जिस Email को वापस लाना है, उसे खोलें. ऊपर दाईं तरफ More पर टैप करके Report not spam चुनें. इस तरह जरूरी संदेश को Spam Folder से बाहर लाया जा सकता है.
Android फोन, iPhone या टैबलेट में Gmail App खोलें और Menu में Spam पर जाएं. जिस Email को वापस लाना है, उसे खोलें. ऊपर दाईं तरफ More पर टैप करके Report not spam चुनें. इस तरह जरूरी संदेश को Spam Folder से बाहर लाया जा सकता है.
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फोन पर Contacts App खोलें और नीचे दिए गए Add ऑप्शन पर टैप करें. Sender का नाम और उसका Email Address या Phone Number दर्ज करके सेव कर दें. ध्यान रखें कि Gmail में Filter बनाने के लिए कंप्यूटर से Gmail खोलना जरूरी है. वहां जाकर वही Filter सेट किया जा सकता है, जिसमें Never send it to Spam ऑप्शन चुना जाता है.
फोन पर Contacts App खोलें और नीचे दिए गए Add ऑप्शन पर टैप करें. Sender का नाम और उसका Email Address या Phone Number दर्ज करके सेव कर दें. ध्यान रखें कि Gmail में Filter बनाने के लिए कंप्यूटर से Gmail खोलना जरूरी है. वहां जाकर वही Filter सेट किया जा सकता है, जिसमें Never send it to Spam ऑप्शन चुना जाता है.
Published at : 02 Oct 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Gmail Email TECH NEWS HINDI Gmail Spam

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