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बार-बार Spam में क्यों जा रहा जरूरी Email? Gmail में ऐसे रोकें
Gmail में जरूरी Email बार-बार Spam में जा रहा है, कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर इस समस्या को दूर किया जा सकता है. जानिए Gmail में इस समस्या को सही करने का आसान तरीका
Gmail में कई बार जरूरी Email भी सीधे Inbox में आने की जगह Spam Folder में चला जाता है. यह दिक्कत तब ज्यादा परेशान करती है, जब किसी भरोसेमंद व्यक्ति या कंपनी के Emails लगातार Spam में पहुंचते रहें. Sender को सेफ मानने के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है, तो Gmail की कुछ सेटिंग्स इसकी वजह हो सकती हैं. कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर जरूरी Emails को दोबारा Spam में जाने से रोका जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि Gmail में इस परेशानी को कैसे ठीक करें.
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Published at : 02 Oct 2026 06:12 PM (IST)
Tags :Gmail Email TECH NEWS HINDI Gmail Spam
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