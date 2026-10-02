बार-बार Spam में क्यों जा रहा जरूरी Email? Gmail में ऐसे रोकें

Gmail की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, ऐसा तब हो सकता है जब Spam में पहुंचा Email वहां से हटाकर Not Spam न किया गया हो, Sender को Google Contacts में सेव न किया गया हो या उसके लिए सही Filter सेट न किया गया हो. इन तरीकों की मदद से आगे आने वाले जरूरी Email को Spam में जाने से रोका जा सकता है. ऐसे में सबसे पहले Gmail खोलें और बाईं तरफ More पर जाकर Spam Folder खोलें. जिस Email को वापस लाना है, उसे चुनें और ऊपर Not Spam ऑप्शन दबाएं. Email को Spam से हटाने के बाद उसी Sender के आने वाले संदेशों के लिए भी यह मददगार हो सकता है.