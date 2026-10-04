Amazon Great Indian Festival में बंपर डिस्काउंट, iPhone 16 और Samsung Galaxy S25 पर मिल रही डील

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Amazon सेल में iPhone 16 और Samsung S25 Ultra पर छूट.

iPhone 16 71,999 रुपये, S25 Ultra 84,999 रुपये में उपलब्ध होंगे.

बैंक कार्ड, एक्सचेंज ऑफर से पहले फाइनल कीमत चेक कर लें.

त्योहारों के सीजन लगभग आ चुका है और इस समय लोग नई-नई चीजें खूब खरीदते हैं. खास तौर पर फोन की बिक्री खूब होती है. अगर आपका भी नया फोन खरीदने का प्लान है. तो Amazon Great Indian Festival की डील्स आपके काम आ सकती हैं. इन सेल में iPhone 16 और Samsung Galaxy S25 जैसे फोन कम कीमत पर मिल रहे हैं.

आपको बता दें Amazon Great Indian Festival पर इस की यह सबसे बड़ी सेल होगी इसमें इन दोनों धांसू फोन्स पर लोगों को तगड़ा डिस्काउंट मिल सकता है. अलग-अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से बढ़िया ऑफर्स मिल सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कितने में मिल रही है आपको यह डील.

Amazon सेल में iPhone 16 और S25 Ultra की डील

Amazon Great Indian Festival में iPhone 16 को ऑफर के साथ 71999 रुपये में खरीदा जा सकता है. फोन लेने से पहले यह देख लें कि बताई गई कीमत बैंक कार्ड या दूसरे पेमेंट ऑफर के बाद तो नहीं है. कई बार सेल में दिखने वाली कम कीमत के लिए चुनिंदा बैंक का कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है. आपके पास उस बैंक का कार्ड नहीं है तो फोन की कीमत अलग हो सकती है.

Samsung का बड़ा फोन पसंद है तो Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर भी डील मिल रही है. इसकी कीमत 84999 रुपये बताई गई है. यह उन लोगों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है जो बड़ा डिस्प्ले और प्रीमियम मॉडल चाहते हैं. लेकिन खरीदने से पहले Amazon पर ऑफर की पूरी जानकारी देख लें. बैंक छूट, एक्सचेंज बोनस और फोन के वेरिएंट के हिसाब से कीमत थोड़ी बदल भी सकती है.





खरीदने से पहले इन बातों पर दें ध्यान

सेल की कीमत देखकर तुरंत ऑर्डर करने से पहले फोन की फाइनल कीमत चेक करें. कई ऑफर बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर मिलते हैं. जबकि एक्सचेंज की छूट पुराने फोन की हालत और मॉडल पर निर्भर करती है. ऐसे में जो कीमत सेल में दिखाई जा रही है उसी पर आपको वह फोन मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है.

फोन ऑर्डर करने से पहले तय करें कि आपको कौन सा फोन चाहिए और कितना खर्च करना है. अगर आपका बजट कम है तो S25 की 57999 रुपये वाली डील देख सकते हैं. iPhone लेने का मन है तो Amazon पर iPhone 16 की ऑफर कीमत चेक करें. बड़े और प्रीमियम Samsung फोन की तलाश है तो S25 Ultra की डील देख सकते हैं.





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दोनों Phone के स्पेसिफिकेशंस जान लें

इन दोनों प्रीमियम स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों ही टेक्नोलॉजी के मामले में अपने-अपने सेगमेंट के टाॅप Phones में शुमार हैं. अगर बात करें iPhone 16 की,तो इसमें लेटेस्ट ए-सीरीज का बेहद पावरफुल चिपसेट दिया गया है. जो भारी-भरकम ऐप्स और हाई-एंड गेमिंग को बिना किसी लैग के एकदम स्मूदली हैंडल करता है. इसके कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें वर्टिकल-अलाइन ड्यूल रियर कैमरा सेटअप और एडवांस्ड फोटोग्राफिक स्टाइल्स मिलते हैं. जो कम रोशनी में भी बेहद क्रिस्प, डिटेल और प्रोफेशनल लेवल की तस्वीरें और वीडियो कैप्चर करते हैं.

दूसरी तरफ Samsung Galaxy S25 भी परफॉर्मेंस के मामले में किसी से पीछे नहीं है. इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन या एक्सीनॉस प्रोसेसर का तगड़ा कॉम्बिनेशन मिलता है जो मल्टीटास्किंग, गैलेक्सी एआई फीचर्स और सुपर फास्ट स्पीड के लिए जाना जाता है. इसके कैमरा सेटअप में धांसू ज़ूम क्षमता, हाई-मेगापिक्सल सेंसर और शानदार वीडियो स्टेबलाइजेशन मिलते हैं, जो हर एंगल से बेहतरीन क्लैरिटी देते हैं. इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का प्रोसेसर और कैमरा मिलकर यूजर्स को एक अल्टीमेट और प्रीमियम एक्सपीरियंस देते हैं. तो जो भी आपका बजट इजाजत दें वह डील डन कर दीजिए.

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