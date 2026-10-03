Wireless कीबोर्ड या Wire वाला, कौनसा होता है ज्यादा सही, जान लें

वायर वाले कीबोर्ड की सबसे साफ कमी इसकी केबल है. डेस्क पर तार फैला रह सकता है और कीबोर्ड को अपनी पसंद की जगह पर रखने की चाॅइस कम हो जाती है. अगर आप लैपटॉप को बार-बार उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं. तो हर बार केबल निकालना और लगाना थोड़ा झंझट वाला हो सकता है. दूसरी ओर डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ही जगह रखा है और कीबोर्ड भी वहीं इस्तेमाल होता है तो तार अक्सर बड़ी परेशानी नहीं बनता.