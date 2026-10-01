Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकुछ सालों बाद स्लो क्यों हो जाते हैं स्मार्टफोन? जान लीजिए असली वजह

कुछ सालों बाद स्लो क्यों हो जाते हैं स्मार्टफोन? जान लीजिए असली वजह

मक्खन की तरह चलने वाला नया स्मार्टफोन कुछ सालों बाद अचानक हैंग क्यों होने लगता है? इसके पीछे छिपी कौनसी वजहें होती हैं? जान लीजिए कैसे ठीक कर सकते हैं इस परेशानी को.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 01 Oct 2026 03:02 PM (IST)
मक्खन की तरह चलने वाला नया स्मार्टफोन कुछ सालों बाद अचानक हैंग क्यों होने लगता है? इसके पीछे छिपी कौनसी वजहें होती हैं? जान लीजिए कैसे ठीक कर सकते हैं इस परेशानी को.

नया-नया फोन लेते हैं तो एक दम स्मूद चलता है. ऐप्स टैप करते ही खुल जाते हैं और बैटरी भी लंब टाइम तक चलती है. लेकिन जैसे-जैसे फोन पुराना होता है रुक-रुक कर चलने लगता है. ऐप्स बीच-बीच में अटक जाने लगते हैं. कई लोगों को लगता है फोन की RAM इसके पीछे जिम्मेदार होती है. लेकिन असली कारण क्या होता है बहुत से लोगों को नहीं पता होता.

1/8
हर स्मार्टफोन में एक इंटरनल स्टोरेज होती है. जिसमें हम फोटो, वीडियो और न जाने क्या-क्या भरते रहते हैं. जैसे-जैसे यह मेमोरी फुल होने लगती है फोन का प्रोसेसर हांफने लगता है. उसे डेटा ढूंढने और प्रोसेस करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है. जब फोन की मेमोरी कैपेसिटी के आखिरी छोर तक पहुंच जाती है. तो सिस्टम जल्दी काम नहीं कर पाता और फोन की रफ्तार धीमी पड़ जाती है.
हर स्मार्टफोन में एक इंटरनल स्टोरेज होती है. जिसमें हम फोटो, वीडियो और न जाने क्या-क्या भरते रहते हैं. जैसे-जैसे यह मेमोरी फुल होने लगती है फोन का प्रोसेसर हांफने लगता है. उसे डेटा ढूंढने और प्रोसेस करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है. जब फोन की मेमोरी कैपेसिटी के आखिरी छोर तक पहुंच जाती है. तो सिस्टम जल्दी काम नहीं कर पाता और फोन की रफ्तार धीमी पड़ जाती है.
2/8
स्मार्टफोन कंपनियां और ऐप्स आए दिन नए अपडेट्स भेजते रहते हैं. यह अपडेट्स सेफ्टी और नए फीचर्स के लिए अच्छे होते हैं. लेकिन इनका एक दूसरा पहलू भी होता है नए सॉफ्टवेयर हमेशा भारी-भरकम डिजाइन और ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की मांग करते हैं. पुराना हार्डवेयर जब इन नए और भारी ऐप्स के बोझ को नहीं संभाल पाता तो फोन की परफॉर्मेंस अपने आप नीचे आ जाती है और फोन धीमा हो जाता है.
स्मार्टफोन कंपनियां और ऐप्स आए दिन नए अपडेट्स भेजते रहते हैं. यह अपडेट्स सेफ्टी और नए फीचर्स के लिए अच्छे होते हैं. लेकिन इनका एक दूसरा पहलू भी होता है नए सॉफ्टवेयर हमेशा भारी-भरकम डिजाइन और ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की मांग करते हैं. पुराना हार्डवेयर जब इन नए और भारी ऐप्स के बोझ को नहीं संभाल पाता तो फोन की परफॉर्मेंस अपने आप नीचे आ जाती है और फोन धीमा हो जाता है.
3/8
हम फोन में दर्जनों ऐसे ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं जिनकी हमें महीने में एक बार भी जरूरत नहीं पड़ती. यह ऐप्स सिर्फ स्क्रीन पर ही नजर नहीं आते बल्कि बैकग्राउंड में चुपचाप चालू रहते हैं. यह इंटरनेट का डेटा चूसने के साथ-साथ रैम और प्रोसेसर का इस्तेमाल भी करते रहते हैं. जब एक साथ कई छिपे हुए ऐप्स बैकग्राउंड में चलते हैं. तो मेन ऐप को चलाने के लिए प्रोसेसर के पास ताकत ही नहीं बचती.
हम फोन में दर्जनों ऐसे ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं जिनकी हमें महीने में एक बार भी जरूरत नहीं पड़ती. यह ऐप्स सिर्फ स्क्रीन पर ही नजर नहीं आते बल्कि बैकग्राउंड में चुपचाप चालू रहते हैं. यह इंटरनेट का डेटा चूसने के साथ-साथ रैम और प्रोसेसर का इस्तेमाल भी करते रहते हैं. जब एक साथ कई छिपे हुए ऐप्स बैकग्राउंड में चलते हैं. तो मेन ऐप को चलाने के लिए प्रोसेसर के पास ताकत ही नहीं बचती.
4/8
स्मार्टफोन के धीमा होने में इंटरनेट और ब्राउजिंग का भी बड़ा हाथ है. जब हम रोज क्रोम या किसी दूसरे ब्राउजर पर सर्फिंग करते हैं तो ढेरों कैशे फाइलें, कुकीज और जंक डेटा फोन के कोने-कोने में इकट्ठा हो जाता है. यह धीरे-धीरे फोन की स्पीड को कम करता रहता है. अगर समय-समय पर इस डिजिटल कचरे की सफाई न की जाए. तो फोन का सिस्टम स्लो हो जाता है
स्मार्टफोन के धीमा होने में इंटरनेट और ब्राउजिंग का भी बड़ा हाथ है. जब हम रोज क्रोम या किसी दूसरे ब्राउजर पर सर्फिंग करते हैं तो ढेरों कैशे फाइलें, कुकीज और जंक डेटा फोन के कोने-कोने में इकट्ठा हो जाता है. यह धीरे-धीरे फोन की स्पीड को कम करता रहता है. अगर समय-समय पर इस डिजिटल कचरे की सफाई न की जाए. तो फोन का सिस्टम स्लो हो जाता है
5/8
बैटरी का पुराना होना भी फोन स्लो होने की एक बड़ी वजह है. लिथियम-आयन बैटरी जैसे-जैसे पुरानी होती है उसकी कैपेसिटी और पावर देने की ताकत कम होने लगती है. फोन का प्रोसेसर हमेशा एक तय वोल्टेज पर काम करना चाहता है लेकिन कमजोर बैटरी से पूरा करंट न मिलने पर प्रोसेसर खुद की स्पीड को धीमा कर लेता है. यह सेफ्टी का तरीका होता है जिससे फोन अचानक बंद न हो लेकिन इससे फोन बहुत स्लो होता जात है.
बैटरी का पुराना होना भी फोन स्लो होने की एक बड़ी वजह है. लिथियम-आयन बैटरी जैसे-जैसे पुरानी होती है उसकी कैपेसिटी और पावर देने की ताकत कम होने लगती है. फोन का प्रोसेसर हमेशा एक तय वोल्टेज पर काम करना चाहता है लेकिन कमजोर बैटरी से पूरा करंट न मिलने पर प्रोसेसर खुद की स्पीड को धीमा कर लेता है. यह सेफ्टी का तरीका होता है जिससे फोन अचानक बंद न हो लेकिन इससे फोन बहुत स्लो होता जात है.
6/8
फोन में उठने वाली गर्माहट भी इसकी स्पीड को कम कर देती है. लंबे समय तक गेम खेलने या भारी ऐप्स चलाने से फोन का प्रोसेसर गर्म होने लगता है. इस ओवरहीटिंग से बचने के लिए फोन खुद-ब-खुद अपनी स्पीड कम कर देता है. जिसे थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं. अगर आपका फोन आए दिन गर्म रहता है तो समझ लीजिए कि उसकी अंदरूनी कैपेसिटी और स्पीड दोनों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है.
फोन में उठने वाली गर्माहट भी इसकी स्पीड को कम कर देती है. लंबे समय तक गेम खेलने या भारी ऐप्स चलाने से फोन का प्रोसेसर गर्म होने लगता है. इस ओवरहीटिंग से बचने के लिए फोन खुद-ब-खुद अपनी स्पीड कम कर देता है. जिसे थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं. अगर आपका फोन आए दिन गर्म रहता है तो समझ लीजिए कि उसकी अंदरूनी कैपेसिटी और स्पीड दोनों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है.
7/8
सेंसर और हार्डवेयर पार्ट्स भी वक्त के साथ पुराने होने लगते हैं. फोन का मदरबोर्ड, रैम चिप और स्टोरेज यूनिट लगातार इस्तेमाल और तापमान के उतार-चढ़ाव से कमजोर होने लगते हैं. भले ही फोन बाहर से बिल्कुल नया दिखे लेकिन अंदर के पुर्जे उस रफ्तार से काम नहीं कर पाते जैसी उन्होंने शुरुआत में की थी. यह गिरावट हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ समय के साथ होना तय होती है.
सेंसर और हार्डवेयर पार्ट्स भी वक्त के साथ पुराने होने लगते हैं. फोन का मदरबोर्ड, रैम चिप और स्टोरेज यूनिट लगातार इस्तेमाल और तापमान के उतार-चढ़ाव से कमजोर होने लगते हैं. भले ही फोन बाहर से बिल्कुल नया दिखे लेकिन अंदर के पुर्जे उस रफ्तार से काम नहीं कर पाते जैसी उन्होंने शुरुआत में की थी. यह गिरावट हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ समय के साथ होना तय होती है.
8/8
इन तमाम दिक्कतों से बचने के बहुत आसान रास्ते भी हैं. समय-समय पर फोन की अनचाही फाइलें डिलीट करते रहें बैकग्राउंड ऐप्स पर लगाम लगाएं और जरूरत पड़ने पर फोन को रीसेट कर लें. अगर आप अपने फोन को थोड़ा और सही से रखेंगे तो वह सालों-साल बिना अटके चलता रहेगा.
इन तमाम दिक्कतों से बचने के बहुत आसान रास्ते भी हैं. समय-समय पर फोन की अनचाही फाइलें डिलीट करते रहें बैकग्राउंड ऐप्स पर लगाम लगाएं और जरूरत पड़ने पर फोन को रीसेट कर लें. अगर आप अपने फोन को थोड़ा और सही से रखेंगे तो वह सालों-साल बिना अटके चलता रहेगा.
Published at : 01 Oct 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Mobile Technology Smartphone

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
चीनी मोबाइल कवर पर कसेगा शिकंजा, सरकार लगा सकती है एंटी-डंपिंग ड्यूटी
चीनी मोबाइल कवर पर कसेगा शिकंजा, सरकार लगा सकती है एंटी-डंपिंग ड्यूटी
टेक्नोलॉजी
फेस्टिव सीजन में घर को बनाएं थिएटर, ये 6 Soundbar आएंगे काम
फेस्टिव सीजन में घर को बनाएं थिएटर, ये 6 Soundbar आएंगे काम
टेक्नोलॉजी
सर्दियों के लिए बेस्ट हैं ये रूम हीटर, कम बिजली पर देते हैं जबरदस्त राहत
सर्दियों के लिए बेस्ट हैं ये रूम हीटर, कम बिजली पर देते हैं जबरदस्त राहत
टेक्नोलॉजी
5G फोन में 6000mAh का दम! Redmi 17C 5G भारत में हुआ लॉन्च
5G फोन में 6000mAh का दम! Redmi 17C 5G भारत में हुआ लॉन्च
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
यूपीआईटीएस: गांव से ग्लोबल तक नारी शक्ति, बदलते उत्तर प्रदेश का नया चेहरा बनीं महिला उद्यमी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज
'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
विश्व
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
बॉलीवुड
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा, ये भी बताया क्यों फ्रैंचाइजी हो रही खत्म
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा
क्रिकेट
एशियन गेम्स में हुई रिकॉर्ड की बरसात, भारत की 124 रन की जीत से बने कई कीर्तिमान
एशियन गेम्स में हुई रिकॉर्ड की बरसात, भारत की 124 रन की जीत से बने कई कीर्तिमान
इंडिया
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
बिहार
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
Home Tips
Wall Plaster: बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget