कुछ सालों बाद स्लो क्यों हो जाते हैं स्मार्टफोन? जान लीजिए असली वजह

बैटरी का पुराना होना भी फोन स्लो होने की एक बड़ी वजह है. लिथियम-आयन बैटरी जैसे-जैसे पुरानी होती है उसकी कैपेसिटी और पावर देने की ताकत कम होने लगती है. फोन का प्रोसेसर हमेशा एक तय वोल्टेज पर काम करना चाहता है लेकिन कमजोर बैटरी से पूरा करंट न मिलने पर प्रोसेसर खुद की स्पीड को धीमा कर लेता है. यह सेफ्टी का तरीका होता है जिससे फोन अचानक बंद न हो लेकिन इससे फोन बहुत स्लो होता जात है.