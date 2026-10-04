Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसाइबर खतरे के असर में भारत 7वें नंबर पर, Microsoft की रिपोर्ट में खुलासा

साइबर खतरे के असर में भारत 7वें नंबर पर, Microsoft की रिपोर्ट में खुलासा

Microsoft की Report 2026 में भारत से जुड़ा साइबर खतरे का बड़ा आंकड़ा सामने आया है. जिसमें साइबर हमलों से प्रभावित यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में 7वें स्थान पर रहा. जानिए पूरी रिपोर्ट

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 04 Oct 2026 02:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सॉफ्टवेयर कमजोरियां उजागर होते ही तुरंत हमले का कारण बनती हैं.

आज की डिजिटल दुनिया में साइबर अटैक किसी एक कंप्यूटर या अकाउंट तक सीमित नहीं रह गए हैं. एक यूजर की पहचान से शुरू हुई सेंध कई सिस्टम, ऐप्स, क्लाउड नेटवर्क और दूसरी जुड़ी सेवाओं तक पहुंच सकती है. इसी बदलते साइबर खतरे की तस्वीर Microsoft की नई Digital Defense Report 2026 में सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 के शुरुआती 6 महीने में साइबर हमलों से प्रभावित  यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में 7वें स्थान पर रहा. Microsoft ने इस रिपोर्ट के लिए हर दिन 165 ट्रिलियन से ज्यादा सिक्योरिटी सिग्नल्स का ब्योरा किया है. 

साइबर हमलों का दायरा हुआ और बड़ा

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Samsung फोन में देखें इंटरनेट की Live Speed, ऐसे ऑन करें फीचर
Samsung फोन में देखें इंटरनेट की Live Speed, ऐसे ऑन करें फीचर
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro Max में आई बड़ी खराबी, Apple ने भी मानी बात
iPhone 18 Pro Max में आई बड़ी खराबी, Apple ने भी मानी बात
टेक्नोलॉजी
Huawei Mate 90 लॉन्च, नई Chip Architecture बनी सबसे बड़ी खासियत
Huawei Mate 90 लॉन्च, नई Chip Architecture बनी सबसे बड़ी खासियत
टेक्नोलॉजी
सेकंड हैंड iPhone लेने से पहले, ये चीज जरूर चेक कर लें
सेकंड हैंड iPhone लेने से पहले, ये चीज जरूर चेक कर लें

Microsoft के मुताबिक, आज के साइबर हमले किसी एक जगह पर रुकने की जगह कई जुड़े हुए सिस्टम तक पहुंच रहे हैं. इनमें यूजर अकाउंट, बिजनेस ऐप्स, मल्टी-क्लाउड प्लेटफॉर्म, थर्ड-पार्टी सप्लायर्स और जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं. यानी एक सिस्टम में मिली एंट्री आगे कई दूसरे नेटवर्क के लिए रास्ता बना सकती है. 

AI से हमले और सुरक्षा दोनों की रफ्तार बढ़ी

रिपोर्ट में AI को भी साइबर सिक्योरिटी में हो रहे बड़े बदलावों का हिस्सा बताया गया है. AI का इस्तेमाल साइबर हमलावरों के साथ-साथ सिक्योरिटी टीमों के तहत भी किया जा रहा है. इससे काम को तेजी से पूरा करने, जानकारी का ब्योरा करने और फैसले लेने की प्रक्रिया तेज हो रही है. Microsoft के अनुसार, AI साइबर हमलों की स्पीड और बड़े स्तर पर उन्हें चलाने की क्षमता को बढ़ा रहा है. 

Phishing मामलों में तेजी से बढ़ोतरी

रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि फिशिंग अब भी बड़ा खतरा बना हुआ है. 2026 में दर्ज किए गए कुल इंट्रूजन में 23 प्रतिशत मामलों की शुरुआत फिशिंग से हुई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 7 प्रतिशत था.  एक साल में फिशिंग की हिस्सेदारी में काफी बढ़ोतरी हुई है. 

यह भी पढ़ें - एक App से दूसरे App तक WhatsApp का कनेक्शन, जानें कैसे करें Link

एक अकाउंट से बढ़ सकता है खतरा

Microsoft के मुताबिक, जिन मामलों में वैध यूजर अकाउंट के जरिए सेंध लगी, उनमें 52.2 प्रतिशत मामलों में आगे चलकर क्रेडेंशियल चोरी भी हुई. इसका मतलब है कि एक अकाउंट के साथ छेड़छाड़ होने के बाद दूसरे अकाउंट्स तक पहुंच बनाने की कोशिश भी हो सकती है. 

सॉफ्टवेयर की कमजोरियों से बढ़ रहा साइबर खतरा

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किसी सॉफ्टवेयर की कमजोरी पब्लिक होने और उसके असली  हमले में इस्तेमाल होने के बीच का समय कई मामलों में 24 घंटे से भी कम रह गया है. ऐसे में संगठनों के पास सुरक्षा अपडेट लागू करने और खतरे से निपटने के लिए बहुत कम समय बचता है. Microsoft का कहना है कि अब साइबर सुरक्षा में सिर्फ बाहरी हमलों को रोकना ही काफी नहीं है, बल्कि संगठनों को ऐसे हमलों के बाद भी काम जारी रखने और जल्दी संभलने की क्षमता पर ध्यान देना होगा.

यह भी पढ़ें - Amazon-Flipkart सेल में Poco X8 से Nord CE 6 Lite तक, 30 हजार में बेस्ट फोन

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI India Cybersecurity Cyber Threats India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Samsung फोन में देखें इंटरनेट की Live Speed, ऐसे ऑन करें फीचर
Samsung फोन में देखें इंटरनेट की Live Speed, ऐसे ऑन करें फीचर
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro Max में आई बड़ी खराबी, Apple ने भी मानी बात
iPhone 18 Pro Max में आई बड़ी खराबी, Apple ने भी मानी बात
टेक्नोलॉजी
Huawei Mate 90 लॉन्च, नई Chip Architecture बनी सबसे बड़ी खासियत
Huawei Mate 90 लॉन्च, नई Chip Architecture बनी सबसे बड़ी खासियत
टेक्नोलॉजी
सेकंड हैंड iPhone लेने से पहले, ये चीज जरूर चेक कर लें
सेकंड हैंड iPhone लेने से पहले, ये चीज जरूर चेक कर लें
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इस्तीफा दें और बैलेट पेपर से चुनाव में...', BJP का CM रेवंत रेड्डी को चैलेंज
'इस्तीफा दें और बैलेट पेपर से चुनाव में...', BJP का CM रेवंत रेड्डी को चैलेंज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट
महाराष्ट्र MLC चुनाव: बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट
क्रिकेट
शोएब अख्तर बनेंगे पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर? खुद जवाब देकर सबको किया हैरान
शोएब अख्तर बनेंगे पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर? खुद जवाब देकर सबको किया हैरान
बॉलीवुड
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
इंडिया
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
इंडिया
'विदेशी फंडिंग का एंगल...' CJP का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप, गिरफ्तारी पर सवाल
'विदेशी फंडिंग का एंगल...' CJP का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप, गिरफ्तारी पर सवाल
एग्रीकल्चर
एक ही पौधे में उगाएं आलू और टमाटर, जानें कैसे होती है ऐसी खेती?
एक ही पौधे में उगाएं आलू और टमाटर, जानें कैसे होती है ऐसी खेती?
फूड
घर पर बनाएं कटहल के कोफ्ते की सब्जी, उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे लोग
घर पर बनाएं कटहल के कोफ्ते की सब्जी, उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे लोग
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget