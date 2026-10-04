Wi-Fi की स्पीड हो रही है कम? इन ऐप्स से चेक करें कौन चला रहा इंटरनेट

इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ डिवाइस के नाम ही नहीं बल्कि उनका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस भी खुलकर सामने रख देता है. अगर लिस्ट में कोई ऐसा नाम दिखाई देता है जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते या जो आपका अपना नहीं है तो समझ लीजिए कि वही आपके इंटरनेट की स्पीड चुरा रहा है. आप आसानी से ऐसे अननोन डिवाइस की पहचान कर सकते हैं.