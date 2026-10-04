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फोन नंबर पर Fraud का खतरा! SIM-Swap से पहले ऐसे रहें सुरक्षित
मोबाइल नंबर अब कॉल और मैसेज के साथ बैंकिंग और OTP से भी जुड़ा है. ऐसे में SIM-Swap Fraud में बिना फोन हैक किए ही नंबर का कंट्रोल किसी और के हाथ में जा सकता है. जानिए इसका खतरा कैसे पहचानें.
आज के समय में मोबाइल नंबर कॉल और मैसेज के साथ बैंकिंग और OTP जैसी जरूरी सेवाओं से भी जुड़ा होता है. यही वजह है कि अगर किसी के हाथ आपका नंबर लग जाए, तो खतरा सिर्फ फोन तक सीमित नहीं रहता है. SIM-Swap Fraud में किसी तरह का Malware या फोन हैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठग कुछ निजी जानकारी जुटाकर टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि को भरोसे में लेते हैं और आपका नंबर अपनी SIM पर ट्रांसफर करा सकते हैं. इसके बाद बैंक के OTP और दूसरे SMS उनके पास पहुंचने लगते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि SIM-Swap से पहले कैसे सुरक्षित रहें.
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Published at : 04 Oct 2026 02:16 PM (IST)
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