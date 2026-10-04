फोन नंबर पर Fraud का खतरा! SIM-Swap से पहले ऐसे रहें सुरक्षित

SIM कार्ड के लिए अलग से PIN लगाया जा सकता है. यह फोन के Screen Lock से अलग होता है. SIM PIN एक्टिव होने पर अगर कोई SIM को निकालकर दूसरे फोन में लगाता है, तो उसे पहले PIN डालना होगा. Android में इसके लिए Settings खोलें, फिर Security पर SIM card lock में जाकर SIM Lock को ऑन किया जा सकता है. iPhone में Settings खोलें और SIM PIN पर जाकर इसे एक्टिवेट करें. PIN ऐसा रखें जिसे आसानी से अनुमान न लगाया जा सके. भारत में कई ऑपरेटरों के लिए डिफॉल्ट SIM PIN 1234 या 0000 हो सकता है. अगर आपने इसे अभी तक नहीं बदला है, तो इसे बदल दें.