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फोन नंबर पर Fraud का खतरा! SIM-Swap से पहले ऐसे रहें सुरक्षित

मोबाइल नंबर अब कॉल और मैसेज के साथ बैंकिंग और OTP से भी जुड़ा है. ऐसे में SIM-Swap Fraud में बिना फोन हैक किए ही नंबर का कंट्रोल किसी और के हाथ में जा सकता है. जानिए इसका खतरा कैसे पहचानें.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 04 Oct 2026 02:16 PM (IST)
मोबाइल नंबर अब कॉल और मैसेज के साथ बैंकिंग और OTP से भी जुड़ा है. ऐसे में SIM-Swap Fraud में बिना फोन हैक किए ही नंबर का कंट्रोल किसी और के हाथ में जा सकता है. जानिए इसका खतरा कैसे पहचानें.

आज के समय में मोबाइल नंबर कॉल और मैसेज के साथ बैंकिंग और OTP जैसी जरूरी सेवाओं से भी जुड़ा होता है. यही वजह है कि अगर किसी के हाथ आपका नंबर लग जाए, तो खतरा सिर्फ फोन तक सीमित नहीं रहता है. SIM-Swap Fraud में किसी तरह का Malware या फोन हैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठग कुछ निजी जानकारी जुटाकर टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि को भरोसे में लेते हैं और आपका नंबर अपनी SIM पर ट्रांसफर करा सकते हैं. इसके बाद बैंक के OTP और दूसरे SMS उनके पास पहुंचने लगते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि SIM-Swap से पहले कैसे सुरक्षित रहें.

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SIM कार्ड के लिए अलग से PIN लगाया जा सकता है. यह फोन के Screen Lock से अलग होता है. SIM PIN एक्टिव होने पर अगर कोई SIM को निकालकर दूसरे फोन में लगाता है, तो उसे पहले PIN डालना होगा. Android में इसके लिए Settings खोलें, फिर Security पर SIM card lock में जाकर SIM Lock को ऑन किया जा सकता है. iPhone में Settings खोलें और SIM PIN पर जाकर इसे एक्टिवेट करें. PIN ऐसा रखें जिसे आसानी से अनुमान न लगाया जा सके. भारत में कई ऑपरेटरों के लिए डिफॉल्ट SIM PIN 1234 या 0000 हो सकता है. अगर आपने इसे अभी तक नहीं बदला है, तो इसे बदल दें.
SIM कार्ड के लिए अलग से PIN लगाया जा सकता है. यह फोन के Screen Lock से अलग होता है. SIM PIN एक्टिव होने पर अगर कोई SIM को निकालकर दूसरे फोन में लगाता है, तो उसे पहले PIN डालना होगा. Android में इसके लिए Settings खोलें, फिर Security पर SIM card lock में जाकर SIM Lock को ऑन किया जा सकता है. iPhone में Settings खोलें और SIM PIN पर जाकर इसे एक्टिवेट करें. PIN ऐसा रखें जिसे आसानी से अनुमान न लगाया जा सके. भारत में कई ऑपरेटरों के लिए डिफॉल्ट SIM PIN 1234 या 0000 हो सकता है. अगर आपने इसे अभी तक नहीं बदला है, तो इसे बदल दें.
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SIM-Swap के बाद आपके फोन पर SMS और OTP आना बंद हो सकता है. ऐसे में अगर बैंक के सभी Alerts सिर्फ SMS से आते हैं, तो आपको किसी ट्रांजैक्शन की जानकारी समय पर नहीं मिलेगी. इसलिए Internet Banking या Mobile Banking में चेक करें कि Transaction Alerts आपके Registered Email Address पर भी भेजे जा रहे हैं.
SIM-Swap के बाद आपके फोन पर SMS और OTP आना बंद हो सकता है. ऐसे में अगर बैंक के सभी Alerts सिर्फ SMS से आते हैं, तो आपको किसी ट्रांजैक्शन की जानकारी समय पर नहीं मिलेगी. इसलिए Internet Banking या Mobile Banking में चेक करें कि Transaction Alerts आपके Registered Email Address पर भी भेजे जा रहे हैं.
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अगर फोन अचानक पूरी तरह No Service दिखाने लगे, तो इसे सिर्फ नेटवर्क की समस्या मानकर इंतजार न करें. SIM-Swap की स्थिति में भी पुरानी SIM का नेटवर्क बंद हो सकता है. ऐसा होने पर तुरंत किसी दूसरे फोन से अपने Telecom Operator को कॉल करें और ऑथोराइज्ड Porting बताकर नंबर को Freeze करने के लिए कहें. साथ ही बैंक की Helpline पर संपर्क करके OTP आधारित Transactions को अस्थायी रूप से Block करने के लिए कहें.
अगर फोन अचानक पूरी तरह No Service दिखाने लगे, तो इसे सिर्फ नेटवर्क की समस्या मानकर इंतजार न करें. SIM-Swap की स्थिति में भी पुरानी SIM का नेटवर्क बंद हो सकता है. ऐसा होने पर तुरंत किसी दूसरे फोन से अपने Telecom Operator को कॉल करें और ऑथोराइज्ड Porting बताकर नंबर को Freeze करने के लिए कहें. साथ ही बैंक की Helpline पर संपर्क करके OTP आधारित Transactions को अस्थायी रूप से Block करने के लिए कहें.
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TRAI के नियमों के तहत नंबर Port होने से पहले Telecom Operator की ओर से Notification भेजा जाता है. अगर आपको बिना अनुरोध किए Porting का मैसेज या कोई वेरिफिकेशन कोड मिले, तो इसे गंभीरता से लें. ऐसी स्थिति में तुरंत Operator से संपर्क करें और Porting Request को रिजेक्ट करें.
TRAI के नियमों के तहत नंबर Port होने से पहले Telecom Operator की ओर से Notification भेजा जाता है. अगर आपको बिना अनुरोध किए Porting का मैसेज या कोई वेरिफिकेशन कोड मिले, तो इसे गंभीरता से लें. ऐसी स्थिति में तुरंत Operator से संपर्क करें और Porting Request को रिजेक्ट करें.
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SIM-Swap में ठगों को आपके मोबाइल नंबर के साथ कुछ निजी जानकारी की जरूरत पड़ सकती है. यह जानकारी Data Breach या Social Media से हासिल की जा सकती है. इसके बाद इसी जानकारी का इस्तेमाल Telecom Customer Service को भरोसे में लेने के लिए किया जा सकता है.
SIM-Swap में ठगों को आपके मोबाइल नंबर के साथ कुछ निजी जानकारी की जरूरत पड़ सकती है. यह जानकारी Data Breach या Social Media से हासिल की जा सकती है. इसके बाद इसी जानकारी का इस्तेमाल Telecom Customer Service को भरोसे में लेने के लिए किया जा सकता है.
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SIM-Swap Fraud से बचाव में तैयारी जरूरी है. SIM PIN सेट करना, बैंक Alerts को Email पर भी लेना और अचानक नेटवर्क गायब होने पर तुरंत किससे संपर्क करना है, इसकी जानकारी रखना जरूरी है.
SIM-Swap Fraud से बचाव में तैयारी जरूरी है. SIM PIN सेट करना, बैंक Alerts को Email पर भी लेना और अचानक नेटवर्क गायब होने पर तुरंत किससे संपर्क करना है, इसकी जानकारी रखना जरूरी है.
Published at : 04 Oct 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Mobile Number SIM Swap Fraud TECH NEWS HINDI

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