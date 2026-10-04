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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफिर संसद मार्ग थाने पहुंचे सौरव दास, बैरिकेड पर चढ़े, कर दी बड़ी मांग

फिर संसद मार्ग थाने पहुंचे सौरव दास, बैरिकेड पर चढ़े, कर दी बड़ी मांग

दिल्ली में महिला पत्रकार ने एसीपी विवेक भगत पर कवरेज के दौरान सेक्सुअल हैरसमेंट, धक्का-मुक्की का आरोप लगाया हैंं. सीजेपी के प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 04 Oct 2026 03:49 PM (IST)
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शनिवार को दिल्ली में हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट में कवरेज के दौरान एक महिला पत्रकार ने ACP विवेक भगत पर सेक्सुअल हैरसमेंट और धक्का मुक्की का आरोप लगाया है. अब इस पूरे मामले पर बवाल खड़ा हो गया है. सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा है कि पीड़ित के साथ एक डेलीगेशन अभी पुलिस स्टेशन के अंदर है. 

सौरव ने कहा है कि उनके साथ रत्ना सिंह, वृंदा करात, आइशी घोष और ऋषभ रंजन हैं. हमने एक सीनियर अधिकारी से मीटिंग में मौजूद रहने के लिए कहा है. 

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सौरव बोले- जबरदस्ती अंदर घुस जाएंगे

इससे पहले सौरव ने कहा था कि शिकायत यानी पीड़िता अपने वकीलों और हम बाकी लोगों के साथ यहां मौजूद हैं. वे हमसे बात क्यों नहीं करेंगे? हमने उन्हें दो तीन मिनट का समय दिया है. वरना हम जबरदस्ती अंदर घुस जाएंगे. 

इसके अलावा सौरव ने कहा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर हैं. पुलिस उस पीड़िता से मिलने को तैयार नहीं है, जिसके साथ एसीपी विवेक भगत ने छेड़छाड़ की है. यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है. जब तक वे हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, हम यहीं डटे रहेंगे. 

पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है? 

इधर, एक तरफ प्रदर्शनकारी लगातार एसीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि ऐसी तीन शिकायत मिली है. उन्हें रविवार यानी 4 अक्टूबर को जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है. 

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि वहां बहुत सारे कैमरापर्सन मौजूद थे. अगर घटना हुई थी, तो उसका कोई सबूत होना चाहिए. पुलिस को निशाना बनाने के लिए यह शिकायत की जा रही है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 04 Oct 2026 03:35 PM (IST)
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CJP Saurav Das
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