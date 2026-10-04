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Facebook में पुरानी Email ID हटाकर नई कैसे जोड़ें? जानें आसान तरीका
Facebook अकाउंट की पुरानी Email ID हटानी है या नई Email जोड़ना चाहते हैं तो Meta ने इसके लिए Accounts Centre में आसान ऑप्शन दिया है. जानिए Email ID को जोड़ने, हटाने और बदलने का आसान तरीका
Facebook अकाउंट बनाते समय जो Email ID जोड़ी जाती है, वह बाद में भी काफी काम आती है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी Email ID का यूज करना चाहते हैं, पुरानी ID हटानी है या अपने अकाउंट में एक अतिरिक्त Email जोड़ना चाहते हैं, तो Facebook में इसकी सुविधा मौजूद है. Meta यूजर्स को Accounts Centre के जरिए अपने अकाउंट से जुड़ी Email IDs को मैनेज करने का ऑप्शन देता है. यहां से Email जोड़ने, हटाने और बदलने से जुड़े काम किए जा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि Facebook अकाउंट में Email ID को कैसे मैनेज करें.
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Published at : 04 Oct 2026 02:14 PM (IST)
Tags :Email Id FACEBOOK TECH NEWS HINDI
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