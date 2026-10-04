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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल

'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल

'शेखर टूनाइट' के गांधी जयंती स्पेशल एपिसोड में संजय दत्त ने नेताओं की तस्वीरों, विदेश यात्राओं और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर तंज कसा. इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी रिएक्ट किया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 04 Oct 2026 11:34 AM (IST)
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एक्टर संजय दत्त को शेखर सुमन के शो 'शेखर टुनाइट' में देखा गया. गांधी जयंती स्पेशल एपिसोड में संजय दत्त पहुंचे. यहां उन्होंने 'मुन्ना भाई' वाले अंदाज को एक पॉलिटिकल सटायर में बदल दिया. उन्होंने पांच मिनट के लिए खुद को भारत का प्रधानमंत्री माना और 'मुन्ना भाई' वाले अंदाज में मैसेज दिया. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी बात की.

संजय दत्त ने नेताओं की तस्वीरें, विदेश दौरे और ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर तंज कसा और 'गांधीगिरी' अपनाने के लिए कहा. उन्होंने देश के हालात पर भी बात की और कहा कि वो अब भारत में पहले जैसी शांति महसूस नहीं कर पाते हैं.

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संजय दत्त ने कहा ये

संजय दत्त ने कहा, 'इस देश के लोग बहुत प्यारे हैं. यहां पर शांति होनी चाहिए. अब मैं इस देश में पहले जैसी शांति फील नहीं कर पाता हूं. हम इंडियन बड़े दिल वाले लोग हैं. हम सभी का खुले दिल से स्वागत करते हैं. हमने बहुत कुछ दिया है. हमें हमेशा ऐसा ही बने रहना चाहिए. मैं शिवजी से प्रार्थना करता हूं कि वो दिन जल्द वापस आ जाएं. पीस बनता है प्यार और प्यार आता है गांधीगिरी से.' 

इसके अलावा संजय दत्त ने 5 मिनट के लिए खुद को देश का प्रधामंत्री मानकर देश की जनता को मैसेज दिया. उन्होंने खुद को मुन्नाभाई वाले स्टाइल में ये मैसेज दिया. उन्होंने कहा, 'चलो देश में कुछ चल रेला है. मेरे प्यारे देशवाशियों, आज अपुन आपका पीएम बनके खूब खुश हुआ. बोले तो बॉडी में अजीब टाइम का तरंग दौड़ रे ला है. बोले तो इतना बड़ा देश है और इतने सारे लोग हैं और अब हम सबकी जिम्मेदारी अपुन के ऊपर है. लेकिन आप लोग एकदम टेंश नहीं लेने का. अपुन इस खुशी को सेलिब्रेट करने विदेश नहीं जाने वाला है. अपुन इधरिच रहेगा. आप सब लोगों के बीच. नहीं तो पीएम और जनता में कनेक्शन कैसे बनेगा.'

 
 
 
 
 
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संजय दत्त नेे आगे कहा, 'अपुन गांधी जी को बहुत मानता है. गांधीजी के तीन बंदर सबको पता हैं. बुरा देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो. लेकिन आज एक चौथा बंदर भी मांगता है, बुरा देखेगा तो उसे ठीक कौन करेगा. तीनों बंदर आंख, कान और मुंह बंद करके बैठ जाएगा तो देश कैसे चलेगा.'

इसके अलावा संजय ने कहा, 'और अपुन को देश के लिए बहुत कुछ करने का मौका मिला है पीएम बनके तो अपुन एक और काम करेगा. जहां जहां पीएम का फोटो लगा है ना, अपुन उसको एकदम कम कर देगा. देश को देश का फोटो दिखना चाहिए. जहां अपना फोटो लगाने का मन करे वहां गांधी जी का फोटो लगाने का. बोले तो गांधी जी के विचार देखने ज्यादा जरूरी है, अपुन का फोटो देख के जनता क्या करेगा? बोले तो अपना फोटो अपुन बाद में भी खिंचवा सकता है. लेकिन देश को पहले फ्रेम में लगाने का.'

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डोनाल्ड ट्रंप को लेकर संजय दत्त ने कहा ये 

इसके बाद संजय ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी को लेकर भी रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'अगर देश को फ्रेम में लाने का है तो थोड़ा दुनिया को भी फ्रेम में लाना पड़ेगा. बोले तो अपुन देख रहा है कि ट्रंप मामू पुरी दुनिया को आउट ऑफ फ्रेम करने में लगा है. देखो ट्रंप मामू ज्यादा टंटे नहीं पालने का. दुनिया में मिसाइल वैसे ही बहुत हो गया है. अब थोड़ा प्यार भी एक्सपोर्ट करने का. कहीं मिसाइल भेजने का मन करे तो पहले गुलदस्ता भेजने का. किसी को धमकी देने का मन करे ना तो उसे फोन करके घर बुलाने का और चाय पीते पीते बात सुलझाने का.'

आखिर में संजय दत्त ने कहा, 'अपुन आ रेला है अमेरिका तुमको जादू की झप्पी देने.'

'लगे रहो मुन्ना भाई' में दिखे थे संजय दत्त

बता दें कि संजय दत्त ने 2006 में फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' में काम किया था. फिल्म में उन्होंने गांधीगिरी का मैसेज दिया. फिल्म को राजकुमार हिरानी ने बनाया. इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. फिल्म में अरशद वारसी भी भी नजर आए थे. विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की थी. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 04 Oct 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
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