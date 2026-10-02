बार-बार गर्म हो रहा फोन, तुरंत बदलें ये 5 सेटिंग

सबसे पहली और बड़ी वजह होती है स्क्रीन की ब्राइटनेस का हमेशा फुल रहना. जब हम धूप में या घर के अंदर भी ब्राइटनेस को एकदम तेज रखते हैं. तो डिस्प्ले पैनल और प्रोसेसर पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है. इससे फोन तेजी से गर्म होने लगता है. आपको तुरंत अपने फोन की ऑटो-ब्राइटनेस सेटिंग को ऑन कर लेना चाहिए जिससे जरूरत के हिसाब से लाइट अपने आप एडजस्ट होती रहे. यह छोटी सी आदत फोन को ठंडा रखने में बहुत मदद करती है.