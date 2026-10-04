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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव, राजेश राठौड़ साइड, अजय पासवान को बड़ी जिम्मेदारी

बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव, राजेश राठौड़ साइड, अजय पासवान को बड़ी जिम्मेदारी

अजय कुमार पासवान मीडिया एवं प्रचार विभाग की कमान संभालेंगे. पहले इसकी जिम्मेदारी राजेश राठौड़ संभाल रहे थे. अजय कुमार पासवान के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 04 Oct 2026 02:58 PM (IST)
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बिहार कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग की कमान अब अजय कुमार पासवान को सौंप दी गई है.

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा रविवार (04 अक्टूबर) को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "कांग्रेस अध्यक्ष ने अजय कुमार पासवान को तत्काल प्रभाव से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रचार विभाग का अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है."

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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सहमति के बाद यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. बताया जा रहा है कि अजय कुमार पासवान अब तक मीडिया एवं प्रचार विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे राजेश राठौड़ की जगह यह दायित्व निभाएंगे.

राजेश राठौड़ लंबे समय से पार्टी के मीडिया विभाग का नेतृत्व कर रहे थे. तिरहुत शिक्षक सीट से राजेश राठौड़ ने नामांकन दाखिल किया है. इस बीच अब वे साइड कर दिए गए हैं.

लगातार हो रहा कांग्रेस में बदलाव

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर लगातार बदलाव किए जा रहे हैं. हाल ही में पार्टी ने मीडिया विभाग का नए सिरे से गठन करते हुए विभिन्न पदों पर नए नेताओं को जिम्मेदारी दी थी. अब विभाग के शीर्ष पद पर भी बदलाव कर दिया गया है, जिसे चुनावी रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें- नीरज कुमार की हार की पटकथा तैयार? RJD ने किया बड़ा दावा

अजय पासवान के सामने होंगी चुनौतियां

नए चेयरपर्सन के तौर पर अजय कुमार पासवान के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी. उन्हें पार्टी की गतिविधियों, कार्यक्रमों, नीतियों और मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर कांग्रेस का पक्ष मीडिया में प्रभावी तरीके से रखना होगा. साथ ही, विपक्ष के हमलों का जवाब और पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी होगी.

बता दें कि कांग्रेस आलाकमान इन दिनों कई राज्यों में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने में जुटा है. हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी बड़ा बदलाव करते हुए अजय राय को हटाकर विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है.

यह भी पढ़ें- 'पटना और दिल्ली को पता ही नहीं छपरा डूब गया', पप्पू यादव बोले- 5 दिन से लोग भूखे

Published at : 04 Oct 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Rajesh Rathore BIHAR NEWS Ajay Kumar Paswan
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