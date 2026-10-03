फोन खरीदने की जल्दी न करें! जल्द आ रहे 5 नए स्मार्टफोन, देखें लिस्ट

Motorola ने Signature 27 की झलक दिखा दी है, लेकिन अभी फोन की कीमत और लॉन्च की पक्की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है. कंपनी के मुताबिक फोन साल खत्म होने से पहले दुनियाभर में उपलब्ध होगा. इसमें Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर, बेहतर कूलिंग सिस्टम और Bang & Olufsen के स्पीकर मिलेंगे. फोन में 50MP मुख्य कैमरा और 200MP टेलीफोटो कैमरा होगा. यह Android 17 पर चलेगा और सात साल तक OS अपडेट का सपोर्ट मिलेगा.