एक्सप्लोरर
फोन खरीदने की जल्दी न करें! जल्द आ रहे 5 नए स्मार्टफोन, देखें लिस्ट
नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकना फायदेमंद हो सकता है. 2026 के आखिरी महीनों में कई बड़े स्मार्टफोन आने वाले हैं. जानिए कौन-से 5 नए फोन जल्द बाजार में दस्तक देंगे और उनमें क्या खास होगा.
अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ समय रुकना आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. 2026 की आखिरी तिमाही में कई नए फोन बाजार में दस्तक देने वाले हैं. इनमें फोल्डेबल iPhone से लेकर लेटेस्ट Snapdragon चिप वाले फ्लैगशिप फोन तक शामिल हैं. कुछ मॉडल चीन में लॉन्च हो चुके हैं और जल्द दूसरे बाजारों में पहुंचेंगे, जबकि कुछ की लॉन्चिंग तारीख सामने आ चुकी है. ऐसे में नया फोन लेने से पहले इन आने वाले मॉडल्स पर नजर डालना जरूरी है, तो आइए जानते हैं कि कौन-से 5 स्मार्टफोन जल्द बाजार में आने वाले हैं.
1/4
2/4
3/4
4/4
Published at : 03 Oct 2026 08:35 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
कान में लगे Earbuds कैसे बदल देते हैं भाषा? सेकेंडों में ऐसे होता है Translation
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
WiFi लगवाने से पहले जान लें, केबल वाला कनेक्शन बेहतर या वायरलेस?
टेक्नोलॉजी
किस वजह से फट जाते हैं पावर बैंक? कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलतियां
टेक्नोलॉजी
बिजली का बिल 20% तक तुरंत घटेगा! फ्रिज-इन्वर्टर में बस करें ये काम
टेक्नोलॉजी
Xiaomi 17T खरीदना हुआ महंगा, कीमत में सीधे 5,000 रुपये का उछाल
Advertisement