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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से पहला ODI खेलेगी टीम इंडिया, हार्दिक पांड्या की जगह खेलेगा ये सूरमा

6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से पहला ODI खेलेगी टीम इंडिया, हार्दिक पांड्या की जगह खेलेगा ये सूरमा

इंडिया ए की क्रिकेट टीम 6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला वनडे मैच खेलेगी. इस सीरीज से ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बाहर हो चुके हैं. ODI सीरीज में कुल 3 मैच खेले जाएंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Oct 2026 02:31 PM (IST)
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भारत की एक क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के साथ 6 अक्टूबर से टी20 सीरीज में व्यस्त हो जाएगी. वहीं देश की एक दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी. दरअसल 6 अक्टूबर से इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है. टीम इंडिया ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में खेल रही होगी और इस सीरीज से हार्दिक पांड्या का पत्ता कट हो चुका है.

ऑस्ट्रेलिया ए टीम का भारत दौरा 22 सितंबर से शुरू हुआ था. पहले उसने इंडिया ए के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, जिसमें भारतीय टीम 1-0 से विजयी रही. पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच इंडिया ए ने 162 रनों से जीता था, जबकि दूसरा मुकाबला ड्रॉ रहा. अब 6 अक्टूबर-11 अक्टूबर तक दोनों टीमों के बीच तीन ODI मैच खेलेगी.

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हार्दिक पांड्या हो गए बाहर

हार्दिक पांड्या को इस वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए के स्क्वाड में शामिल किया गया था. मगर हार्दिक अभी तक फिट नहीं हो सके हैं, इसलिए उन्हें आगामी वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ा. उनकी जगह सूर्यांश शेडगे ने ली है.

ताजा रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मानना है कि हार्दिक को वापसी में काफी समय लग सकता है. ऐसे में उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वापसी की उम्मीद भी कम हो गई हैं. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज में रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन भी खेलेंगे. वहीं ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी कर रहे होंगे.

भारत-ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज का शेड्यूल

इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए का पहला वनडे मैच 6 अक्टूबर को खेला जाएगा. दूसरा मैच 9 अक्टूबर और आखिरी मुकाबला 11 अक्टूबर को खेला जाएगा. इन तीनों मुकाबलों की मेजबानी पुडुचेरी स्थित सीएपीएस ग्राउंड करेगा.

  • 6 अक्टूबर - पहला वनडे - इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए
  • 9 अक्टूबर - दूसरा वनडे - इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए
  • 11 अक्टूबर - तीसरा वनडे - इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए

इंडिया ए का वनडे स्क्वाड: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, नमन धीर, निशांत सिंधू, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, विप्रज निगम, कुमार कुशाग्र, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Oct 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
India A Australia A HARDIK PANDYA India A Vs Australia A
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