Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro Max में आई बड़ी खराबी, Apple ने भी मानी बात

iPhone 18 Pro Max में आई बड़ी खराबी, Apple ने भी मानी बात

एपल के सबसे महंगे फ्लैगशिप फोन iPhone 18 Pro Max में एक खतरनाक नेटवर्क बग सामने आया है. इस बड़ी तकनीकी चूक के बाद कंपनी ने आखिरकार अपनी गलती मान ली है. आखिर क्या है इस नए आईफोन में दिक्कत जान लें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 04 Oct 2026 11:02 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • iPhone 18 Pro Max में मोबाइल नेटवर्क समस्या देखी गई.
  • एप्पल ने समस्या मानी, सॉफ्टवेयर-नेटवर्क अपडेट जारी किए.
  • अफेक्टेड फोन को बदलने की जरूरत पड़ सकती है.

Apple का लेटेस्ट और प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro Max इन दिनों काफी चर्चा में है. इसकी कीमत की ज्यादा होने के बाद भी इसे खरीदने के लिए देश के कई बड़े शहरों में लोगों की लंबी लाइन नजर आई. एक ओर जहां नया iPhone लेने के लोग काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर iPhone 18 Pro Max को लेकर ऐसी खबर आई है जो नए खरीदने वालों का मन खराब कर सकती है. iPhone 18 Pro Max के कुछ ग्राहकों को जरूरी सुविधाओं में परेशानी आ रही है. 

अमेरिका में AT&T नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले कुछ लोगों के फोन का मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया. इससे वे कॉल नहीं कर पा रहे, मोबाइल डेटा नहीं चला पा रहे और SMS भी न भेज पा रहे हैं, न रिसीव कर पा रहे हैं.  Apple ने माना है कि यह परेशानी कुछ iPhone 18 Pro Max यूजर्स को हुई है. कंपनी ने इसके लिए सॉफ्टवेयर और नेटवर्क सेटिंग्स का अपडेट जारी किया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Huawei Mate 90 लॉन्च, नई Chip Architecture बनी सबसे बड़ी खासियत
Huawei Mate 90 लॉन्च, नई Chip Architecture बनी सबसे बड़ी खासियत
टेक्नोलॉजी
सेकंड हैंड iPhone लेने से पहले, ये चीज जरूर चेक कर लें
सेकंड हैंड iPhone लेने से पहले, ये चीज जरूर चेक कर लें
टेक्नोलॉजी
फोन का कैमरा धुंधली फोटो लेता है? तो इन सेंटिंग्स को बदल दें
फोन का कैमरा धुंधली फोटो लेता है? तो इन सेंटिंग्स को बदल दें
टेक्नोलॉजी
Jio, Airtel और Vi यूजर्स के लिए बदलेगा रिचार्ज का तरीका, TRAI ने दिया 30 दिन का समय
Jio, Airtel और Vi यूजर्स के लिए बदलेगा रिचार्ज का तरीका, TRAI ने दिया 30 दिन का समय

लेकिन जिन फोन में नेटवर्क की यह दिक्कत पहले ही आ चुकी है, उनमें सिर्फ अपडेट से काम नहीं चल सकता. ऐसे लोगों को फोन बदलना पड़ सकता है. हालांकि Apple ने अभी यह नहीं बताया कि कुल कितने ग्राहकों को परेशानी हुई है. चलिए आपको बताते हैं कि फोन में क्या दिक्कत आ रही है अपडेट कैसे चेक करें और किन लोगों को नया फोन लेना पड़ सकता है.

AT&T नेटवर्क पर क्या दिक्कत आ रही है?

Apple के AT&T नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले कुछ iPhone 18 Pro Max का मोबाइल नेटवर्क अचानक बंद हो सकता है. ऐसी सिचुएशन में यूजर नार्मल फोन कॉल नहीं कर पाता, मोबाइल डेटा से इंटरनेट नहीं चला पाता और SMS भेजने और रिसीव करने में भी दिक्कत होती है. फोन वाई-फाई से जुड़ा हो तो इंटरनेट के कुछ काम किए जा सकते हैं. लेकिन वाई-फाई डिसकनेक्ट होने पर फोन से कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है.

यह परेशानी हर iPhone 18 Pro Max में नहीं आई है. Apple ने कहा है कि कुछ ही यूजर्स इससे प्रभावित हुए हैं. अभी यह भी साफ नहीं है कि कुल कितने लोगों के फोन में यह दिक्कत आई. खबरों के मुताबिक अब तक सामने आए मामले AT&T नेटवर्क और iPhone 18 Pro Max से जुड़े हैं. इसलिए दूसरे नेटवर्क या iPhone मॉडल इस्तेमाल करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है. अगर AT&T नेटवर्क पर आपके फोन का सिग्नल अचानक चला जाए, तो पहले देखें कि फोन में नया अपडेट आया है या नहीं. अपडेट के बाद भी नेटवर्क न लौटे तो Apple या AT&T की मदद लें.


iPhone 18 Pro Max में आई बड़ी खराबी, Apple ने भी मानी बात

Apple ने कौन सा अपडेट दिया है?

Apple ने इस परेशानी को रोकने के लिए iOS 27.0.1 और नेटवर्क सेटिंग्स का अपडेट जारी किया है. कंपनी के मुताबिक AT&T ग्राहकों के फोन पर नेटवर्क सेटिंग्स का अपडेट अगले 14 दिनों में अपने आप पहुंच जाएगा. यूजर्स अपने फोन में नया सॉफ्टवेयर अपडेट भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए Settings खोलें, फिर General और About पर जाएं. यहां अपडेट का मैसेज दिखे तो स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक उसे इंस्टॉल करें.

फोन अपडेट रखने से नई परेशानी से निजात मिल सकती है. लेकिन जिन फोन में नेटवर्क पहले ही बंद हो चुका है, उनके लिए अपडेट काफी नहीं हो सकता. Apple के मुताबिक ऐसे iPhone 18 Pro Max को बदलना पड़ सकता है. अगर अपडेट करने के बाद भी कॉल, मोबाइल डेटा या SMS काम नहीं कर रहे हैं. तो Apple या AT&T से संपर्क करें. वे फोन की सिचुएशन देखकर बताएंगे. 


iPhone 18 Pro Max में आई बड़ी खराबी, Apple ने भी मानी बात

यह भी पढ़ें: सेकंड हैंड iPhone लेने से पहले, ये चीज जरूर चेक कर लें

कुछ ग्राहकों को फोन क्यों बदलना पड़ सकता है?

इस मामले में iPhone के अंदर लगे नेटवर्क पार्ट का फर्क भी चर्चा में है. आफको बता दें अमेरिका में बिकने वाले iPhone 18 Pro Max में Qualcomm का मॉडेम है. वहीं छोटे iPhone 18 Pro में Apple का C2 मॉडेम दिया गया है. यह फर्क इसलिए सामने आया है क्योंकि अब तक बताई गई नेटवर्क की परेशानी iPhone 18 Pro Max और AT&T यूजर्स से जुड़ी है. हालांकि खबर में यह नहीं कहा गया कि मॉडेम का फर्क ही इस दिक्कत की वजह है.

Apple का कहना है कि जिन फोन में नेटवर्क की परेशानी पहले ही आ चुकी है, उन्हें Apple या AT&T के जरिए बदलना पड़ सकता है. अपडेट से आगे की परेशानी रोकने में मदद मिल सकती है. लेकिन खराबी आ चुके फोन के लिए यह तरीका काम नहीं आएगा. iPhone 18 Pro Max में कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस को बेहतर किया गया है. ऐसे महंगे फोन में कॉल और इंटरनेट बंद होना ग्राहकों के लिए बड़ी परेशानी है. AT&T इस्तेमाल करने वाले यूजर्स अपडेट चेक करें. नेटवर्क फिर भी काम न करे तो सपोर्ट टीम से बात करके पूछें कि आपका फोन बदला जा सकता है या नहीं. 

यह भी पढ़ें: फोन का कैमरा धुंधली फोटो लेता है? तो इन सेंटिंग्स को बदल दें

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
Technology Apple IPhone 18 Pro Max
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Huawei Mate 90 लॉन्च, नई Chip Architecture बनी सबसे बड़ी खासियत
Huawei Mate 90 लॉन्च, नई Chip Architecture बनी सबसे बड़ी खासियत
टेक्नोलॉजी
सेकंड हैंड iPhone लेने से पहले, ये चीज जरूर चेक कर लें
सेकंड हैंड iPhone लेने से पहले, ये चीज जरूर चेक कर लें
टेक्नोलॉजी
फोन का कैमरा धुंधली फोटो लेता है? तो इन सेंटिंग्स को बदल दें
फोन का कैमरा धुंधली फोटो लेता है? तो इन सेंटिंग्स को बदल दें
टेक्नोलॉजी
Jio, Airtel और Vi यूजर्स के लिए बदलेगा रिचार्ज का तरीका, TRAI ने दिया 30 दिन का समय
Jio, Airtel और Vi यूजर्स के लिए बदलेगा रिचार्ज का तरीका, TRAI ने दिया 30 दिन का समय
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
बिहार
'पटना और दिल्ली को पता ही नहीं छपरा डूब गया', पप्पू यादव बोले- 5 दिन से लोग भूखे
'पटना और दिल्ली को पता ही नहीं छपरा डूब गया', पप्पू यादव बोले- 5 दिन से लोग भूखे
बॉलीवुड
'दस का दम' होस्ट करने से डर रहे थे सलमान खान, पिता सलीम खान ने बढ़ाया हौसला- 'भरोसा रखो'
'दस का दम' होस्ट करने से डर रहे थे सलमान खान, पिता सलीम खान ने बढ़ाया हौसला- 'भरोसा रखो'
क्रिकेट
शुभमन गिल ने की धोनी-गांगुली की बराबरी, वेस्टइंडीज के खिलाफ रचा इतिहास
शुभमन गिल ने की धोनी-गांगुली की बराबरी, वेस्टइंडीज के खिलाफ रचा इतिहास
विश्व
'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO
'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO
इंडिया
'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?
'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?
शिक्षा
ECIL में अप्रेंटिस पद के लिए आई वैकेंसी, 310 सीटों पर भर्ती
ECIL में अप्रेंटिस पद के लिए आई वैकेंसी, 310 सीटों पर भर्ती
एग्रीकल्चर
पशुपालकों को बिना जमानत 2 लाख रुपये तक लोन, ऐसे बनवाएं KCC
पशुपालकों को बिना जमानत 2 लाख रुपये तक लोन, ऐसे बनवाएं KCC
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget