एक्सप्लोरर
एक गलती से हैक हो सकता है Facebook, ऐसे वापस मिलेगा Access
Facebook Account Hack होने पर आपकी फोटो, मैसेज और पर्सनल डिटेल खतरे में पड़ सकती हैं, लेकिन Facebook अकाउंट का Access दोबारा पाने के लिए रिकवरी ऑप्शन मौजूद हैं. जानिए पूरी जानकारी
Facebook पर आपकी पर्सनल जानकारी, कॉन्टैक्ट्स, फोटो, मैसेज और दूसरी कई डिटेल्स जुड़ी होती हैं. ऐसे में अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आपके अकाउंट का कंट्रोल मिल जाए, तो परेशानी बढ़ सकती है. Facebook अकाउंट हैक होने पर प्रोफाइल में बिना आपकी जानकारी के बदलाव, अनजान पोस्ट या कमेंट और लॉगिन से जुड़े अलर्ट मिल सकते हैं. कुछ मामलों में पासवर्ड या कॉन्टैक्ट डिटेल भी बदल दी जाती हैं और यूजर के लिए अकाउंट में लॉगिन करना मुश्किल हो जाता है. अच्छी बात यह है कि ऐसी स्थिति में Facebook ने अकाउंट रिकवर करने के लिए कई तरीके दिए हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 01 Oct 2026 11:46 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
कान में लगे Earbuds कैसे बदल देते हैं भाषा? सेकेंडों में ऐसे होता है Translation
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
बंदूक से ज्यादा क्यों खतरनाक हैं वीडियो एडिटिंग टूल्स, HC ने क्यों कहा ऐसा?
टेक्नोलॉजी
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
टेक्नोलॉजी
Freestanding या Integrated, किचन के लिए कौन-सा Appliance ज्यादा सही?
टेक्नोलॉजी
अब 24 घंटे काम करेगा AI, OpenAI ने लॉन्च किए ऑलवेज-ऑन Dots एजेंट
Advertisement