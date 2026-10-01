एक गलती से हैक हो सकता है Facebook, ऐसे वापस मिलेगा Access

अकाउंट हैक होने का शक है, तो facebook.com/hacked पर जाएं. इसके लिए आप उस फोन, कंप्यूटर या किसी ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पहले Facebook पर लॉगिन किया गया हो. यहां अपने अकाउंट से जुड़ा कोई दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालकर कोशिश करें. मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते समय Country Code के साथ नंबर दर्ज करने की सलाह दी गई है. अगर ईमेल अकाउंट का Access भी नहीं मिल रहा है, तो अपने Email Provider से संपर्क करके उसे वापस पाने की कोशिश करें.