Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीएक गलती से हैक हो सकता है Facebook, ऐसे वापस मिलेगा Access

एक गलती से हैक हो सकता है Facebook, ऐसे वापस मिलेगा Access

Facebook Account Hack होने पर आपकी फोटो, मैसेज और पर्सनल डिटेल खतरे में पड़ सकती हैं, लेकिन Facebook अकाउंट का Access दोबारा पाने के लिए रिकवरी ऑप्शन मौजूद हैं. जानिए पूरी जानकारी

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 01 Oct 2026 11:47 AM (IST)
Facebook Account Hack होने पर आपकी फोटो, मैसेज और पर्सनल डिटेल खतरे में पड़ सकती हैं, लेकिन Facebook अकाउंट का Access दोबारा पाने के लिए रिकवरी ऑप्शन मौजूद हैं. जानिए पूरी जानकारी

Facebook पर आपकी पर्सनल जानकारी, कॉन्टैक्ट्स, फोटो, मैसेज और दूसरी कई डिटेल्स जुड़ी होती हैं. ऐसे में अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आपके अकाउंट का कंट्रोल मिल जाए, तो परेशानी बढ़ सकती है. Facebook अकाउंट हैक होने पर प्रोफाइल में बिना आपकी जानकारी के बदलाव, अनजान पोस्ट या कमेंट और लॉगिन से जुड़े अलर्ट मिल सकते हैं. कुछ मामलों में पासवर्ड या कॉन्टैक्ट डिटेल भी बदल दी जाती हैं और यूजर के लिए अकाउंट में लॉगिन करना मुश्किल हो जाता है. अच्छी बात यह है कि ऐसी स्थिति में Facebook ने अकाउंट रिकवर करने के लिए कई तरीके दिए हैं.

1/6
अकाउंट हैक होने के कुछ संकेत आसानी से देखे जा सकते हैं. जैसे आपकी जानकारी के बिना कोई पोस्ट या कमेंट होना, प्रोफाइल फोटो बदल जाना या पासवर्ड और कॉन्टैक्ट डिटेल में बदलाव होना. इसके अलावा अनजान जगह से लॉगिन की सूचना मिलना भी एक संकेत हो सकता है. कुछ यूजर्स को Two-Factor Authentication के काम नहीं करने की समस्या भी दिखाई दे सकती है. अकाउंट में नया ईमेल या मोबाइल नंबर जुड़ना या पुराना हटना भी ध्यान देने वाली बात है.
अकाउंट हैक होने के कुछ संकेत आसानी से देखे जा सकते हैं. जैसे आपकी जानकारी के बिना कोई पोस्ट या कमेंट होना, प्रोफाइल फोटो बदल जाना या पासवर्ड और कॉन्टैक्ट डिटेल में बदलाव होना. इसके अलावा अनजान जगह से लॉगिन की सूचना मिलना भी एक संकेत हो सकता है. कुछ यूजर्स को Two-Factor Authentication के काम नहीं करने की समस्या भी दिखाई दे सकती है. अकाउंट में नया ईमेल या मोबाइल नंबर जुड़ना या पुराना हटना भी ध्यान देने वाली बात है.
2/6
अकाउंट हैक होने का शक है, तो facebook.com/hacked पर जाएं. इसके लिए आप उस फोन, कंप्यूटर या किसी ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पहले Facebook पर लॉगिन किया गया हो. यहां अपने अकाउंट से जुड़ा कोई दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालकर कोशिश करें. मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते समय Country Code के साथ नंबर दर्ज करने की सलाह दी गई है. अगर ईमेल अकाउंट का Access भी नहीं मिल रहा है, तो अपने Email Provider से संपर्क करके उसे वापस पाने की कोशिश करें.
अकाउंट हैक होने का शक है, तो facebook.com/hacked पर जाएं. इसके लिए आप उस फोन, कंप्यूटर या किसी ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पहले Facebook पर लॉगिन किया गया हो. यहां अपने अकाउंट से जुड़ा कोई दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालकर कोशिश करें. मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते समय Country Code के साथ नंबर दर्ज करने की सलाह दी गई है. अगर ईमेल अकाउंट का Access भी नहीं मिल रहा है, तो अपने Email Provider से संपर्क करके उसे वापस पाने की कोशिश करें.
3/6
Facebook अकाउंट में दोबारा लॉगिन हो जाए, तो प्रोफाइल फोटो पर जाएं और Settings and Privacy खोलें. इसके बाद Accounts Centre में Password and Security पर Change Password में जाकर नया पासवर्ड सेट किया जा सकता है.
Facebook अकाउंट में दोबारा लॉगिन हो जाए, तो प्रोफाइल फोटो पर जाएं और Settings and Privacy खोलें. इसके बाद Accounts Centre में Password and Security पर Change Password में जाकर नया पासवर्ड सेट किया जा सकता है.
4/6
अगर पहले वाला तरीका काम नहीं करता, तो उस डिवाइस से facebook.com/login/identify खोलें, जिसका इस्तेमाल पहले Facebook के लिए किया गया है. यहां अकाउंट से जुड़ा ईमेल या मोबाइल नंबर डालें. जरूरत पड़ने पर अकाउंट का नाम या Username भी दर्ज करके खोज सकते हैं.
अगर पहले वाला तरीका काम नहीं करता, तो उस डिवाइस से facebook.com/login/identify खोलें, जिसका इस्तेमाल पहले Facebook के लिए किया गया है. यहां अकाउंट से जुड़ा ईमेल या मोबाइल नंबर डालें. जरूरत पड़ने पर अकाउंट का नाम या Username भी दर्ज करके खोज सकते हैं.
5/6
अकाउंट मिलने पर No longer have access to these ऑप्शन चुनें और दिए गए निर्देशों को फॉलो करें. कुछ मामलों में नया कांटेक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा जा सकता है. यह जानकारी पहले उस Facebook अकाउंट के साथ इस्तेमाल नहीं हुई होनी चाहिए. इसके बाद सुरक्षा जांच पूरी करनी होगी. Verification सफल होने पर पासवर्ड रीसेट करने के निर्देश मिलेंगे.
अकाउंट मिलने पर No longer have access to these ऑप्शन चुनें और दिए गए निर्देशों को फॉलो करें. कुछ मामलों में नया कांटेक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा जा सकता है. यह जानकारी पहले उस Facebook अकाउंट के साथ इस्तेमाल नहीं हुई होनी चाहिए. इसके बाद सुरक्षा जांच पूरी करनी होगी. Verification सफल होने पर पासवर्ड रीसेट करने के निर्देश मिलेंगे.
6/6
अगर Self-Service Recovery के सभी तरीके काम नहीं करते हैं, तो Facebook के Grievance Officer से संपर्क किया जा सकता है. Facebook पहले खुद दिए गए Recovery Options आजमाने की सलाह देता है.
अगर Self-Service Recovery के सभी तरीके काम नहीं करते हैं, तो Facebook के Grievance Officer से संपर्क किया जा सकता है. Facebook पहले खुद दिए गए Recovery Options आजमाने की सलाह देता है.
Published at : 01 Oct 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Facebook Security FACEBOOK TECH NEWS HINDI Facebook Hacked Account

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
बंदूक से ज्यादा क्यों खतरनाक हैं वीडियो एडिटिंग टूल्स, HC ने क्यों कहा ऐसा?
बंदूक से ज्यादा क्यों खतरनाक हैं वीडियो एडिटिंग टूल्स, HC ने क्यों कहा ऐसा?
टेक्नोलॉजी
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
टेक्नोलॉजी
Freestanding या Integrated, किचन के लिए कौन-सा Appliance ज्यादा सही?
Freestanding या Integrated, किचन के लिए कौन-सा Appliance ज्यादा सही?
टेक्नोलॉजी
अब 24 घंटे काम करेगा AI, OpenAI ने लॉन्च किए ऑलवेज-ऑन Dots एजेंट
अब 24 घंटे काम करेगा AI, OpenAI ने लॉन्च किए ऑलवेज-ऑन Dots एजेंट
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
यूपीआईटीएस: गांव से ग्लोबल तक नारी शक्ति, बदलते उत्तर प्रदेश का नया चेहरा बनीं महिला उद्यमी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
दिल्ली NCR
प्रदूषण बढ़ने पर बजेगा अलार्म, इन चीजों पर रोक, दिल्ली में आज से लागू सख्त नियम
प्रदूषण बढ़ने पर बजेगा अलार्म, इन चीजों पर रोक, दिल्ली में आज से लागू सख्त नियम
इंडिया
बहादुर कैप्टन माछर की पत्नी से पीएम मोदी ने की बात, बोले- 'हर संभव मदद करेंगे'
बहादुर कैप्टन माछर की पत्नी से पीएम मोदी ने की बात, बोले- 'हर संभव मदद करेंगे'
ओटीटी
कार्थी की 'सरदार 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म?
कार्थी की 'सरदार 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म?
क्रिकेट
Asian Games: ईशान किशन ने बचाई लाज! सेमीफाइनल में श्रीलंका को दिया 170 का लक्ष्य; अभिषेक-संजू-तिलक फेल
ईशान किशन ने बचाई लाज! सेमीफाइनल में श्रीलंका को दिया 170 का लक्ष्य
विश्व
पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ! जानें विमान के कॉकपिट में क्यों रखी जाती है ये ‘क्रैश एक्स’?
पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ! जानें विमान के कॉकपिट में क्यों रखी जाती है ये ‘क्रैश एक्स’?
बिहार
कैप्टन स्मित माछर पर CM सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया, 'आपका यह शौर्य…'
कैप्टन स्मित माछर पर CM सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया, 'आपका यह शौर्य…'
Home Tips
Cooler Rust: कलर करने के बाद भी जंग खा रहा कूलर? इन तरीकों से बचाएं इसका लोहा
कलर करने के बाद भी जंग खा रहा कूलर? इन तरीकों से बचाएं इसका लोहा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget