एक्सप्लोरर
ऐसा करने पर आपको ही मुसीबत में डाल देगा AI, इस्तेमाल करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
Dangers of AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अक्सर ऐसे टूल के रूप में देखा जाता है जो मौसम की भविष्यवाणी से लेकर वैश्विक घटनाओं की संभावनाओं तक का अनुमान सहजता से लगा लेता है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अक्सर ऐसे टूल के रूप में देखा जाता है जो मौसम की भविष्यवाणी से लेकर वैश्विक घटनाओं की संभावनाओं तक का अनुमान सहजता से लगा लेता है. लेकिन हाल ही में यह सवाल उठने लगा है कि क्या AI सट्टेबाजी जैसी गैरकानूनी गतिविधियों में भी सलाह देने लगा है? सीनेट की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब ChatGPT और Gemini से यह पूछा गया कि अगले हफ्ते किस फुटबॉल टीम पर दांव लगाना चाहिए तो दोनों ने सुझाव दिया कि ओले मिस और केंटकी का मैच बेहतर विकल्प हो सकता है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 22 Sep 2025 12:46 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
ऐसा करने पर आपको ही मुसीबत में डाल देगा AI, इस्तेमाल करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
पाकिस्तान में iPhone 17 की कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान, लोग कह रहे इतने में तो नई बुलेट आ जाएगी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब इससे सस्ता कभी नहीं मिलेगा iPhone 15! 45 हजार से भी नीचे आ गई कीमत, जानें कहां मिल रहा धमाकेदार ऑफर
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सिर्फ डेटा डिलीट करना ही काफी नहीं! पुराना फोन बेचने से पहले करें ये 5 सीक्रेट काम, वरना चुरा ली जाएगी आपकी पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
कम बजट, हाई परफॉर्मेंस! 50 हजार से नीचे मिल रहे हैं ये धांसू लैपटॉप, पढ़ाई और मनोरंजन दोनों के लिए हैं बेस्ट
टेक्नोलॉजी
7 Photos
iPhone 17 Pro Max Vs Galaxy Z Fold 7: तगड़ा मुकाबला! जानें किसमें है ज्यादा पावर और कौन देता जबरदस्त परफॉर्मेंस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
महाराष्ट्र
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
ऐसा करने पर आपको ही मुसीबत में डाल देगा AI, इस्तेमाल करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
पाकिस्तान में iPhone 17 की कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान, लोग कह रहे इतने में तो नई बुलेट आ जाएगी
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion