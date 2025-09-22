इस विषय पर ट्यूलन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर युमेई हे ने दिलचस्प प्रयोग किया. उन्होंने पहले जुए की सलाह मांगी और फिर लत के बारे में सवाल किया. इस स्थिति में एआई ने शुरुआती सवाल को प्राथमिकता देते हुए लगातार दांव लगाने की सलाह दी. लेकिन जब नई चैट शुरू कर पहले ही लत के मुद्दे पर बात की गई तो चैटबॉट ने दांव की सलाह देने से साफ मना कर दिया. इससे साफ हुआ कि AI का व्यवहार बातचीत के क्रम और संदर्भ पर काफी हद तक निर्भर करता है.