स्मार्टफोन को खराब कर देती हैं ये 5 गलतियां, आखिरी वाला तो हर कोई करता है, अभी जान लें सब कुछ

सबसे बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब लोग ऑफिशियल स्टोर में ऐप न मिलने पर किसी बाहरी वेबसाइट या थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म से ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं. बाहर से डाउनलोड किए गए ऐप्स में वायरस, स्पायवेयर या ट्रोजन छुपे हो सकते हैं जो आपके फोन की सुरक्षा तोड़कर निजी डेटा, पासवर्ड और यहां तक कि कैमरा-माइक तक का एक्सेस हासिल कर लेते हैं. इससे फोन की स्पीड भी कम हो जाती है और वह बार-बार हैंग होने लगता है. सुरक्षित रहने का सबसे आसान तरीका है कि ऐप्स सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड किए जाएं.