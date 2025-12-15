प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ अभ्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले आशुतोष पांडेय की देर रात तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बीच छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए UPPSC के सामने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

प्रतियोगी छात्रों ने आज सोमवार को भी यूपी लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की ओर से आंदोलन का पोस्टर भी जारी किया गया था. इसकी शुरुआत 11 बजे से होनी थी लेकिन, अभी तक UPPSC के सामने कोई ज्यादा छात्र इकट्ठा नहीं हुए हैं.

आज पंकज पांडेय के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन

आज संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडेय के नेतृत्व में आंदोलन होगा. पंकज पांडेय ने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से करने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि अगर आंदोलन को लेकर राजनीति या हिंसा होगी तो आंदोलन स्थगित कर देंगे. छात्रों का कहना है कि कुछ छात्रों की परीक्षाएं चल रही है. परीक्षाएं खत्म होने के साथ यहां पर छात्रों की संख्या बढ़ेगी.

प्रतियोगी छात्रों ने की ये मांगे

प्रतियोगी छात्रों आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं. ये छात्र प्रतियोगी पीसीएस 2024 प्रारंभिक और आरओ व एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर नाराज है. आरोप है कि आयोग की ओर से अंतिम परिणाम घोषित होने के बावजूद संशोधित आंसर की जारी नहीं की गई है.

सभी वर्गों का कट ऑफ और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है. अलग-अलग भर्तियों में 15 गुना तक अभ्यर्थी प्री परीक्षा में सफल घोषित किए जाने की मांग है. प्रतियोगी छात्र अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक किए जाने की मांग कर रहे हैं.

भारी संख्या पुलिस बल तैनात

वहीं दूसरी तरफ छात्रों के ऐलान को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है. आयोग के सामने पुलिस के साथ ही आरएएफ जवानों की भी तैनाती की गई है. पूरे इलाके पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है.

