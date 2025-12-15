हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलYear Ender 2025: इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?

Year Ender 2025: इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?

Lifestyle Habits To Avoid: साल 2025 ने हमें एक सीख दी कि हमारी कई आदतें ही हमारी लाइफ में लंका लगाने का काम करती हैं. चलिए आपको इन आदतों के बारे में विस्तार से बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 15 Dec 2025 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

Habits That Ruined The Year: साल 2025 ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि लाइफस्टाइलया सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी बड़ी बीमारी या हादसे की जरूरत नहीं होती. कई बार रूटीन की छोटी-छोटी आदतें ही धीरे-धीरे शरीर, दिमाग और जीवन की रफ्तार को बिगाड़ देती हैं. मोबाइल स्क्रॉल करते हुए देर रात सोना, समय पर खाना न खाना या खुद को लगातार काम में झोंक देना. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इन आदतों ने आपके पूरे साल को बर्बाद कर दिया है. 

शारीरिक रूप से एक्टिव न रहना

लंबे समय तक बैठे रहना और शरीर को कम हिलाना 2025 की बड़ी गलती रही. इससे मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ा और मोटापा, डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा.

अनियमित खाना और मील स्किप करना

नाश्ता छोड़ना या देर रात खाना पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है. पूरे साल लोगों को थकान और चिड़चिड़ेपन की शिकायत रही.

नींद की लगातार कमी

देर रात तक मोबाइल या काम में लगे रहना आम हो गया. कम नींद ने याददाश्त, मूड और इम्युनिटी तीनों पर असर डाला.

जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम

मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों बिताने से आंखों, दिमाग और नींद पर बुरा असर पड़ा. मेंटल स्ट्रेस  और फोकस की कमी बढ़ी.

खराब खानपान और कम पानी पीना

प्रोसेस्ड फूड और मीठे ड्रिंक्स ने शरीर की ऊर्जा छीन ली. डिहाइड्रेशन के कारण पाचन और त्वचा से जुड़ी दिक्कतें बढ़ीं.

मल्टीटास्किंग की आदत

एक साथ कई काम करने की कोशिश ने लोगों को व्यस्त तो रखा, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाया. इससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ी.

तनाव को नजरअंदाज करना

काम और जिम्मेदारियों के दबाव को हल्के में लेना भारी पड़ा. स्ट्रेस ने नींद, पाचन और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया.

सेल्फ-केयर को टालना

ब्रेक न लेना और खुद के लिए समय न निकालना बर्नआउट की वजह बना. लोगों ने देर से समझा कि सेल्फ-केयर जरूरत है, शौक नहीं.

हर बात पर ‘हां’ कहना

सीमाएं तय न करने से मानसिक और शारीरिक थकावट बढ़ी. दूसरों को खुश करने की कोशिश में लोग खुद को नजरअंदाज करते रहे.

जरूरत से ज्यादा शुगर लेना

हेल्दी दिखने वाले पैकेज्ड फूड्स और ड्रिंक्स में छिपी शुगर नुकसानदेह साबित हुई. इससे वजन और एनर्जी लेवल पर असर पड़ा.

बिना सलाह के सप्लीमेंट्स लेना

जल्दी फिट होने के चक्कर में लोग सप्लीमेंट्स पर निर्भर हो गए. एक्सपर्ट्स के बिना ली गई गोलियां सेहत के लिए खतरा बनीं.

सोशल मीडिया तुलना की आदत

इन्फ्लुएंसर्स की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को कम आंकना आम रहा. इससे आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रभावित हुई.

गलत पोश्चर

गलत तरीके से बैठना और झुककर मोबाइल देखना गर्दन और पीठ दर्द की बड़ी वजह बना. लंबे समय में यह आदत गंभीर समस्या बन सकती है.

नेगेटिव सोच और ओवरथिंकिंग

लगातार नकारात्मक सोचना मानसिक थकान बढ़ाता है. 2025 में यह आदत खुशी और प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन बनी.

इसे भी पढ़ें- क्या सच में खाना खाने के बाद करनी चाहिए फार्ट वॉक, वाकई इससे सेहत सुधरती है?

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 15 Dec 2025 10:56 AM (IST)
Tags :
Bad Habits 2025 Lifestyle Mistakes 2025 Habits That Ruined 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
महाराष्ट्र
पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट! स्टूडेंट गैंगवॉर की आशंका
पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट!
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
Advertisement

वीडियोज

Syria में ISIS का American ठिकानों पर हमला Donald Trump ने कड़ा जवाब देने की दी चेतावनी |ABPLIVE
नकली दवा बनाने की कंपनी का पुलिस ने किया भंडफोड़ | Delhi Crime Branch | Cyber Cell
नकली IAS के निशाने पर लड़कियां
Bihar News: बिहार के नवादा में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार | ABP News
सिडनी में 'पहलगाम'? आतंकियों ने चुन-चुन कर मारा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
महाराष्ट्र
पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट! स्टूडेंट गैंगवॉर की आशंका
पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट!
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
लियोनल मेसी से मिलने के लिए क्रेजी हुए बॉलीवुड सेलेब्स, टाइगर श्रॉफ इस कारण हो गए ट्रोल
लियोनल मेसी से मिलने के लिए क्रेजी हुए बॉलीवुड सेलेब्स, टाइगर श्रॉफ इस कारण हो गए ट्रोल
नौकरी
10 से 5 की नौकरी और बंपर छुट्टियां, बॉम्बे हाई कोर्ट की इन वैकेंसीज में तुरंत कर लें अप्लाई
10 से 5 की नौकरी और बंपर छुट्टियां, बॉम्बे हाई कोर्ट की इन वैकेंसीज में तुरंत कर लें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
ट्रेंडिंग
Year Ender 2025: इस साल महाकुंभ में छाए रहे ये बाबा, IIT वाले बाबा ने तो उड़ा दिया था गर्दा
इस साल महाकुंभ में छाए रहे ये बाबा, IIT वाले बाबा ने तो उड़ा दिया था गर्दा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget