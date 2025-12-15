कोहरे की चादर में दिल्ली, इंडिगो-स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवायजरी

दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही मौसम का पहला असर सोमवार सुबह देखने को मिला. राजधानी में घना कोहरा छा गया है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. इसका सीधा असर हवाई और सड़क यातायात पर पड़ा है. खराब मौसम को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट और कई एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और उड़ानों में देरी की आशंका जताई है. दिल्ली एयरपोर्ट के ज्यादातर रनवे पर विजिबिलिटी 100 के करीब है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी का असर

सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास विजिबिलिटी काफी घट गई. एयरपोर्ट प्रशासन ने सुबह 06:12 बजे यात्रियों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मौसम की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हो सकते हैं. यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति पहले एयरलाइन से कन्फर्म कर लें.

इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

इंडिगो एयरलाइंस ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली में कम विजिबिलिटी के चलते कुछ उड़ानों के प्रस्थान में ज्यादा समय लग सकता है. एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचें. इंडिगो ने यह भी कहा कि उनकी टीमें मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं और यात्रियों की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

Low visibility and fog over #Delhi will impact flight schedules. We're keeping a close watch on the weather and doing our best to get you where you need to be, safely and smoothly.



We request you to stay updated on your flight status via our website or app. Be assured, our teams… — IndiGo (@IndiGo6E) December 15, 2025

उड़ानों में देरी की संभावना

एयरलाइंस के अनुसार, कोहरे की वजह से आगमन और प्रस्थान दोनों तरह की उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. खासकर सुबह के समय कुछ फ्लाइट्स में देरी देखने को मिल सकती है. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फ्लाइट ऑपरेशन मौसम के अनुसार एडजस्ट किया जा रहा है.

सड़कों पर भी धीरे हुई वाहनों की रफ्तार

घने कोहरे के कारण सड़क पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है. एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए सामान्य से ज्यादा समय रखें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

स्पाइसजेट समेत अन्य एयरलाइंस ने भी किया अलर्ट

इंडिगो के अलावा स्पाइसजेट जैसी अन्य प्रमुख एयरलाइंस ने भी यात्रियों के लिए चेतावनी जारी की है. स्पाइसजेट ने कहा है कि खराब विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स के आगमन, प्रस्थान और कनेक्टिंग उड़ानों पर असर पड़ सकता है. उधर, दिल्ली में बढ़े हुए कोहरे की वजह से दिल्ली डिवीजन में तकरीबन 50 ट्रेनें देरी से चल रही है. रेलवे के मुताबिक कोहरे की वजह से अभी तक कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की गई है.

यात्रियों से अपील

एयरलाइंस और दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर जांच लें और मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाएं. जैसे-जैसे मौसम में सुधार होगा, फ्लाइट ऑपरेशन को सामान्य करने की कोशिश की जाएगी.